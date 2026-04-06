PROUČAVALI LJUDE 85 GODINA

Harvardova studija otkrila šest navika koje će produljiti život

Život dug više desetljeća ne mora biti samo statistička brojka, može biti ispunjen i sretan. Dugogodišnje znanstveno istraživanje pokazuje da postoji niz svakodnevnih navika koje znatno povećavaju šanse

Arthur Brooks, bihevioralni znanstvenik s Harvarda, ističe podatke iz jedne od najdužih studija o ljudskom životu i sreći koja traje 85 godina. 

Proučavali su ljude osam i pol desetljeća i došli do šest navika koje čine život sretnijim i dugotrajnijim.

Ključna poruka je da sreća i dugovječnost nisu slučajnost, već rezultat svakodnevnih izbora i navika koje njegujemo.

Šest navika za sretniji i zdraviji život

Prema Brooksu, ljudi koji s godinama ostaju zadovoljni sobom, zdravljem i odnosima uglavnom njeguju sljedeće navike:

1. Uravnotežena prehrana

Nutritivno bogata i raznolika prehrana važna je za očuvanje zdravlja tijela i uma. Kvalitetne namirnice daju više energije, jačaju imunitet i poboljšavaju opće blagostanje.

2. Umjerena i redovita tjelesna aktivnost

Kretanje je ključno, ali pretjerivanje nije nužno bolje. Umjerena aktivnost prilagođena sposobnostima tijela pomaže očuvati vitalnost i smanjuje rizik od kroničnih bolesti.

3. Odbacivanje štetnih navika

Ljudi koji žive najduže često su umjereni u konzumaciji alkohola i nisu pušači. Prestanak štetnih navika ima veliki utjecaj na trajanje i kvalitetu života.

4. Cjeloživotno učenje

Otvorena i radoznala osoba koja neprestano uči i istražuje svijet oko sebe vjerojatnije će zadržati mentalnu agilnost i osjećaj svrhe kroz godine.

5. Zreli načini suočavanja sa stresom

Život donosi izazove, ali oni koji razviju učinkovite strategije, poput meditacije, vođenja dnevnika ili terapije, lakše prolaze kroz teškoće bez dugotrajnih posljedica po dobrobit.

6. Kvalitetni odnosi

Možda najvažnija lekcija studije je da najsretniji i najdugovječniji ljudi imaju snažne međuljudske veze. Čvrsti brak, iskrena prijateljstva i osjećaj pripadnosti zajednici ne mogu se nadoknaditi materijalnim uspjehom ili statusom. U konačnici, sreća je ljubav i povezivanje s drugima.

Sreća se može učiti

Brooks ističe kako sreća nije samo lijep osjećaj, već vještina koja se razvija tijekom vremena. Ona se sastoji od uživanja, osjećaja postignuća i smisla.

Studija pokazuje i praktičnu stvar, prosječno je potrebno oko 66 dana da nova navika postane automatska. Male, dosljedne promjene u svakodnevici mogu dugoročno imati veliki utjecaj na kvalitetu života.

