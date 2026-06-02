DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN INA-Naftaplin je 80-ih godina novinskim oglasom pozivala mlade da se školuju za zanimanja u rudarskoj i naftnoj struci
Želite li dobro zanimanje i još bolji posao? Postanite naftaš!
Upiši se u III. razred usmjerenog obrazovanja u rudarsko-naftnoj struci i priključi velikoj obitelji naftnih stručnjaka koja istražuje i eksploatira naftna i plinska polja, poruka je to iz oglasa INA-Naftaplina, poduzeća za istraživanje i proizvodnju nafte i plina koje je osnovano 1952. u Zagrebu, a 80-ih je godina doseglo proizvodnju od oko tri milijuna tona nafte godišnje. Kako je u to vrijeme prosječna dob zaposlenih bila tava da se procijenilo kako će poduzeće za koju godinu imati problema zbog nedostatka radne snage, odlučili su je potražiti - preko novina. Tako je 2. lipnja 1984. godine u Večernjem listu objavljen oglas.
