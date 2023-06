Zaustavite svog partnera da se upusti u preljub s ovih 9 koraka

Možete li doista spriječiti partnera da ima aferu? Prema Tracey Cox, britanskoj stručnjakinji za seks i odnose, neka varanja se mogu izbjeći pomoću devet koraka.

Neki će varati bez obzira na sve, ali neke se afere mogu prekinuti.

Pojedini partneri će varati bez obzira koliko dobar brak bio. Ali za ostale, one koji ulaze u vezu želeći biti sretni i monogamni, biti vjeran je dostižan cilj.

Zašto onda 'fini' ljudi varaju?

Zato. Solidan postotak onih koji priznaju da su imali aferu također kažu da vole svog partnera i da su zadovoljni svojim seksualnim životom. Afere se ne tiču samo nedovoljno 'dobivanja' kod kuće. Razlozi zbog kojih to rade često su mnogo kompliciraniji - ili su posljedica donošenja glupih odluka o kojima se nije dobro razmislilo...

1. Postavite pravila ponašanja na internetu

Što je varanje?

Mišljenja se jako razlikuju o tome što neki misle da je prihvatljivo, a što nije. Online ponašanje daje iluziju udaljenosti od stvarnog života. Ne dodirujete, ne mirišete, ne ljubite ili ližete nečije tijelo...

Kako se to može računati kao varanje ako je samo na ekranu? Odgovor na to je subjektivan i osoban. Uzmi pornografiju. Nekim ženama je sasvim svejedno gledaju li to njihovi partneri, druge bi napustile vezu kad bi našle čvrst dokaz da se njihov partner redovito zadovoljava. Praćenje ljudi na društvenim mrežama također je upitno. Zgodna, ali ugledna glumica koju partner prati nekome bi mogla biti OK. Drugi bi to mogli smatrati izdajom.

Iskrena rasprava o tome što oboje želite, a što nećete podnijeti jedno kod drugoga u virtualnom svijetu je stvar broj jedan koju možete učiniti kako biste izbjegli da oboje pređete granicu u nešto što zapravo niste namjeravali učiniti. Od svih savjeta, istraživanje dokazuje da je ovo najvažnija stvar koju možete učiniti kako biste sačuvali svoju vezu. Ako ste se složili oko skupa pravila, daleko je manja vjerojatnost da ćete oboje učiniti nešto glupo iz hira.

Foto: Dreamstime

2. Saznajte, i ako je moguće, prepustite se njihovoj 'stvari'

Svi imaju 'mutne' seksualne želje koje ne pokazuju često drugima, čak ni svojim partnerima. Fantazija na koju masturbirate, pornografska kategorija koju gledate i koju nikada nećete priznati. Želja da partneri učine nešto što niste spremni tražiti... Većinu vremena te se neizgovorene želje i potrebe zadovoljavaju solo seksom i fantazijom. Ali ponekad i ne.

Jedan od razloga zašto ljudi napuštaju svoju primarnu vezu radi seksa jest zadovoljenje seksualnog nagona o kojem njihov partner ne zna ništa.

Ponekad je to fetiš - BDSM se često navodi. U drugim slučajevima, seks za kojim osoba žudi je nešto čemu bi se njihov partner vjerojatno rado prepustio. Dosađuje im i ponuđeni seks. Mogućnost otvorenog i iskrenog razgovora o seksu, izražavanje želja koje nisu previše 'probuđene' jedan je od zajamčenih načina da potvrdite svoju vezu.

3. Činite lijepe stvari - cijelo vrijeme

Da biste imali vezu 'otpornu na metke', potrebno vam je uvažavanje, a ne apatija. Nemojte misliti 'To je upravo ono što muž/žena treba učiniti', recite 'Hvala puno što si me pokupio s kolodvora. Stvarno to cijenim'.

Jedna je studija otkrila da se jednostavne geste - poput kuhanja šalice čaja za partnera, bez pitanja, mnogo više računaju kao zadovoljstvo u vezi nego skupe velike geste. To što ćete razmaziti partnera na njegov rođendan ne nadoknađuje to što ste ga ignorirali ostatak godine. Svakodnevna djela ljubaznosti važnija su.

Foto: Dreamstime

4. Započnite seks - i to na pravi način

Započinjanje seksa standardni je savjet za sretnu vezu. Kod zapanjujućeg broja parova započinjanje seksa prepušteno je jednoj osobi, a druga to rijetko potiče. Ako nikada ne započnete seks sa svojim partnerom, zapravo kažete 'seksam se s tobom samo da bih ti ugodio'.

To nije dobro za seksualno samopoštovanje - što može dovesti do traženja potvrde negdje drugdje. Način na koji započnete seks također može poboljšati ili uništiti vaš seksualni život, povećavajući vjerojatnost da će potražiti ljubav ili požudu negdje drugdje.

5. Brinite manje o učestalosti, više o kvaliteti

Mnoge nedostatak redovnog seksa ne dovodi u iskušenje da varaju, već nedostatak zadovoljavajućeg seksa. U parovima s neusklađenim seksualnim nagonom, mogu se pojaviti problemi. Nije bitna količina seksa koju imate, već vrsta seksa. Seks jednom mjesečno koji je velikodušan, entuzijastičan i obostrano zadovoljavajući nadmašuje ogorčene, jadne susrete koji se događaju češće.

6. Prihvatite da je ljubav ljubazna, a ne slijepa ili gluha

Nitko ne kaže da morate izgledati isto kao kad ste se upoznali - to je nemoguće i neizvedivo. Ali neizgovoreni dogovor o monogamiji zasigurno uključuje pakt da ćete se oboje pobrinuti da ostanete zdravi i pokušati izgledati i biti najbolji što možete biti. Ovdje se ne radi samo o izgledu. Priličan je šok, ali nije neuobičajeno, oženiti se sretnom, optimističnom osobom i završiti s pesimističnim, ljutitim partnerom kojeg ne prepoznajete. Ako život ne ide onako kako ste se nadali i borite se, učinite nešto po tom pitanju. U najmanju ruku, razgovarajte s partnerom kako bi razumjeli što se događa.

Foto: Dreamstime

7. Vodite prave razgovore

Ako uglavnom govorite o logistici - tko će pokupiti djecu, odvesti auto na servis - a rijetko o osjećajima, idete u nevolju. ‘Partner me nije vidio’. ‘Osjećao sam se nevidljivim’. 'Nisam se osjećao kao da sam im važan'. 'Nisam se osjećao saslušanim'... Ovo su razlozi koje mnogi navode kada opravdavaju aferu. Nemojte samo pitati kakav im je bio dan, poslušajte njihov odgovor. Prestanite obavljati više zadataka, posvetite punu pozornost, uspostavite kontakt očima. Ako se nešto dogodi, pitajte ih kako se zbog toga osjećaju. Ne zaboravite razgovarati o snovima kao i o praktičnim stvarima. Jesu li zadovoljni time gdje su u životu? Postoji li nešto na njihovoj listi što žude učiniti? Najbliži smo onima koji znaju najviše o nama.

8. Pazite na odnos s telefonom

Ovaj signal je lako propustiti ako ste toliko zaokupljeni drugim područjima svog života. Svatko nosi telefon sa sobom, uključujući i u kupaonicu dok se tušira. Skretanje zaslona u stranu prilikom slanja teksta. Skakanje kada zazvoni. Promjene raspoloženja koje se čine izravno povezanima s telefonskom aktivnošću. Tajnovitost telefona i neobična zaštita vjerojatno su najpouzdaniji pokazatelj da se događa nešto sumnjivo.

Imajte na umu da tajne afere nisu jedini razlog zašto ljudi možda ne žele da im pregledavate telefone. Možda su gledali pornografiju i ne žele da ih vidite, prate ljude koji ne bi trebali biti na njihovim društvenim mrežama, možda imaju problema s kockanjem ili štite svog prijatelja koji ne namjerava nešto uraditi dobro i ne želi da znate. Bez obzira na to, ovo zahtijeva hitnu akciju. Pitajte ih izravno zašto je njihov telefon toliko važan. Navedite ponašanja koja smatrate čudnim. Recite im da ste zabrinuti da možda 'petljaju' s nekim i zamolite ih možete li pregledati njihov telefon kako biste ublažili svoje strahove. Ako su nevini i ako je neobično da podnesete takav zahtjev, predat će ga. Ne vjerujem da išta dobro proizlazi iz potajnog provjeravanja telefona partnera, ali ako tražite i oni odbiju, ovo je jedan primjer kada je to razumljivo.

Foto: Dreamstime

9. Upoznajte nove prijatelje koji su im posebno dragi

Novi prijatelji s kojima odjednom često razgovaraju ili provode vrijeme mogu biti 'opasni'. Emocionalne veze više prijete braku nego seksualne. Ovi odnosi započinju kao nevino prijateljstvo, a zatim se s vremenom suptilno prebacuju u nešto zlokobnije. Ključni trenuci su kada jedno ili oboje počnete jedno drugom prigovarati na svog partnera. Nije preveliki skok tada pomisliti: 'Ova me osoba razumije mnogo bolje od mog supružnika. I zašto nisam primijetio koliko su privlačni?’...

Priča li vaš partner puno o nekome na poslu? Neobično su zainteresirani za novu osobu u teniskom klubu ili teretani? Postavite im pitanja o toj osobi, recite da zvuči sjajno i da biste je i vi voljeli upoznati. Lako je pretvarati se da ne postoje ako ih niste upoznali. Upoznajte njihovog 'prijatelja' na početku njihove veze i možete ga 'probuditi' kako bi se zaustavio daljnji razvoj, piše Daily Mail.