Želite usporiti starenje? Lice i kožu će pomladiti riba, kefir...

Anti age hrana je hrana koja ne sadrži šećer jer on vodi do glikolizacije kolagena, a u prijevodu to znači da uništava kolagen. Kolagen su vlakna koja održavaju elastičnost. Tu nije problem samo u zdravlju kože, jer kolagen se nalazi u svim vezivnim tkivima. Anti age hrana poboljšava kvalitetu vezivnog tkiva, ali djeluje i protuupalno te regenerirajuće, pojasnila je dermatologinja dr. Ivana Nola. U tom smislu hrana koju konzumiramo trebala bi sadržavati visoke udjele antioksidansa, minerala, nukleinske kiseline prolina, vlakna i mikronutrijenata.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

- Heroji anti age prehrane su orašasto voće i makadamija. Oni smanjuju kolesterol, imaju protuupalni efekt, a izvor su proteina i vlakana. Sjeme sezama djeluje na kožu, ali i koštano tkivo jer je bogato kalcijem, željezom, magnezijem, fosforom i vitaminima. Ananas sadrži brojne vitamine i minerale, ali i aminokiselinu prolin koja djeluje na elastičnost kože. Tamna čokolada sadrži flavonoide koji poboljšavaju cirkulaciju pa koža dobiva više nutritivnih tvari iz krvotoka. Dodatno, resorbiraju negativne učinke UV zračenja nakon izlaganja suncu. Lubenica, bobičasto voće, gljive, batat, mrkva, svi oni sadrže vitamine i antioksidanse koji pomažu mladolikom izgledu - kazala je dr. Nola. Proslavljeni američki dermatolog dr. Nicholas Perricone osmislio je plan prehrane namijenjen za poboljšanje stanja kože te protiv njezina starenja.

Foto: Thinkstock

- Dijeta dr. Perriconea usmjerena je na smanjenje oštećenja površinskih slojeva kože koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala te na opći protuupalni učinak. Blagodati dijete su ljepša i zdravija koža, smanjenje učinaka starenja i bolja zaštita od bolesti - kazala je nutricionistica Darija Vranešić Bender.

Foto: Thinkstock

Stručnjaci navode kako je dijeta podjednako učinkovita za oba spola.

Foto: Dreamstime

- Ovakav način prehrane može se dugoročno koristiti zbog visokog sadržaja nutritivno vrlo bogatih namirnica uz obilje vitamina, minerala, kvalitetnih izvora kompletnih proteina i svih esencijalnih masnih kiselina, omega-3 masnih kiselina, cinka, magnezija, vlakana i drugo. Ova dijeta potiče zdrav način života, a prednost joj može bit i način zdrave prehrane bez brojanja kalorija uz napomenu da se ipak individualno može i treba prilagoditi pojedincu - komentirala je mag.nutr. Vedrana Dučkić, vlasnica nutricionističkog savjetovališta Nu3vex.

Foto: 123RF

Zdravlje kože možete očuvati i probioticima koji su ključni za crijeva. Probiotici ili “dobre bakterije” pomažu tako što održavaju ravnotežu između dobrih i loših bakterija u našim crijevima. Poremećaji u crijevima mogu nastati zbog stresa, bolesti, ali i zbog starenja. Namirnice bogate probioticima su jogurt, kefir, sir i kiseli kupus, kaže nutricionistica i dijetetičarka Olja Martinić u svojoj knjizi “Najbolje od dijetetike”.

Foto: Dreamstime

Jedan od najvažnijih čimbenika za svaki organizam je prehrana. Upravo zbog toga, važno je u svakodnevicu što ranije uvesti uravnoteženu prehranu s raznovrsnim namirnicama. Osim pravilnog hranjenja, važno je i paziti da izbjegavate ono što šteti vašoj koži, a to je dim cigarete, nedovoljno sna i prekomjeran unos alkohola. Treba izbjegavati i gazirane napitke, pa čak i one koji su označeni kao light proizvodi. Svi oni sadrže aditive, a općenito sokovi imaju visok udio šećera koji se veže na kolagen i time smanjuje elastičnost kože i uzrokuje gubitak njezina sjaja.

Foto: Shutterstock

Perricone je smislio 10 smjernica za usporavanja procesa starenja:

1. Jedite obilje masne ribe, posebice lososa te druge namirnice izvore proteina poput jaja i peradi. Losos sadrži moćni antioksidans DMAE (dimetil – amino – etanol) koji ima protuupalno djelovanje i zaustavlja propadanje vezivnog tkiva kože. Proteini su potrebni za obnovu i usporavanje starenja stanica kože dok omega 3 masne kiseline održavaju adekvatnu vlažnost kože i ublažavaju upalne procese.

2. Često konzumirajte svježe tamno bobičasto voće, posebice borovnice. Ono sadrži antioksidanse koji pomažu pri detoksikaciji i sprječavaju prijevremeno starenje.

3. Jedite dinje, jabuke i kruške. Ovo voće odlikuje se niskom vrijednošću glikemijskog indeksa. Lubenica, banane i mango voće je s višom vrijednošću glikemijskog indeksa te ga stoga treba konzumirati umjereno.

4. Prednost dajte orašastim plodovima, posebice lješnjacima i bademima, budući da sadrže bogatstvo vitamina E i linolne kiseline. Dr Perricone ističe da ove molekule pomažu u borbi protiv starenja.

Foto: Dreamstime

5. Za doručak jedite svježe pripremljenu zobenu kašu ili zobene pahuljice koje će pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi.

6. Pijte 8 – 10 čaša čiste izvorske vode dnevno. Čak i blaga dehidracija može učiniti izgled kože starijim.

7. Izbjegavajte kavu i čaj.

8. Izbjegavajte alkohol.

9. Izbjegavajte rafinirane ugljikohidrate poput bijelog brašna i šećera.

10. Svakoga dana se bavite tjelovježbom. Dr. Perricone tvrdi da tjelovježba ima protuupalni učinak na stanice.

Dodatno, donosi popis namirnica koje je poželjno uvrstiti u prehranu prilikom pripreme jelovnika, ali i onih koje bi trebalo izbjegavati.

Izbjegavati:

Foto: Pixsell/Matija Habljak

Peciva, banane, kekse, torte, kolači, kruh, pite, žitarice, sir (osim malih količina parmezana, fete, kozjih ili ovčjih sireva), čips, krekere, perece, kavu, krafne, palačinke, fast food, gazirana pića, brašno, industrijske voćne sokove, med, sladoled, margarin, marmeladu, knedle, pizze, kokice, krumpire, rižu, šećer, meksičku hrana, lubenicu, sušeno voće.

Konzumirati:

Foto: Fotolia

Losos, skuša, pastrva, inćuni, sardine, školjke, piletina i puretina, nemasna šunka, nemasni jogurt, svježi sir, jaja, zob, leća, grašak, grah, heljda, ječam, tofu, voće i povrće, bilje i začini, čaj bez mlijeka i šećera, sok od nara, maslinovo ulje, ulje sjemenki lana, avokado, masline, tamna čokolada (s najmanje 70 posto kakaa), orašasto voće i sjemenke.

Perriconeova dijeta traje od dva do šest tjedana, a pritom valja imati na umu sljedeće principe:

Svaki obrok mora sadržavati proteine, kompleksne ugljikohidrate i esencijalne masnoće. Proteini imaju prednost pred ostalim nutrijentima, a voće se jede na kraju obroka kako bi se usporio rast šećera u krvi. Jedu se tri obroka u danu, a količine su: 2 šake povrća, proteini veličine dlana, 2 žlice esencijalnih masti, 1-2 kockice čokolade na dan, najviše 6 komada orašastih plodova na dan

Primjer jelovnika:

popiti 8-10 čaša čiste izvorske vode raspoređeno kroz dan.

Doručak

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Zobena kaša s lanenim i chia sjemenkama skuhana na bademovom mlijeku, cimet i borovnice.

Užina

Foto: Photographer:Stolyevych Yulia

Jagode i malomasni jogurt

Ručak

Foto: Fotolia

Losos kuhan, brokula s maslinovim uljem i korijen cikle s limunovim sokom.

Užina

Foto: Dreamstime

Domaća jabuka

Večera

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Kuhana blitva s maslinovim uljem, kuhana jaja, rajčice.

