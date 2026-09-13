Lijekovi za mršavljenje otvorili su put drugim tržištima, cvatu proizvodi za ljepšu kožu, kosu...

Od hrane i pića bogatih proteinima i dodataka prehrani s kolagenom do filera za lice i šminke za popunjavanje, brendovi u sektorima ljepote i prehrane lansiraju proizvode namijenjene potrošačima koji se suočavaju s posljedicama brzog gubitka težine nakon upotrebe GLP-1 lijekova.

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Najistaknutija posljedica poznata je kao "Ozempic lice", a opisuje iscrpljen i postaran izgled lica, upale oči, naglašene bore i opuštenu kožu. Uzrok je nagli gubitak potkožnog masnog tkiva koje licu daje volumen i punoću. Kirurzi i dermatolozi bilježe značajan porast pacijenata, često mlađih, koji traže rješenja za ovaj problem, kao i problem viška kože.

Foto: GEORGE FREY/REUTERS

Osim fizičkih promjena, pacijenti se suočavaju i s emocionalnim i psihološkim izazovima, što je potaknulo procvat estetskih tretmana. Iznimno su traženi oni koji potiču prirodnu proizvodnju kolagena, poput Sculptre. Neki podaci pokazuju da gotovo 50 posto korisnika lijekova za mršavljenje planira estetske zahvate nakon postizanja ciljane težine, a mnogi od njih po prvi puta ulaze u taj svijet.

Industrija ljepote također vidi prilike u promjenama povezanim s brzim gubitkom težine. Pojavila se potpuno nova kategorija proizvoda poznata kao "GLP-1 prateća njega kože". Nude se opcije šminkanja za popunjavanje, kao alternative filerima, kreme protiv opuštenosti i suhoće kože, serumi koji vraćaju volumen i hidriraju ili pak oni za obnovu stanica.

- Ovo je najveći novi pokretač potražnje koji je ljepota imala u desetljeću, a dolazi iz ljekarne, a ne iz ciklusa trenda. „Kada ljudi tako brzo izgube težinu, gube i volumen lica, elastičnost kože i dlake zajedno s masnoćom, tako da svatko tko započne s GLP-1 na kraju postaje kupac vrlo specifičnog skupa proizvoda, kao što su popravak barijere, njega kože s podrškom kolagenu i njega tijela za učvršćivanje - rekla je za Radhika Ghai, osnivačica platforme za e-trgovinu premium kozmetike Kindlife.

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Osim kože lica, promjene se očituju i na drugim područjima. Smanjena proizvodnja sline dovodi do "Ozempic usta", stanja koje uključuje suha usta, karijes i eroziju cakline, zbog čega korisnici ovih lijekova povećavaju broj posjeta stomatologu s jednom na čak četiri puta godišnje.

Promjene zahvaćaju i osjet mirisa, koji su ili intenzivniji ili odbojni, što je potaknulo parfemsku industriju na razvoj "neuro-komfornih" profila mirisa koji su nježniji za osjetila, s dominacijom gurmanskih nota poput vanilije, jasmina i tonke. Gubitak kose još je jedna česta nuspojava, što su iskoristili neki brendovi i označili svoje proizvode kao specifično ciljane za korisnike GLP-1.

Budući da ovi lijekovi smanjuju apetit, smanjuje se i unos nutrijenata, što je dovelo do eksplozije prodaje dodataka prehrani. Bilježi se ogroman porast potražnje za kreatin monohidratom (163 posto), proteinom sirutke (78 posto) i kolagenom (30 posto). Divovi poput Nestléa lansiraju linije proizvoda "za korisnike GLP-1" s više proteina i vlakana.