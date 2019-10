Povezano je: Pročitajte što kava koju pijete govori o vama

James Moore i Judi James, autori knjige ''The You Code: What Your Habits Say About You'', istraživanjem su otkrili da kava koju najčešće naručujemo puno toga otkriva o nama te da slični ljudi naručuju sličnu kavu. Vjerojatno ste se i sami nekada zapitali kako netko može piti slatku, bijelu kavu jer vama paše jedino crna nezaslađena. No jeste li znali da je odabir kave moguće povezati s našim karakternim osobinama? Ako niste, vrijeme je da saznate što vaš odabir govori o vama!

Crna ili turska kava

Spomenuta knjiga kaže da su osobe koje piju crnu kavu vrlo izravne te ih autori opisuju kao tihe, strpljive i jednostavne ljude. S vremena na vrijeme mogu biti neraspoloženi, ali isto tako postoje situacije u kojima su komunikativni i susretljivi, iako su one rjeđe. Takvi su pojedinci i veliki ljubitelji rutine, što znači da nisu spremni na promjene u svojoj okolini.

Bijela kava

Osobe koje piju bijelu kavu slove za velike šaljivdžije i zabavljače. U društvu takvih osoba nikad vam neće biti dosadno. Ipak, ponekad znaju postati anksiozni jer se previše trude ugoditi ljudima. Ako pak vole piti kavu s puno mlijeka, kreme, šećera i šlaga, studije sugeriraju da je riječ o jako društvenim osobama, ali to također znači da im češće treba utjeha bliske osobe nego što je to slučaj s osobama koje piju crnu kavu. Statistički gledano, ljudi koji vole jesti i piti slatko to rade jer su pod stresom. Stoga, ako naručujete jako slatku kavu, u njoj tražite ili utjehu ili nagradu.

Cappuccino

Oni koji piju cappuccino uglavnom su osobe bez dlake na jeziku i od njih uvijek možete očekivati iskrenost - čak iako vam nekad ne odgovara. Ovakvi su pojedinci često jako kreativni i nikad im ne manjka ideja. Ipak, trebate imati na umu da im materijalne stvari i partneri s kojima ne dijele kreativnu crtu brzo mogu dosaditi. Među ljubiteljima ove vrste kave nalazi se i Leonardo DiCaprio.

Espresso

Ako preferirate espresso, autori knjige kažu da ste vjerojatno jako radišna osoba koja treba snažan okus kave kako bi mogla nastaviti sa svojim danom. Ljubitelji espressa vole biti vođe, kako u poslovnom tako i u privatnom životu te ništa ne prepuštaju slučaju, a jedna je od takvih osoba i Victoria Beckham. Također, riječ je o pravim avanturistima!

Kava s neobičnim dodacima

Ako vam klasične kave više nisu toliko zanimljive i u svoj omiljeni napitak volite dodati različite okuse poput karamele, moke ili maline, vjerojatno ste osoba koja voli riskirati, kaže portal PsychCentral. Ljudi koji vole miješati različite okuse također vole isprobati nove stvari i uživati ​​u avanturama. Budući da je ova vrsta kave najkreativnija, oni koji ju piju također se smatraju maštovitim ljudima, a jedna je od njih i slavna Oprah, koja u svoju kavu dodaje aromu lješnjaka.

Instant kava

Veseli, optimistični i opušteni - to su riječi kojima se mogu opisati ljubitelji instant kave. Ipak, nerijetko znaju biti i jako tajnoviti te ne dopuštaju ljudima da ih bolje upoznaju. Kao i ljubitelji espressa, ovaj je tip ljudi često prezaposlen za kuhanje kave pa posežu za ovim brzinskim rješenjem.

Kava bez kofeina

U slučaju naručivanja kave bez kofeina, vi ste tip osobe koji voli imati kontrolu nad svojim životom. Želite divan okus kave, ali ne želite da ona utječe na vas u smislu da vas duže drži budnima. Ipak, u situacijama kad u danu imate 100 obaveza, vjerujemo da i vi posegnete za malo kofeina!