Budućnost planeta Zemlje je u ekonomiji koja skrbi o okolišu

Svjetsko tržište zloupotrebljava okoliš te ga zagađuje svakodnevnom proizvodnjom. Zadnji je čas da svjetska industrija krene u promjene, naglašava Paul Hawken, autor knjige 'The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability (Collins Business Essentials)', koji u autorskim radovima naglašava važnost ekološki održive ekonomije.

Nudi viziju obnovljive, a ne destruktivne ekonomije koju treba stvoriti na svjetskom tržištu. Takva ekonomija temelji se na ekonomskoj sigurnosti, socijalnoj pravednosti i ekološkoj ravnoteži. Do 2030. treba smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za 80 posto, a do 2050. treba smanjiti ukupno korištenje prirodnih resursa za 80 posto.

- To nije tako teško. U materijalnom smislu, to znači da će proizvedena roba trajati dvostruko dulje bez obzira na to što će se koristiti manje štetne energije. Za takav način rada već postoji tehnologija u svakom gospodarskom sektoru, uključujući energiju - kaže.

Svjetsko tržište mora postati obnovljivo i štedljivo. Trenutačno su proizvodi napravljeni u takvim uvjetima skuplji te si ih ljudi ne mogu priuštiti. Zato se industrija treba prebaciti na obnovljive izvore energije. Cilj je vratiti prirodna staništa, ekosustave i društvo u optimalne uvjete. Ljudi se ponašaju kao da su svjetske zalihe neiscrpne, no to nije istina.

- Trenutačno poslovanje nam govori da je jeftinije uništiti Zemlju nego je održati. Sustav se mora mijenjati iznutra, od lokalnih zajednica, malih proizvođača do industrije - kaže.