Zbog ovih 19 čudnih, ali dobrih razloga, ljudi su prekinuli brak

BuzzFeed Community je nedavno upitao ljude da im odgovore kako znaju da je pravo vrijeme za razvod. Ovo su neke od najluđih priča koje su prikupili:

1. Postao je ljubomoran i ljutio se jer je naše novo mače preferiralo spavati na meni, umjesto na njemu - snufflepupagus.

Foto: Images

2. Kada je moj tata imao srčani, prva stvar koju je moj sada bivši muž rekao 'Pa, ja ne mogu dobiti slobodno s posla'. Tata je preživio, ali to je bio početak kraja mog prvog braka - carolinel488bb97ff.

3. Naša sedam tjedana stara kćer je bila na intenzivnoj njezi pet dana, a on je otišao igrati golf. Dva puta - j45b2f6094.

4. Bacio je joystick pa sebe na pod, udarao po podu, udarao nogama i frustrirano plakao - za ozbiljno - angieg421ddf032.

Foto: Dreamstime

5. Kad sam dobila poziv od muškarca koji mi je rekao da su se njegova supruga i moj muž seksali u njezinu automobilu nakon radnog vremena. Kada je moj bivši došao kući, na kraju je sve priznao - jennyn4e98a0eaf.

6. Kada sam dobila papire za razvod i shvatila da je podnio zahtjev za razvod na moj rođendan...nakon što mi je poslao cvijeće. Moj rođendan nikada više nije bio isti - daniellea8.

7. Nakon deset godina, još uvijek nije imao puno radno vrijeme. Zatim je rekao 'Ajmo napraviti bebu da spasimo brak'. Ne - annec4948c1917.

8. Budući da sam radila puno radno vrijeme, a moj suprug je radio samo pola radnog vremena, zamolila sam ga da popuni obrazac za vrtić za naše trogodišnje blizanke. Rekao mi je da je posjetio neke i upisao ih, čak mi je dao i datum te vrijeme početka. Kad sam prvi put dovela blizance, saznala sam da nikada nisu upisani. Moj muž nikada nije posjetio nijedan centar i kada sam ga pitala rekao je da se boji odgovoriti mi. Tod sam dana odvela djecu kući (uznemirena), na poslu javila da sam bolesna i spakirala njegove stvari, Otišao je bez riječi. Sljedeći dan mi je poslao poruku da sam zaboravila spakirati njegov PlayStation - charlottelouisem2.

Foto: Dreamstime

9. Kada je potrošio preko 13 tisuća kuna na igrice na Facebooku, umjesto da je otplaćivao rate za automobil pa su nam ga oduzeli - courtneyb4a7e03fb9.

10. Zatrudnjela sam tri mjeseca nakon vjenčanja zbog neispravnosti kontracepcijskih pilula. Iz hira smo se preselili (na njegovu ideju) u novi grad i trebali smo ići na razgovor za posao (u istom uredu). Nisam bila spremna imati dijete s 22 godine - i možda je strah koji sam osjetila kada sam zatrudnjela trebao biti znak upozorenja. Činilo se da u potpunosti podržava moju odluku da ne zadržim dijete.

Tijekom intervjua s našim novim šeficom - bez mog znanja - rekao joj je da sam trudna, iako sam ga zamolila da nikome ništa ne govori. To sam saznala tek nakon što smo oboje zaposleni, kada je naša šefica odvela cijeli ured na ručak i čestitala mi na trudnoći pred svima, a prije nego sam shvatila što ona uopće govori, moj (tada) muž je dodao kako sam ja zaključila da nije pravo vrijeme za djecu.

Što je još gore - kasnije, kada sam mu rekla da sam povrijeđena i posramljena, on se naljutio i rekao da je to njegova stvar jednako koliko i moja. Zatim cijeli dan nije razgovarao sa mnom. Ostavila sam ga za godinu dana - keljsc1226.

11. Kada me odveo na pregled zbog moje histerektomije i nisam ga vidjela sljedeća tri dana. Kćer me morala odvesti kući iz bolnice - marileec3.

12. Kada sam shvatio da sam zaljubljen u muškarca. Kada sam to shvatio, rekao sam supruzi da sam gay i da se ne mogu više pretvarati. Nikada ju nisam prevario - craigl10.

13. Nakon 16 godina braka, izbacila sam ga iz kuće kada sam vidjela da mu se na telefonu pojavila e-mail poruka koja je glasila '(Ime djevojke) odgovorila je na vaš Ashley Madison profil i želi te upoznati'. Pronašla sam e-poštu i od hrpe drugih djevojaka. Također sam pronašla bočice vijagre u njegovom automobilu (koje nije koristio sa mnom jer se mjesecima nismo seksali) i gomilu trave i novaca. Oh i povrh svega, on je također kazneni odvjetnik - mariascheuringe.

Foto: Dreamstime

14. Kada je ostavio mene i mog tek rođenog sina u jedan sat u noći kako bio 'pomogao' svojoj kolegici koja je 'zaglavila u parku'. Spoiler: nije bila zaglavljena i nije ga bilo preko dva sata. Nažalost, nisam shvatila da je to prijelomna točka i patila sam još osam godina i pretrpjela oko deset cura i bezbrojne laži.

Bojala sam se otići i dopustila mu da manipulira sa mnom jer sam se bojala da će povrijediti našeg sina. Razvod je prošao i prašina se smirila, mnogo sam sretnija - brandiwiliamsonc.

15. Kada sam imala aferu i nisam se osjećala loše zbog toga. Bio sam toliko očajna za ljubavi da sve što je bilo potrebno je slučajni stranac koji mi daje pozornost. Ako čitaš ovo i osjećaš nešto sličnom, to je znak, odmah raskini to - tricerintops.

Foto: Dreamstime

16. Kada je ostavila mene i djecu u Disney Worldu i otišla kući - kasnije sam saznao da je njezin 'dečko' bio tamo - chelseap41bbad0ab.

17. Natjerao me da izađem van na -25 stupnjeva da upalim auto. Upravo sam preboljela upalu pluća i nisam smjela dugo biti vani. Znam da to zvuči beznačajno, ali to je bio samo jedan primjer njegove sebičnosti i nepažnje - katiea47d3178d6.

18. Svaki put kada sam išla liječniku, on bi me pitao o braku i ja bi svaki put plakala. Konačno sam imala pregled kada sam rekla da se rastajemo i nisam plakala. Znala sam da me više nije briga za brak - ljforeman11.

19. Kada me njegova majka uvrijedila i rekla mi da joj moram podariti unuče jer 'ne postajem mlađa'. To je bila posljednja slamka nakon godina nepoštivanja, a on nikada ne bi rekao ni jednu riječ da bi me obranio - kateaniceh, piše BuzzFeed.