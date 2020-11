Zbog čega sitničarite najviše? Blizanci zbog 'glupih' izjava, a Lav zbog lošeg mišljenja drugih

Sitničavost ne znači nužno lošu osobinu jer sve nas može iritirati nepravda, podcjenjivanje i loše ponašanje drugih. Otkrijte što kojeg znaka Zodijaka najviše izluđuje

<h2>Ovan (21. ožujak do 10. travanj)</h2><p>Živote svoj život glasno i bez ispričavanja. Nikad ne sjedate na mjestu ljutiti niti čekate da se srdžba slegne, radije biste kao kokica puknuli sad i odmah. Zbog vaše agresivno iskrene naravi ne smatrate se sitničavima, no znate da biste ipak mogli to biti. Ono što vas najviše ljuti kad vas prijatelji izostave iz zajedničkih aktivnosti. Ne, možda se ne biste probudili u sedam ujutro zbog planinarenja, no ljuti vas što vam uopće nisu rekli da to planiraju.</p><h2>Bik (20. travan do 20. svibanj)</h2><p>Iako ste daleko iznad vršnjaka u zrelosti, još uvijek možete biti pomalo tvrdoglavi i to znate. Možda ste malo posesivni i reći ćete da vas nije briga što vaš trenutačni dečko još prati svoju bivšu na Instagramu, ali svejedno boli.</p><p><span id="cke_bm_36844S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Kako horoskopski znakovi rade na poslu</p><h2>Blizanci (21. svibanj do 20. lipanj)</h2><p>Skloni ste uzeti u obzir sve strane situacije, čak i ako to nemate namjeru. Zato je vaša sitničavost rezultat proračunatosti. Kad je riječ o razmatranju svih mogućnosti, uvijek ste tri koraka ispred ostalih. Nemate vremena za neznalice, a ljuti vas kad ljudi dijele glupa mišljenja na Facebooku ili članke za koje misle da su stvarni.</p><h2>Rak (21. lipanj do 22. srpanj)</h2><p>Osjetljivi ste! Vaši su osjećaji nježni, pa kad vas netko natjera da posumnjate u sebe, odmah napadate. Osobito ste nezadovoljni kad prijatelj pozove nekoga koga ne volite da se druži sa vama. Pokušava li vam smetati? Što ako ostalo dvoje međusobno razgovaraju o vama i govore ružno? Toliko je toga za uzeti u obzir!</p><h2>Lav (23. srpanj do 22. kolovoz)</h2><p>Htjeli biste misliti da ste prilično sitničavi, i zapravo jeste! Iako vaši mrzitelji mogu pomisliti da imate veliki, osjetljivi ego, ono što vas zapravo najviše muči je vaša žestoka i besmrtna odanost prijateljima. Provodite puno vremena pokušavajući biti dobar prijatelj i partner, a kad netko to stavi na kušnju, cijeli vaš svjetonazor se zatrese. Loše vijesti!</p><h2>Djevica (23. kolovoz do 22. rujan)</h2><p>Vi ste stručnjak za mučeništvo i pretvaranje da vam nije stalo do situacije kad zapravo samo čekate da vas netko primijeti. Sve ćete se učiniti da posudite prijateljima onih 50 kuna, a oni vam ih neće odmah vratiti nazad.</p><h2>Vaga (23. rujan do 22. listopad)</h2><p>Jako ste dragi i nikada ne namjeravate povrijediti druge, pa ste zato skloni izbjegavati konflikte. Ništa vas ipak ne boli više nego kad nekome nešto predložite (bilo da je to gledanje filma, slušanje benda ili odlazak u novi restoran), a oni nisu baš bili zainteresirani pa potom saznate da su to napravili i iskusili s nekim drugim! Kako su mogli?</p><h2>Škorpion (23. listopad do 21. studeni)</h2><p>Vi ste kralj manipulacije i ne ispričavate se zbog toga. Neki su ljudi samo rođeni s darom izvrtanja situacije oko sebe, a drugi to nisu. Vaša tolerancija prema prevarama i nepoštivanju vrlo je niska i pobjeći ćete što prije ako netko jedanput kaže nešto loše o vama zajedničkom prijatelju.</p><h2>Strijelac (22. studeni do 21. prosinac)</h2><p>Svi se boje vaših riječi i pameti, i to s dobrim razlogom. Možete se šaliti s najboljim prijateljima, no iskočit ćete iz kože ako netko na vašem Instagramu ostavi čudan komentar jer uvijek nekako previše razmišljate.</p><h2>Jarac (22. prosinac do 19. siječanj)</h2><p>Smatrate da ste iznad svađe kad je u pitanju sitna drama, ali duboko u sebi znate da ste jedan od najsitničavijih znakova. Nemate problema s prozivanjem nekoga odmah na licu mjesta i zadržat ćete svoju hladnu, gotovo zastrašujuću staloženost do kraja. Ono što vas u stvari razljuti jest kad vam netko otkaže planove. Zaposlen ste čovjek i u svom životu nemate mjesta za ljude koji vam tako troše vrijeme!</p><h2>Vodenjak (20. siječanj do 18. veljača)</h2><p>Vi ste vrlo jaki, pa prilično osobno shvaćate zbivanja koja mogu ugroziti tu čvrstu vanjštinu. Nikad niste skrivali vaše osjećaje i nemate problema postaviti nekoga na njegovo mjesto. Vaša najgora noćna mora? Netko tko prisvaja vašu ideju, bilo da je riječ o izreci koju ste popularizirali među prijateljima ili vas kopira u određenom odjevnom stilu. Najljući ste kad osjetite da vam je ugrožen osjećaj originalnosti.</p><h2>Ribe (19. veljača do 20. ožujak)</h2><p>Osjetljivi ste, naravno, ali niste budala. Iako djelujete da ste se izdvojili i tihi ste, bilježite kad se ljudi ponesu ružno prema vama. Nije vam mogao odgovoriti poruku, ali uvijek je na Instagramu? Vrijeme je da objavite post o tome kako se lijepo zabavljate samo kako biste se poigrali njegovim emocijama, a možete ubaciti i koju fotku s prijateljima, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a10227724/pettiest-thing-zodiac-sign/">Cosmopolitan</a>.</p>