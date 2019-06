Najčešći razlozi zašto partner često izbjegava voditi ljubav

Financijski problemi

S obzirom na to da su novčani problemi glavni uzrok za prekid, nije iznenađujuće da financijska pitanja mogu izazvati pukotine čak i kod najskladnijih parova.

- Neusklađene financije u vezi mogu izazvati negativne osjećaje prema partneru, strah, tjeskobu, slomljeno povjerenje, simptome depresije i nedostatak seksualne želje. Kombiniranjem financija, stvaranjem proračuna i dogovaranjem o financijskim ciljevima par će povećati osjećaj bliskosti, povjerenja i sigurnosti u odnosima - kaže ovlaštena savjetnica za mentalno zdravlje Crystal Hollenbeck.

Dosadan seks

Ako je seks postao dosadan ili rutinski, vaš partner će prestati žudjeti za njim. Iako ugovaranje seksa nije uvijek loša stvar, primjerice, ako ga pretvorite u tjedni ritual petkom, to može uništiti spontanost.

- Možda je vrijeme da to promijenite i pokušate nešto novo, ili da se vratite na ono u čemu ste davno uživali - kaže ona.

Digitalne smetnje

Ovih dana je teško sjediti na kauču i gledati TV emisiju s partnerom ili izaći na večeru u lijepi restoran bez pogledavanja u telefon svakih pet minuta. A to može u romantičnom smislu udaljiti parove.

- Ako je vaš odgovor telefon ili tablet, a ne vaš partner, vrijeme je da napravite neke promjene. Telefon punite u kuhinji i nabavite normalnu satnu budilicu - čak i dodatnih 10 minuta povezivanja s partnerom bez elektroničkih uređaja može dati veliki poticaj vašem seksualnom životu i odnosu - kaže dr. Celeste Holbrook, savjetnica za seksualno zdravlje.

Promjena težine

Povećanje ili gubitak težine mogu 'izbaciti neke partnere iz igre'. Onaj tko dobije na težini može se osjećati nesigurno ili partner može promjenu tijela protumačiti kao prijetnju ili ju ocijeniti neprivlačnom.

- Pitati partnera da smršavi je kao da pitate nekoga da prestane pušiti ili piti - to obično nema učinka - objašnjava Stephanie Buehler, doktorica psihologije i licencirana seks terapeutkinja u Hoag for Her Center for Wellness u Newport Beachu i Irvineu, u Kaliforniji.

Iz tog razloga, ona preporučuje da naučite kako prihvatiti težinu svog partnera fokusirajući se na fizičke atribute i atribute osobnosti koji su vam još privlačni. Kada to učinite, brzo ćete shvatiti da to može ponovo potaknuti fantastični seks.

Osjećaj nepovezanosti

Ako vi i vaš partner neko vrijeme niste imali vremena za povezivanje, možda se osjećate udaljeni jedno od drugoga i fizički i emocionalno. U takvim slučajevima, Block preporučuje da svojem partneru date do znanju da ste tu za njih i da ih volite.

- Jednostavna gesta poput držanja za ruku, masiranja ramena ili uzimanje vremena da bi ju pogledali u oči i rekli joj da ju volite može imati dugoročno pozitivan učinak pa će se osjećati povezano s vama i time biti skloniji seksu - dodaje Block.

Jednostavne ljubavne geste su najlakši načini na koje možete poboljšati svoj seksualni život u samo jednom danu.

Napetost u vezi

Otkud god sukob, bilo da on nije pokupio čarape s poda ili da ona nije pokupila svoju kosu iz odvoda za tuš, ako ga se pravilno ne adresira, on može izazvati raskol između parova.

- Svaka vrsta napetosti koja se nagomilava i tinja je smrt za seks. Morate se pozabaviti zamjerkama, riješiti sukobe, iskreno se ispričati i naučiti učinkovitije komunicirati - kaže dr. Claudia Six, seksologinja i autorica knjige 'Erotic Integrity: How to Be True to Your Sexuality'.

Dodaje da ovakvi teški razgovori imaju najveći potencijal za poticanje vašeg seksualnog života.

Osjećaj necijenjenosti

Ako se vaš partner osjeća da ga uzimate zdravo za gotovo unatoč svemu što radi za vas, možda neće htjeti imati spolni odnos s vama, čak i ako ste u prošlosti imali dobar seks.

- Pronađite miran trenutak da sjednete s njim i kažete mu koliko ga volite i cijenite. Pitajte ga kako se osjeća, postoji li nešto što bi htio podijeliti s vama, što možete učiniti za njega i kako se on može osjećati još bolje u vašoj vezi - kaže Eyal Matsliah, trener seksualnog osnaživanja i autor knjige 'Orgasm Unleashed'.

Preporučuje i da njemu i vašoj vezi posvetite više vremena tako što ćete odlaziti na spojeve, čitati knjige o vezama i provoditi više kvalitetnog vremena zajedno.

Sukobi

Svi imamo teške dane. I dok ne postoji ništa loše u dijeljenju pojedinosti tog teškog dana sa svojim partnerom kako bi dobili podršku, Block upozorava da ne upotrebljavate teške riječi, ne budete nagli ili odbojni kada ste loše raspoloženi.

- Teško je željeti seks s nekim tko je zloban prema vama - kaže ona.

Nedostatak tjelovježbe

Tijekom vježbanja vaše tijelo oslobađa ono što je poznato kao endorfini, ili kemikalije koje potiču dobro raspoloženje. Samo to može biti dovoljno kako bi se zainteresirali za aktivnosti ispod plahti. Također tu je i povećanje fizičkog samopouzdanja zahvaljujući teško odrađenom vježbanju. Pa što čekate? Pokrenite se! Još bolje, vježbajte sa svojim partnerom tako da oboje možete uživati u blagodatima.

Iscrpljenost

- Čest je slučaj da je žena potpuno umorna, a muškarac je uvijek spreman. To obično znači da žena radi 'treću smjenu' i više od svog dijela kućanskih poslova - kaže Buehler.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da se muškarci koji pomažu kod kuće seksaju više od onih koji to ne čine, što bi mogao biti dobar poticaj za ravnomjerniju podjelu kućanskih poslova.

Nevjera

Ako su jedan ili oba partnera bila nevjerna, oporavak seksualne veze može biti težak.

- Bilo da je riječ o muškarcu ili ženi koja je varala, povjerenje, koje je tako važan dio intimne povezanosti, je razrovano. To otežava parovima da jedan drugome ponovno padnu u naručje - objašnjava Wendi L. Dumbroff, licencirana profesionalna savjetnica.

Ona parovima preporučuje odlazak na terapije, ali objašnjava da sama terapije nije uvijek dovoljna da pomogne parovima da nastave seksualni odnos.

- Kroz terapije se partneri polako ponovno povezuju na načine u kojima se partner koji je prevaren osjeća sigurno što zajedno s promijenjenom dinamikom između partnera može početi zacjeljivati i stvarati intimnost među njima - dodaje ona.

Osjećaj neželjenosti

Kada se partner osjeća nepoželjnim, želja za seksom slabi. Naravno, u dugoročnim vezama, možete lako upasti u rutinu i zaboraviti reći partneru da vam je privlačan i koliko ga želite, ali Block kaže da je to nevjerojatno važno.

- Recite i pokažite svom partneru koliko ga želite - učinite da se osjećaju kao kada ste se tek upoznali - dodaje ona.

Trauma rađanja

Nijedna žena koja je nosila bebu devet mjeseci i rodila ju ne ženi to čuti - muškarci mogu osjetiti post-traumatične simptome slične stresu nakon pojave djeteta. To može utjecati da muškarac ne može biti seksualan sa svojom partnericom.

- On ili ona možda neće moći pogledati stidnicu (vaginalno područje) na isti način na koji su to činili prije nego su vidjeli proces rađanja. Žena je možda pretrpjela vaginalno oštećenje pa možda ima postporođajnu depresiju, može biti traumatizirana rigoroznim iskustvom rađanja ili traumatizirana komplikacijama povezanim sa zdravljem djeteta - objašnjava Hollenbeck.

Postporođajna depresija može se učinkovito liječiti terapijom ili lijekovima.

Vjerska ili osobna uvjerenja

Iako netko možda nije svjestan zašto se ne želi seksati, on možda nosi naučene poruke iz djetinjstva koje mogu biti duboko zakopane, a javiti se kao nedostatak želje ili čak kao odbojnost prema seksu.

- Uzimanje detaljne seksualne povijesti i učenje o partnerovoj obitelji može pomoći u razotkrivanju tih uvjerenja i poruka te ih dovesti na svjetlo. Osoba će tada možda biti slobodnija u istraživanju svoje seksualnosti i može početi stvarati novu priču o seksu i tome što znači biti seksualno biće - kaže Dumbroff.

Nedostatak brige o sebi

- Na početku veze vjerojatno ste se brinuli o tome da budete dotjerani i dobro obučeni. Ako vam se ne da to učiniti, zašto bi se vašem partneru dalo seksati s vama? - kaže Block.

Bolest

- Mnoge bolesti, kao što su depresija i anksioznost, kao i stanja poput raka, dijabetesa, visokog krvnog tlaka, artritisa i slično također mogu dovesti do toga da se pojedinac ne osjeća dobro u vlastitom tijelu, osjeća nepovezano sa svojim tijelom ili se osjeća preokupirano promjenama koje se događaju u njihovom tijelu - objašnjava Rachel Needle, doktorica psihologije, certificirana seksualna terapeutkinja i direktorica instituta za modernu seksualnu terapiju.

Ljutnja ili frustracija

Kada je vaš partner ljut na vas, bilo zbog nečega što ste rekli ili nečega što ste napravili, on neće biti raspoložen za seks. Umjesto da ga napadnete, nježno ga upitajte želi li vam nešto reći.

- Obećajte mu da ćete ga stvarno saslušati umjesto da reagirate i da ćete na tome raditi zajedno - kaže Buehler.

Seksualna ovisnost

Ako se vaš partner bavi tajnim seksualnim ponašanjem ili vas je više puta prevario, to bi mogli biti znakovi ovisnosti o seksu što je poremećaj intimnosti koji mora liječiti ovlašteni terapeut za ovisnost o seksu.

- Osoba koja se bori s ovisnošću o seksu može se upustiti u seks s drugim ljudima, može biti opsjednuta pornografijom, prečesto masturbirati ili izbjegavati seks sa svojim partnerom zbog sramote i krivnje povezane sa seksualnim ponašanjem koje je izvan kontrole. Partner ovisnika o seksu često je traumatiziran otkrićem tajnog života partnera, srušenim povjerenjem i seksualnom izdajom koji mogu biti uzrok njihovog gubitka želje za seksom - kaže Hollenbeck.

Dostupan je uspješan tretman za ovisnika i njegovog partnera, a par može ostvariti trijeznost i zdrav seksualni život kroz terapiju.

Bol

Seksualna bol često sprječava partnera, posebice žene, da se upuste u seks. Postoji nekoliko razloga zbog kojih se javlja bol tijekom seksa, zbog čega se preporučuje i ženama i muškarcima da potraže liječničku pomoć ako osjete nelagodu.

- Neki razlozi su definitivno fizički u svom porijeklu - primjer su žene u postmenopauzi koje pate od suhoće ili žene koje su prošle kemoterapiju što također može izazvati suhoću i promjene u vaginalnoj sluznici. Lubrikanti i određeni medicinski tretmani mogu pomoći kod suhoće, kao i vježbe za dno zdjelice - kaže Dumbroff.

Seksualno zlostavljanje

Ljudi koje su u povijesti seksualno zlostavljali - i muškarci i žene - mogu izbjegavati seks.

- Mnogo puta pojedinci nisu ni povezali svoju osobnu povijest zlostavljanja sa svojim problemima vezanim uz želju za seksom, ali utjecaj može biti vrlo moćan. Ovo svakako zahtijeva zajedničku terapiju i seksualnu terapiju, a partner s poviješću zlostavljanja mora imati kontrolu nad tempom onoga što se događa - navodi Dumbroff.

Odbijanje etiketiranja

- Čest prigovor u ovom području su partneri koji 'otpaljuje' kada njihov partner prdne, podrigne, kada vide svog partnera kako se oblači za posao i nedostatak privatnosti u kupaonici. Prakticiranje dobre stomatološke i tjelesne higijene i održavanje dlaka urednima (uključujući i one na vaginalnom području, brade i brkova, pazuha i nogu i posvećivanje pažnje vašoj frizuri i održavanju iste) područja su kojima parovi moraju posvetiti pozornost za vrijeme cijelog trajanja veze, a ne samo kada tek počnete hodati ili idete na neku posebnu prigodu - kaže Hollenbeck.

Komunikacija je najvažnija kada je u pitanju rješavanje ovih pitanja jer vaš partner ne može saznati da vam nešto smeta ako mu to ne kažete.

Menopauza

Početak menopauze, koja se obično javlja između 40 i 60 godina, može uzrokovati dramatične seksualne promjene kod žena-

- Ženski jajnici više ne stvaraju estrogen, što dovodi do smanjenja elastičnosti vagine, tonusa mišića i podmazivanja - objašnjava dr. LaMorgese.

Rezultat je nedostatak libida. Ovaj problem mogu olakšati strategije poput korištenja visokokvalitetnih lubrikanata i posvećivanja mnogo vremena predigri (kako bi osigurali da je ona potpuno 'zagrijana' i spremna za seks) koje će seks učiniti još ugodnijim.

Ne postoji razlog

Ponekad ljudi nisu raspoloženi za seks - možda su umorni, pod stresom, imaju obiteljske probleme ili jednostavno nisu raspoloženi.

- Pustite neka to povremeno bude u redu. Ako to postane stalan problem, pristupite mu nježno - savjetuje dr. Needle, piše Reader's Digest.

