Zdravlje kože u jesen: Evo kako pripremiti lice za hladnije dane

Ljetni dani ostavili su vidljiv trag na našoj koži. Iako preplanulost blijedi, stvarne posljedice višemjesečnog izlaganja suncu postaju najočitije s prvim hladnijim danima. Koža lica tada zahtijeva dubinsku regeneraciju i pažljivo uvođenje aktivnih sastojaka. Važno je prilagoditi svakodnevne navike kako bi se koža uspješno oduprla isušivanju koje donose oštriji vjetar i suh zrak u grijanim prostorima.

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Ljeti je koža neprestano izložena agresorima koji iscrpljuju njezine obrambene mehanizme. UV zračenje uzrokuje oksidativni stres i razgradnju kolagena, zbog čega se ujesen suočavamo s dehidracijom, neujednačenim tenom, mrljama i nakupljanjem odumrlih stanica.

Taj zadebljani sloj licu daje umoran izgled i sprječava prodiranje hranjivih sastojaka iz seruma u dublje slojeve. Stručnjaci upozoravaju da je upravo izlaganje suncu glavni krivac za probleme s teksturom.

​- Najveća šteta koju koža pretrpi ljeti dolazi upravo od sunca, a oko 80 posto znakova starenja kože izravno je povezano s UV zračenjem - objašnjava Tracey Ryan, savjetnica za znanstvenu njegu kože.

Nježno čišćenje kao osnova i važnost kemijskog pilinga

Prvi korak u pripremi lica za jesen zahtijeva hitnu promjenu sredstva za pranje. Pjenasti gelovi sada mogu postati preagresivni, pa se preporučuje prelazak na blaže, kremaste formule. Ako nakon umivanja osjećate zatezanje, proizvod drastično oštećuje zaštitnu barijeru i uklanja prirodna ulja.

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Odmah nakon čišćenja, važna je redovita eksfolijacija. Piling sigurno uklanja mrtve stanice, prosvjetljuje kožu i omekšava teksturu. Zbog puno slabijeg sunca, rana jesen je idealno vrijeme za kemijske pilinge s alfa-hidroksilnim kiselinama. Pametno ih je primijeniti jednom do dva puta tjedno.

Derivati vitamina A godinama zauzimaju prvo mjesto za sanaciju oštećenja od sunca. Retinol se smatra zlatnim standardom jer ubrzava staničnu izmjenu, potiče proizvodnju kolagena, smanjuje bore i ublažava tamne mrlje.

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Budući da retinoidi čine lice osjetljivijim na sunce, jesen je najsigurnija za njihovo korištenje. Zlatno pravilo nalaže uvođenje najnižih koncentracija isključivo u večernjoj rutini. U početku ga nanesite dva puta tjedno na potpuno suhu kožu. Učestalost se oprezno povećava kako bi se izbjegle bolne iritacije i vidljivo ljuštenje.

Hijaluronska kiselina i velika borba protiv suhog zraka

Sezona grijanja donosi suh zrak koji ubrzava gubitak vlage. Koža gubi elastičnost, sitne bore postaju izraženije, a osjećaj zatezanja jači. Tu pomažu humektanti koji poput spužve privlače vodu iz okoline u najdublje slojeve kože.

Da bi hijaluronska kiselina imala maksimalan učinak, nanesite je na blago vlažnu kožu odmah nakon umivanja. Vlagu zatim zaključajte debljim slojem hidratantne kreme s lipidima. Korištenje ovlaživača zraka dodatno će održati ambijentalnu vlagu na idealnoj razini, što pomaže koži da zadrži mekoću.

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Najčešća greška u jesen jest prestanak korištenja krema sa zaštitnim faktorom. UVA zrake prodiru kroz oblake i stakla te su snažno prisutne tijekom cijele godine. One razgrađuju kolagen i potiču nastanak tamnih mrlja. Korištenje zaštite 30 ili više ostaje nezaobilazan korak jutarnje rutine, pogotovo ako koristite kiseline. Za potpuni sjaj, nastavite svakodnevno unositi dovoljno vode i toplih biljnih čajeva u organizam.

