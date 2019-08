Zelene kuće su budućnost: Na njima će vlasnici moći zaraditi

Svijet se natječe za zalihe nafte koje je sve manje. To sve utječe na cijenu energije koju plaćamo. Za energiju koju trošimo spaljuju se goleme količine nafte, prirodnog plina i ugljena koje uzimamo Zemlji, kažu Scott Gibson i David Johnston, autori knjige 'Toward a Zero Energy Home: A Complete Guide to Energy Self-Sufficiency at Home'.

Klimatolozi stalno upozoravaju na porast stakleničkih plinova koji sve više zagrijavaju Zemlju. To rezultira porastom globalnih temperatura i klimatskim promjenama koje se razvijaju brže nego što su znanstvenici predvidjeli u zadnjih nekoliko godina.

- 40 posto primarne energije i 70 posto električne energije u SAD-u izravno se koristi u kućanstvima. Stambene zgrade odgovorne su za 48 posto ispuštanja ugljikova dioksida. Budućnost je u gradnji energetski učinkovitih kuća koje troše manje energije, prvenstveno za hlađenje i grijanje. Jeftinije su i čuvaju okoliš - napominju autori.

Zelene kuće mogle bi se graditi konvencionalnim materijalima i tehnikama za strujanje zraka i izolacije.

- Nulte energetske kuće proizvode dovoljno energije, koliko joj je potrebno na godišnjoj osnovi - tvrde autori te dodaju kako to uključuje energiju za grijanje i hlađenje i uređaje. Energija je pohranjena preko kombinacija tehnologija za proizvodnju energije iz sunca i vjetra, dok se ukupna potrošnja energije smanjuje s visoko učinkovitim grijanjem, ventilacijom, klimatizacijom i rasvjetom.

Cilj nulte energije je praktičnost, štedljivost i očuvanje okoliša.

- Cijene takvih tehnologija padaju, dok kod onih koji zagađuju okoliš rastu - tvrde autori. To znači da je budućnost stanovanja u 'zelenoj gradnji'.

Građenje ovakvih kuća pruža financijsku sigurnost kupcima. Računi za komunalne usluge bit će manji, a u budućnosti će se od takvih kuća moći i zarađivati. Nulte energetske kuće dobit su za vlasnike domova, budućnost Zemlje, očuvanje njezinih resursa i za buduću generaciju graditelja i arhitekata koji će se lakše nositi s inovacijama i energetskim izazovima.

- U prvom planu je iskorištavanje obnovljive energije iz sunca i vjetra s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš, a da se ne naruše standardi i kvaliteta života - zaključuju autori.