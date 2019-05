Otišao je stomatologu, pao u komu i probudio se bez udova

Tom Ray iz East Midlandsa živio je zdravim životom i bio je sportski tip. Kad je imao 38 godina, sad već davne 1999., završio je u komi na tri mjeseca. Upravo je u to vrijeme njegova supruga Nic rađala drugo dijete, Freda, te odgajala kćer Grace.

Zbog njegove bolesti obiteljski je posao propao i morali su prodati kuću. Nic se sad skrbi o njemu. Njegovo stanje započelo je uobičajenim posjetom stomatologu koji ga je slučajno porezao po desnima. Rana se inficirala, a u kombinaciji sa respiratornom infekcijom razvila se sepsa. Povraćao je i imao je visoku temperaturu.

Foto: Twitter

- U usnim šupljinama je puno bakterija i mikroorganizama, pa situacije u kojima nakon takvih ozljeda nastane sepsa nisu začuđujuće ili neviđene. Zato je jako važno zdravo zubalo i higijena usne šupljine. Sepsa nastaje kad bakterije ili virusi uđu u krvotok, a stanje je opasnije nego kod drugih infekcija - pojasnio je liječnik opće medicine dr. Krunoslav Reljanović dodajući kako danas postoje lijekovi i ukoliko se bolest prepozna na vrijeme, uspješno se liječi, a pacijenti se oporavljaju.

No kod Raya situacija je bila kompliciranija.

Nakon povratka od stomatologa ubrzo je pao u komu, a kad se probudio nije mogao prepoznati suprugu.

- Posjetio sam stomatologa nekoliko dana prije i ondje mi je doktor slučajno ogrebao desni jednim od onih njihovih oštrih instrumenata kojima stružu kamenac. U to je vrijeme bilo puno oboljelih od gripe, pa vjerujem da sam se tako zarazio - kazao je Ray gostujući na Radio4 postaji.

Nakon toga otišao je obiteljskom liječniku koji ga je odmah preusmjerio na Hitnu, no ondje je proveo još deset sati jer su liječnici vijećali o opcijama koje imaju na raspolaganju.

Foto: Privatna arhiva

- Pravi je problem bio u tome što se dugo čekalo na nalaz krvi. To je trajalo satima. Dok su stigli i pokazali da imam sepsu, već je bilo prekasno. Sepsa vas može ubiti u svega nekoliko sati. Kad sam se konačno osvijestio nakon inducirane kome, nisam se mogao sjetiti svog života. Uz moj krevet sjedila je prekrasna žena držeći novorođenče. Predstavila se kao moja supruga. Ničeg se nisam sjećao i morao sam sve učiti ispočetka - prisjetio se. Tjednima nakon buđenja u bolnici ga je posjetila kćer Grace.

- Ušla je u sobu i rekla: To nije moj tata. Bilo je užasno. Pokušavao sam je omekšati pričama i poklonima - priča Tom. Njegova supruga morala je dati otkaz kako bi se o njemu brinula nakon izlaska iz bolnice. Borio se s depresijom i istovremeno učio kako koristiti proteze koje je dobio za ruke i noge.

Par je zbog dugova morao prodati kuću i odseliti se supruginoj majci. Prema njihovoj životnoj priči, 2016. godine snimili su film, Starfish, a u naslovnoj je ulozi Joanne Froggatt, zvijezda serije Downton Abbey. Svoju životnu priču Ray je ispričao i studentima medicine pozivajući ih na dodatno usavršavanje. Danas ima 57 godina, a bavi se podizanjem svijesti o opasnostima sepse te je motivacijski govornik. Oporavljao se godinama, uz brojne estetske zahvate.

- Loš ishod liječenja podjednako utječe na pacijente, obitelj, ali i medicinsko osoblje. No takve će se situacije i dalje ponavljati dok je god manjak osoblja koje nema dovoljno znanja i pretrpano je poslom. Moje iskustvo ostavilo je strašne posljedice za moj život, moju obitelj i moju karijeru. A to se nikad ne bi smjelo dogoditi. Tjelesna oštećenja, pa čak i smrt nakon sepse i dalje su naša stvarnost sve dok netko predano ne odluči educirati osoblje kako bi svakom pacijentu pružili skrb i pažnju koja je nužna za rano otkrivanje i brzo liječenje - zaključio je. Sepsa je upalni odgovor organizma na infekciju i to na način da uništava vlastite organe. Smrtnost, osobito u bolničkim jedinicama za intenzivno liječenje, prelazi 50 posto oboljelih. Prema nekim statistikama, u svijetu svake tri i pol sekunde netko umre zbog sepse.

Foto: Privatna arhiva

- Bez dovoljnog broja educiranih medicinskih sestara, i dalje ćemo se boriti pri dijagnosticiranju sepse. Treba raditi na osvješćivanju javnosti te ljude uputiti koji su simptomi i kako brzo potražiti pomoć. Ljudi koji prežive sepsu suočavaju se s fizičkim i psihičkim problemima poput PTSP-a, kronične boli, umora, smanjene kognitivne funkcije, napetosti, depresije i nesanice. Život tada više nije kompliciran samo njima, nego i njihovim obiteljima - kazao je Rose Gallagher, voditelj za prevenciju i kontrolu infekcija u Royal College of Nursing.

Foto: Privatna arhiva

Najčešći prvi simptomi sepse su visoka tjelesna temperatura i groznica. Širenjem upale javljaju se ubrzan rad srca, ubrzano disanje te pojačano znojenje, vrtoglavica i opća slabost, zbunjenost. Pojedini pacijenti osjećaju strah, a javlja se i mučnina praćena proljevom ili povraćanjem. Nadalje, simptomi su i bolovi u mišićima, hladna koža i ekstremiteti. Treba obratiti pažnju i na izostanak mokrenja. Na kraju nastaje septički šok u kojem pada tlak te nastupa smrt. Liječenje sepse započinje antibiotikom, a postoji mogućnost i kirurškog čišćenja žarišta infekcije.