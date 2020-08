Zbogom mucice! Podijelila trik koji ih uklanja u par trenutaka

Vrlo jednostavan trik koji uklanja mucice s istrošenih tkanina i odjeće uključuje samo britvicu, a postao je viralni hit nakon što ga je isprobala internet javnost se se oduševila njegovom djelotvornošću

<p>Neke su vrste tkanina posebno podložne nastanku tzv. mucica, no zapravo sve što se dugo vremena koristi na taj način otkriva tragove trošenja. Ipak, pomoć postoji, tvrdi Becky Warmington koja je u Facebook grupi <a href="https://www.facebook.com/groups/129087881339780/?post_id=445959966319235">Mrs Hinch Cleaning Tips</a> objavila kako je ona tome stala na kraj.</p><p>Pogledajte video s korisnim kućanskim trikovima:</p><p>Naime, njoj je dojadio gledati mucice na odjeći sinova - a osobito na njihovim školskim uniformama, pa je iskušala sve proizvode na tržištu. Nažalost, nije pronašla ništa što djeluje. Tada joj je partner savjetovao da jednostavno uzme britvicu - i obrije ih. Na njeno oduševljenje, trik se pokazao odličnim, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12291766/mum-removes-jumper-bobbles-razor-cleaning-hack/">The Sun.</a></p><p>Bila je toliko impresionirana da ga je podijelila na Facebooku, gdje su se i drugi oduševili metodom.</p><p>- Ja tako radim godinama i nema boljeg! - napisala je jedna komentatorica.</p><p>Ipak, neki su upozorili i na oprez jer je lako se zaigrati se s britvicom, pa nastaju porezotine.</p><p>- To je super fora, ali pripazite i na debljinu tkanine. Ja to radim s madracima, a što se tiče odjeće, važno je da nije tanak materijal, jer ćete kroz par 'brijanja' previše stanjiti komad - upozorila je jedna.</p><h2>Trikovi za sprečavanje nastanka mucica</h2>