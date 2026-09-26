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KINESKA MEDICINA

Želite odgoditi pojavu sijedih? Više jedite ove zdrave namirnice

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Želite odgoditi pojavu sijedih? Više jedite ove zdrave namirnice
Foto: DREAMSTIME
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Godine sa sobom donose niz promjena, ali ništa se ne shvaća tako osobno kao prva sijeda vlas. Iako je problem lako rješiv kod frizera, možda možete odgoditi ovaj neugodan podsjetnik da više niste mladi.

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Tradicionalna kineska medicina nudi holistički pristup za održavanje zdrave i lijepe kose. Ona prepoznaje prerano sijeđenje kao znak neravnoteže bubrega i jetre jer su ta dva organa izravno povezana s vitalnošću kose. Bit je hraniti svoje tijelo adekvatnim sastojcima, a prirodna posljedica toga je ljepša kosa s manje sijedih. Ovo su namirnice koje mogu pomoći.

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Crne sjemenke sezama  

Tradicionalna kineska medicina visoko cijeni ove malene, ali moćne sjemenke, koje hrane bubrege i jetru, potičući pigmentaciju i vitalnost kose. Također su bogate vitaminom E, zdravim mastima i antioksidansima, što poboljšava rezultate. Neki od sastojaka koji koriste njezi kose i kože su željezo, cink, masne kiseline i antioksidansi. Jedite ga tostiranog, izmiksanog u smoothieje ili pretvorenog u toplu, slatku pastu od crnog sezama.

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Orasi

Klasificirani kao yang tonik, orasi podržavaju funkciju bubrega i unose toplinu u tijelo. Njihove omega-3 masne kiseline i biotin potiču rast i snagu kose. Kako biste maksimalno iskoristili zdravstvene prednosti, potražite sirove, neslane plodove.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Možete ih jesti same kao međuobrok ili ih dodati u zobenu kašu. Također ih možete izmiksati u pastu, zajedno s crnim sezamom, za snažnu kombinaciju.

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Goji bobice

Koriste se u tradicionalnoj kineskoj medicini za pročišćavanje krvnih žila i jetre, a oboje je bitno za zdravu i pigmentiranu kosu. Potiču cirkulaciju i regeneraciju stanica te smanjuju rizik od bolesti. Pune su antioksidansa koji pružaju mnoge zdravstvene prednosti. Dokazano je da dugotrajna konzumacija goji bobica smanjuje LDL kolesterol i pomaže u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti te uravnotežuje hormone i šećer u krvi. Jedite ih u čaju, kaši ili ih dodajte juhama.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Dud 

Iako je zanemaren kod nas, cijenjen je u tradicionalnoj kineskoj medicini za obnavljanje krvi i yin energiju. Posebno je dobar u borbi protiv stresa i umora, koji doprinose preranoj pojavi sijede kose. Vitamini, minerali i antioksidansi u dudu pružaju i druge zdravstvene prednosti. Jedite svježe ili sušene dudove, kuhane u čaju ili pomiješane s pastom od sezama.7

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

He Shou Wu 

Tradicionalna kineska ljekovita biljka čiji se korijen stoljećima koristi kao moćan biljni tonik za vitalnost, dugovječnost i pomlađivanje. Kod nas se može kupiti u prahu i kapsulama. Za kosu pomaže visok udio cinka u biljci.

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