Zbog glasa i stila proglašena je za najbolju Carmen na svijetu

“Kraljevsko švedsko kazalište ovim daje dopuštenje hrvatskoj opernoj pjevačici Gjurgji Lépée da sudjeluje u kazališnoj produkciji 8. prosinca 1943. godine. U prilogu je naknada od 50 kruna, plus propisana naknada za licencu od 10% ukupne naknade gospođi Lépée, za koju ona izjavljuje na svoju čast i savjest da iznosi 500 kruna”, stoji u prvom od ugovora koje je Gjurgja Halper, koja je u Švedskoj nastupala pod djevojačkim prezimenom Lépée, inače jedna od prvih hrvatskih koncertnih i opernih pjevačica koja je doživjela veliku svjetsku slavu, potpisala s Kraljevskom operom u Švedskoj.

