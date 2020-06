Želi li s vama biti prijatelj ili pak nešto više otkrit će govor tijela

<p>Po pokretima očiju moguće je otkriti simpatizira li vas osoba u koju gledate ili ne. Čak postoje suptilne razlike ukoliko taj netko s vama želi biti samo prijatelji ili mašta o ljubavnoj vezi, pokazalo je to istraživanje dva američka sveučilišta, Wellesley i Kansas. </p><p>Analizirali su pokrete očiju kod 105 heteroseksualnih studenata, muškaraca i žena, dok su im pokazivali fotografije nepoznatih ljudi suprotnog spola. U isto vrijeme ispitanici su komentirali sviđa li im se netko, koliko te da li bi sa tom osobom bili samo prijatelji ili i nešto više.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Što se događa u našim tijelima kada smo zaljubljeni:</p><p>Ukoliko im je pogled lutao po glavi i prsima osobe koju su gledali na fotografiji te su se na tim mjestima zadržavali duže i češće, to je otkrivalo da razmišljaju o mogućoj romantičnoj vezi, ne samo o prijateljstvu. No, ako im je pogled više bio usredotočen na noge ili stopala, tada su komentirali kako sa tom osobom ne bi imali ništa više od platonskog odnosa.</p><p>Istraživači su zamijetili i suptilne razlike između ženskih i muških pogleda kada su nekoga procjenjivali kao potencijalnog partnera/partnericu. Muškarci su se češće pogledom zadržavali na ženskim prsima i bokovima, a žene na muškom poprsju i glavi.</p><p>Zaključak istraživanja je bio da će muškarci proučavati ženska prsa i bokove, ali se i češće i duže zadržavati pogledom na ženskom licu, ako u njoj vide potencijal za romansu. Žene će se duže i učestalije fokusirati na torzo i lice muškarca koji im se sviđa i sa njim bi imale nešto više od pukog prijateljstva. Ali, ako gledaju samo u lice, a pogled im ne luta po njegovim prsima, tada je sve u zoni prijateljstva.</p><p>- Istraživanja o privlačnosti među ljudima obično predstavljaju fiksni skup karakteristika koje nekoga čine poželjnim. Ova studija pokazuje ono što ljudi traže u budućem partneru, a to ovisi o njihovim relativnim životnim ciljevima - kaže <strong>Angela Bahns</strong>, koautorica studije i docentica psihologije na Sveučilištu Wellesley, a prenosi <a href="https://www.rd.com/article/how-to-tell-if-someone-likes-you/?fbclid=iwar3bpjkc12ycdb70dwne75hyj5kwvga6fkdn60v0_xjvfutv8zyndiij2xy&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader' Digest.</a></p>