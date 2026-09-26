Želite odgoditi pojavu sijedih? Više jedite ove zdrave namirnice

Tradicionalna kineska medicina nudi holistički pristup za održavanje zdrave i lijepe kose. Ona prepoznaje prerano sijeđenje kao znak neravnoteže bubrega i jetre jer su ta dva organa izravno povezana s vitalnošću kose. Bit je hraniti svoje tijelo adekvatnim sastojcima, a prirodna posljedica toga je ljepša kosa s manje sijedih. Ovo su namirnice koje mogu pomoći.

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Crne sjemenke sezama

Tradicionalna kineska medicina visoko cijeni ove malene, ali moćne sjemenke, koje hrane bubrege i jetru, potičući pigmentaciju i vitalnost kose. Također su bogate vitaminom E, zdravim mastima i antioksidansima, što poboljšava rezultate. Neki od sastojaka koji koriste njezi kose i kože su željezo, cink, masne kiseline i antioksidansi. Jedite ga tostiranog, izmiksanog u smoothieje ili pretvorenog u toplu, slatku pastu od crnog sezama.

Orasi

Klasificirani kao yang tonik, orasi podržavaju funkciju bubrega i unose toplinu u tijelo. Njihove omega-3 masne kiseline i biotin potiču rast i snagu kose. Kako biste maksimalno iskoristili zdravstvene prednosti, potražite sirove, neslane plodove.

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Možete ih jesti same kao međuobrok ili ih dodati u zobenu kašu. Također ih možete izmiksati u pastu, zajedno s crnim sezamom, za snažnu kombinaciju.

Goji bobice

Koriste se u tradicionalnoj kineskoj medicini za pročišćavanje krvnih žila i jetre, a oboje je bitno za zdravu i pigmentiranu kosu. Potiču cirkulaciju i regeneraciju stanica te smanjuju rizik od bolesti. Pune su antioksidansa koji pružaju mnoge zdravstvene prednosti. Dokazano je da dugotrajna konzumacija goji bobica smanjuje LDL kolesterol i pomaže u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti te uravnotežuje hormone i šećer u krvi. Jedite ih u čaju, kaši ili ih dodajte juhama.

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Dud

Iako je zanemaren kod nas, cijenjen je u tradicionalnoj kineskoj medicini za obnavljanje krvi i yin energiju. Posebno je dobar u borbi protiv stresa i umora, koji doprinose preranoj pojavi sijede kose. Vitamini, minerali i antioksidansi u dudu pružaju i druge zdravstvene prednosti. Jedite svježe ili sušene dudove, kuhane u čaju ili pomiješane s pastom od sezama.7

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He Shou Wu

Tradicionalna kineska ljekovita biljka čiji se korijen stoljećima koristi kao moćan biljni tonik za vitalnost, dugovječnost i pomlađivanje. Kod nas se može kupiti u prahu i kapsulama. Za kosu pomaže visok udio cinka u biljci.