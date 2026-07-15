Završila u bolnici zbog opasnog parazita i ima 'eksplozivni proljev': Sila je nevjerojatna...

Posljednjeg četvrtka u lipnju Cristy Cooper sjela je na WC školjku i odmah shvatila da nešto ozbiljno nije u redu. Ono što je uslijedilo bilo je nešto što 51-godišnjakinja nikada prije nije doživjela, piše New York Post.

- Količina pritiska dok izlazi…- rekla je za The Post u telefonskom razgovoru iz bolnice. 'Sila je nevjerojatna.'

Ova žena iz Teksasa jedna je od više od 140 ljudi diljem SAD-a koji su se nedavno zarazili ciklosporijazom, crijevnom parazitskom infekcijom koja, između ostalog, uzrokuje eksplozivni proljev i povraćanje.

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Razgovarajući s novinarima iz bolničkog kreveta, otvoreno je ispričala koliko je teško prošla njezina bolest.

Između svibnja i lipnja 145 osoba u dobi od 5 do 86 godina iz 20 saveznih država zarazilo se ovom bolešću, prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Najviše slučajeva zabilježeno je u New Yorku, zatim Teksasu i Illinoisu.

Bolest uzrokuje parazit Cyclospora cayetanensis, a vjerojatno je povezana s raznim vrstama svježeg uvezenog voća i povrća - no stručnjaci još uvijek nisu sigurni koja je točno namirnica uzrokovala najveća žarišta zaraze.

Iako smrtni slučajevi nisu zabilježeni, navodno je 40 ljudi završilo u bolnici, uključujući i Cooper.

- Prvih nekoliko dana nisam ništa poduzimala, a onda je postalo nepodnošljivo - rekla je opisujući dane i noći provedene uz najglasnije ispuštanje plinova u životu, dok je istovremeno trpjela neprekidne napade vodenastog proljeva. 'Inače me proljev nikada ne bi natjerao da idem na hitnu.'

Nepodnošljiv proljev i neobični plinovi

Njezin prvi simptom bio je, kako ga je opisala, 'nepodnošljiv' proljev koji je počeo 25. lipnja. Sve je počelo s 'velikom količinom, praktički samo vodom koja izlazi'.

Cooper kaže da ju je šokirala sama snaga, brzina i količina. 'Znate onaj zvuk kada pustite vodu u javnom WC-u i čujete ‘WHOOSH!’? Tako bih opisala ono što je izlazilo iz mene.'

Foto: Facebook/Cristy Cooper﻿

Čak ni san joj nije pružao olakšanje.

- Evo što je najgore - prisjetila se. 'Pokakala sam se u snu dva puta. Baš zabavno.'

Osjećala je da dolazi, ali jednostavno nije mogla kontrolirati toliku silu. Kaže da je to „apsolutno“ najgori proljev koji je ikada imala.

- Ne bih ovo poželjela ni svojim neprijateljima - rekla je.

A onda se predomislila: 'Možda bivšem suprugu.'

Tijekom sljedeća dva dana razvila je pretjerane plinove, umor, jako povraćanje, mučninu, bolne grčeve i temperaturu od 37,9 °C – sve simptome ciklosporijaze.

U najgorem trenutku na WC je išla čak 30 puta dnevno.

- Najsmješniji dio svega su doslovno zvukovi. Prdila sam kao odrastao muškarac - prisjetila se. 'Mislim, moglo se čuti vjerojatno tri vrata dalje. Kao: ‘Što se, pobogu, događa?’ To je bilo najbizarnije.'

Foto: Igor Mojzes

Završila u bolnici

Do nedjelje je Cooper znala da nešto ozbiljno nije u redu i otišla je u bolnicu, gdje je napokon dobila dijagnozu.

Većina ljudi sa zdravim imunološkim sustavom s vremenom se oporavi od ciklosporijaze bez liječenja – uz odmor, dovoljno tekućine i hranu koju mogu podnijeti.

No Cooper ima oslabljen imunitet. Kao pacijentica na dijalizi mora strogo ograničavati unos tekućine – uključujući vodu, juhe pa čak i žele - jer višak tekućine može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput visokog krvnog tlaka, otežanog disanja i opterećenja srca.

Srećom, proljev joj se počeo smirivati nakon dolaska u bolnicu. Apetit joj se, međutim, gotovo potpuno izgubio – što je također čest simptom bolesti.

- Ništa nema dobar okus, ništa mi se ne jede- rekla je. 'Kad napokon pomislim: ‘Oh, možda bih ovo pojela’ – ne. Pojedem jedan zalogaj i kažem: ‘Ne, jednostavno ništa nema okus.'

Vjeruje da je tijekom bolesti izgubila najmanje 10 kilograma.

No ako netko razmišlja o ciklosporijazi kao načinu mršavljenja, Cooper to ne preporučuje: 'Ovu dijetu nikako ne preporučujem. Ovo nije novi Ozempic.'

'Ovo je gore od gotovo svake gripe koju sam ikad imala ili bilo čega sličnog. Jednostavno je užasno… Iscrpljena sam od svega toga.'

Dug put do oporavka

Oporavak od ciklosporijaze nije uvijek jednostavan. Dok se neki ljudi oporave u nekoliko tjedana, osobe oslabljenog imuniteta, poput Cooper, mogu imati dulju i težu bolest.

Bez liječenja simptomi mogu trajati mjesec dana ili duže.

Srećom, Cooper prima terapiju. Budući da je alergična na sulfa-lijekove – a sulfa je ključni sastojak standardnog lijeka trimetoprim-sulfametoksazol koji se koristi protiv ciklosporijaze – liječnici su joj propisali ciprofloksacin.

Saznala je i da se bolest kod nekih ljudi može vratiti – simptomi nestanu pa se ponovno pojave.

- Samo sam pomislila: molim vas, nemojte da budem jedna od tih osoba - rekla je.

Sada na WC ide četiri do pet puta dnevno, no njezino probavljanje još nije kao prije.

- Ništa čvrsto nije izašlo iz mene još od prije četvrtka, kada je sve počelo - priznala je.

Istovremeno, kaže da joj je bolest donijela i svojevrsnu distrakciju. Četvrti srpnja obilježava se druga godišnjica poplava u središnjem Teksasu u kojima je poginulo 139 ljudi, među kojima najmanje 117 iz okruga Kerr, njezina rodnog kraja. U tragediji je poginulo i 25 djece iz kampa, dvije tinejdžerice koje su bile savjetnice te vlasnik kampa Mystic.

- To mi malo odvlači misli od svega toga - rekla je.

Vrijeme u bolnici provodi i snimajući TikTok videe u pidžami, gdje je svojih više od 36 tisuća pratitelja obavijestila da joj je dijagnosticirana bolest za koju prije nikada nije čula.

- Puno ljudi mi je napisalo da i oni to imaju, da su imali ili da misle da imaju - rekla je.

- Ako sam već u doslovno usranoj situaciji - našalila se, 'barem znam da nisu sami.'

Potraga za izvorom zaraze

Ljudi se zaraze ciklosporijazom nakon konzumiranja hrane ili vode kontaminirane izmetom, često tijekom putovanja u tropska područja izvan SAD-a.

No ni Cooper ni drugi zaraženi u aktualnom valu nisu nedavno putovali u inozemstvo.

Otprilike tri tjedna prije pojave simptoma kupila je breskve i rajčice na štandu s voćem uz cestu, udaljenom oko 16 kilometara od njezine kuće. Također se sjeća da je kupila dinju u trgovini i pakiranu Cezar salatu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Svježi uvezeni proizvodi povezivani su s infekcijama ciklosporom, ali CDC nije pronašao konkretan izvor trenutačnih slučajeva niti dokaze da su sve bolesti povezane s jednim velikim višedržavnim izbijanjem zaraze.

- Lokalne, državne i savezne zdravstvene službe (CDC i FDA) istražuju nekoliko skupina slučajeva u više saveznih država. Istrage o mogućim izvorima još traju - objavila je agencija.

Cooper ima vlastitu teoriju

- Pitam se nije li možda riječ o pakiranoj salati, ako je zaraza toliko raširena - rekla je.

Njezin savjet je jednostavan: dobro operite voće i povrće te ruke prije i tijekom pripreme hrane. Ubuduće planira prati čak i pakirane salate, bez obzira na tvrdnje proizvođača da su već oprane.

Ipak, zna da ni to nije potpuna zaštita. Temeljito pranje svježih namirnica značajno smanjuje rizik od zaraze ciklosporom, ali ga ne može u potpunosti ukloniti.

Ljudi poput nje, koji uvijek peru svježe proizvode 'bez obzira na sve', ipak su se zarazili.

- Čak i čisti ljudi mogu to dobiti - zaključila je.