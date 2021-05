Zob

Stručni časopis Nutrition Journal napravio je studiju kojom je dokazao kako ova hrana može dodati godine vašem životu. Sudionike studije tražili su da jedu zobene pahuljice šest tjedana.

Oni koji su jeli 100 grama zobi dnevno zabilježili su veliko smanjenje LDL 'lošeg' kolesterola i težine, zahvaljujući stalnom povećanju dijetalnih vlakana. Povećani kolesterol je povezan s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Borovnice

Istraživanje objavljeno u Zborniku Nacionalne akademije znanosti Sjedinjenih Američkih Država pokazalo je kako hrana bogata antioksidantima može pomoći u dugovječnosti. S obzirom na to da su borovnice jedan od najbogatijih izvora antioksidansa, prema časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, ovo popularno voće definitivno dodaje godine životu.

Lisnato povrće

U časopisu Preventing Chronic Disease, liječnici su primijetili kako je lisnato povrće među najhranjivijim namirnicama uopće. Lisnato povrće uključeno u ovu skupinu uključuje blitvu, repu, špinat, cikoriju i lisnatu salatu. Hrana bogata hranjivim sastojcima može smanjiti rizik od kroničnih bolesti.

Orašasti plodovi

Konzumiranje orašastih plodova također smanjuje rizik od glavnih kroničnih bolesti. Studija koju je objavio The New England Journal of Medicine zaključila je da je učestalost konzumacije orašastih plodova povezana sa smanjenom smrtnošću.

Rajčica

Prema studiji koju je objavio European Journal of Internal Medicine, rajčica i proizvodi od rajčice sadrže likopen, koji je povezan sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti poput raka i kardiovaskularnih bolesti. Likopen ima antioksidativna svojstva koja pomažu u smanjenju ovog rizika.

Cjelovite žitarice

Studija koju je objavio Circulation povezuje cjelovite žitarice s dužim životom. Nije ni čudo što je mediteranska prehrana neprestano povezana s dugovječnošću, a to je zato jer se oslanja na sve vrste korisnih ugljikohidrata.

Studija je zaključila da je jedenje najmanje tri obroka cjelovitih žitarica dnevno i dalje zdrava količina za konzumiranje, piše Msn.