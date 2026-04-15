DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U vrijeme emitiranja hit serije Gradić Peyton krajem 60-ih i početkom 70-ih domaćice nisu kuhale ručak, djeca nisu pisala zadaću i sve bi stalo dok bi se cobitelji okupljale pred ekranom
Zbog hit serije 'Gradić Peyton' padala potrošnja struje i plina
Popularnost i gledanost TV serije "Gradić Peyton" nije nitko ni pokušavao osporiti, no novinari Večernjeg lista su 1970. uspjeli prikupiti i opipljive dokaze za to. Ustanovili su da nedjeljom između 12 i 13 sati, kad se serija prikazuje, na gradskim ulicama dolazi do zatišja te pada potrošnja plina, struje i vode.
