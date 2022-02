Želite živjeti sto godina? Kopirajte Japance, kaže Colin Rose, viši suradnik na Royal College of Medicine. Ljudi koji žive na japanskom otoku Okinawi često žive do 90 ili 100 godina. Rose je proveo veći dio svoje 50-godišnje karijere proučavajući znanost protiv starenja i podijelio je lekcije iz Japana.

Što ako biste mogli usporiti brzinu starenja, produžiti zdravu životnu dob u 80-e i doživjeti 100 godina u prilično dobroj formi? Nedavna otkrića u znanosti protiv starenja pokazuju kako bismo to mogli učiniti.

- Otkrio sam da možemo utjecati na to koliko brzo ili sporo starimo i da nikada nije kasno za promjene - istaknuo je Colin.

Od koga onda možemo izvući najvrjednije lekcije o starenju u vrhunskoj formi? Od onih koji žive na japanskom otoku Okinawi. Tamo su ljudi zdravi i u svojim 90-ima i 100-ima. Koje su njihove tajne?

Čist tanjur - ne, nikako

Što je to sa stanovnicima Okinawe što im pomaže da žive tako dugo? Za početak, to je njihova prehrana s niskim udjelom masti, malo soli, voća, povrća, tofua i morskih algi. Ali također se radi o tome koliko jedu. To je ono što oni zovu Hara Hachi Bu, što znači 'prestani jesti kad si sit 80 posto', dakle ostavi petinu svoje hrane na tanjuru ili prestani jesti kada možeš reći: 'Nisam više gladan', radije nego: 'Sit sam'. To je manje drastičan način ograničavanja kalorija nego s dijetom iz hira, ali ima sve prednosti.

U američkoj studiji koja je koristila principe Hara Hachi Bua, gdje su kalorije bile ograničene za 12 posto tijekom dvije godine, sudionici su pokazali manje upalnih markera i porast hormona povezanih s duljim životom. Izgubili su i deset posto tjelesne težine.

Kako funkcionira Hara Hachi Bu

Jedite polako i koncentrirajte se na hranu. Potrebno je deset minuta da hormoni, koji se luče tijekom probavljanja, registriraju sitost u vašem mozgu. Nemojte jesti i gledati TV, ili jesti i čitati. 'Signal sitosti' da više niste gladni neće se registrirati dok nije prekasno. Povremeno spustite nož i vilicu i svjesno osjetite koliko ste zadovoljni. Dajte prednost proteinskoj i hrani bogatoj vlaknima. Osoba u prosjeku koristi oko deset posto dnevne potrošnje energije za probavu hrane. Ali taj se postotak mijenja, ovisno o vrsti hrane koju jedete. Proteini oduzimaju najviše energije za probavu, 20 do 30 posto ukupnih kalorija u proteinima odlazi na njihovu probavu. Slijede ugljikohidrati, pet do deset posto, zatim masti, nula do tri posto. Gotovo sve kalorije iz šećera dostupne su odmah.

Važno je i kada jedete - danju je bolje. Vaš tjelesni sat regulira obrasce spavanja, razinu hormona, tjelesnu temperaturu - i metabolizam; noću je naš metabolizam sporiji. Dopustite barem 12-satni razmak između večere i doručka kako biste pomogli vašem sustavu da iskoristi svu dostupnu glukozu. Kada se to završi, tijelo prelazi na korištenje masti za energiju.

Napravite flamingo test

Možda ste već čitali o prednostima stajanja na jednoj nozi – jednostavnom načinu poboljšanja ravnoteže. Ali jeste li znali da je koliko dugo možete stajati na jednoj nozi dobar pokazatelj koliko dugo ćete živjeti u dobrom zdravlju? Tim Sveučilišta u Kyotu zatražio je od gotovo 1300 muškaraca i žena u dobi od oko 67 godina da stanu na jednu nogu, otvorenih očiju i zadrže ravnotežu 20 sekundi. Zatim su testirani na zdravlje mozga.

Utvrđeno je da više od 30 posto ispitanika koji su imali problema s ravnotežom tijekom tog vremena ima ili 'bolest malih krvnih žila', ili sićušna krvarenja, ili oboje, što ih dovodi u veći rizik od moždanog udara i demencije. A 53-godišnjaci koji su mogli stajati na jednoj nozi deset sekundi, zatvorenih očiju, najvjerojatnije će biti u formi i dobro se osjećati i za 13 godina.

Da biste napravili test, odredite vrijeme koliko dugo možete stajati na jednoj nozi s rukama na bokovima. Prestanite brojati kada vaše podignuto stopalo dotakne pod ili drugu nogu, ili morate podići ruke s kukova da biste se učvrstili. Ovo se smatra 'normalnim' za vašu dob:

Ispod 40 godina

Oči otvorene - 45 sekundi

Zatvorene oči - 15 sekundi

40-49

Oči otvorene - 42 sekunde

Zatvorene oči - 13 sekundi

50-59

Oči otvorene - 41 sekunda

Zatvorene oči - 8 sekundi

60-69

Oči otvorene - 32 sekunde

Zatvorene oči - 4 sekunde

70-79

Oči otvorene - 22 sekunde

Zatvorene oči - 3 sekunde

80-99

Oči otvorene - 9 sekundi

Zatvorene oči - 2 sekunde

Pozitivan um

Inspiriran nevjerojatnom dugovječnošću Okinawaca, istraživač starosti Eric Kim proučavao je 7000 osoba starijih od 65 godina više od sedam godina - i otkrio da je imati svrhu u životu ključno za zdravo mentalno starenje. Osobe 'sa svrhom' više brinu o svom zdravlju i poduzimaju preventivne medicinske preglede, imaju zdraviju prehranu i aktivniji način života. Žele živjeti dovoljno dugo da ostvare svoje ciljeve.

Također, znamo da misli i emocije mogu utjecati na vaše zdravlje čak i na staničnoj razini, što znači da vam pozitivno razmišljanje može pomoći da živite dulje. Druga studija je pokazala da pozitivni ljudi žive sedam i pol godina dulje od mračnjaka, koji su također bili pod većim rizikom od Alzheimerove bolesti.

Na Okinawi je pozitivno razmišljanje poznato kao 'ikigai', što se prevodi kao 'motivirajuća sila'. To je vaš osjećaj svrhe, radoznalost i uzbuđenje u vezi sa životom.

Pijte juhu od morskih algi

Miso juha se često priprema sa smeđim morskim algama, osnovnim namirnicama mnogih azijskih jela. Bogata je vlaknima i mineralima, a također sadrži fukoidan, koji može smanjiti upalu i poboljšati imunološki sustav. Čini se da također pomaže ublažiti učinak virusne infekcije gdje je uključeno oštećenje pluća - uključujući i koronavirusne infekcije, donosi Daily Mail.