Zbog čega vas se drugi boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Strijelca jer je predirektan...

Ovan

Već s prvim upoznavanjem ljudima je jasno da su Ovnovi svjetski ljudi koji su puno toga vidjeli i prošli pa se znaju bojati i opterećivati time hoće li im biti imalo interesantni.

Bik

Bikovi se lako i brzo dubinski povezuju s ljudima oko sebe, a njihove veze su ispunjenje emocijama i istinskim razumijevanjem, pa ako se ne povežu s nekim 'na prvu loptu' ti ljudi su obično zabrinuti da s njima nešto nije u redu.

Blizanci

Inače veseli i zaigrani Blizanci 'ne smiju' nijedan dan biti pod stresom ili loše volje. Odmah se ljudi oko njih zabrinu da su ljuti na njih ili nešto što su napravili.

Rak

Rakovi potiču nelagodu kod ljudi koji ih okružuju jer se ponekad čini kao da im mogu čitati misli.

Lav

Kad se osjećate inspirirano i lako možete zamisliti svoje ciljeve onda vas ulovi veliki entuzijazam. U slučaju da se ljudi ne slažu s Lavom ili ne vide razlog njihovom entuzijazmu može ih obuzeti strah bilo što reći kako ih ne bi napali.

Djevica

Problem s Djevicama je što njihov mozak non-stop radi, a rijetko odaju što se događa u njihovom unutarnjem svijetu. To čini ljude oko njih jako nervoznima jer nikad ne mogu sa sigurnošću reći što misle o njima.

Vaga

Vage se lako slažu sa svakakvim karakterima što je super kad su u pitanju druženja i količina ljudi koja orbitira oko njih, ali na drugu stranu ljudi znaju osjećati pritisak kad se s vama druže jer se ne osjećaju na 'nivou' s vama i misle da ne dostižu vaše standarde piše Atma.

Škorpion

Škorpioni su energični i jako intenzivni u skoro svemu što rade. Pa ako se netko nađe u vašem društvu dok radite na ostvarenju nekog cilja zna se brinuti da ne bi ispao prepreka ili problem.

Strijelac

Kod Strijelaca njihova najveća vrlina je ujedno i njihova najveća mana. Preiskreni su i direktni u komunikaciji s ljudima, što je u biti dobro kad netko treba savjet ili pomoć, ali u drugim situacijama ta iskrenost bi mogla poljuljati nečije samopouzdanje.

Jarac

Iskreni i srčani Jarci se uvijek trude ugoditi drugima, što ih veseli, ali zbog njihovih velikih ambicija i usmjerenosti prema ostvarenju svojih ciljeva ljudi se jako teško s vama opuštaju.

Vodenjak

Vodenjaci su ljudi koji mogu biti jako hladni i jako topli prema ljudima oko sebe. Problem je u tome što ti ljudi nikad ne znaju što ih čeka s Vodenjakom. Ljudi nikad ne znaju s kojom vašom stranom će se susresti i to potiče kod njih osjećaj nesigurnosti.

Ribe

Nasmiješene i tople Ribe imaju jednu manu zbog koje ljudi nikad ne znaju na čemu su s njima, a to je da često mijenjaju mišljenje. Čak i kad kažu svoje mišljenje ljudi to uzimaju s rezervom jer iz iskustva znaju da je pitanje mislite li to i hoćete li to misliti i za pet minuta. Nelagoda proizlazi iz toga što nikad ne znaju što s vama očekivati.

