Zemlje u kojima možete živjeti s manje od 1000 eura mjesečno

Život s ograničenim budžetom nekada je značio velika odricanja, no u nekim dijelovima svijeta i dalje je moguće živjeti ugodno s manje od 1.000 eura mjesečno. Takve destinacije posebno su privlačne digitalnim nomadima i umirovljenicima jer nude niže troškove života, dobru hranu, lijepu prirodu i solidne uvjete za svakodnevni život
Donosimo nekoliko zemalja u kojima vaš novac može trajati znatno dulje. Prema podacima i preporukama portala World Wide, Travel Culture Life, Wander Worthy i Far&Wide, ove destinacije nude najbolji omjer cijene i kvalitete života.
| Foto: lev dolgachov
Foto: lev dolgachov
| Foto: lev dolgachov
1. TAJLAND.
Tajland je jedan od omiljenih izbora za ljude koji žele visok životni standard po znatno nižim cijenama nego na Zapadu. Glavni grad Bangkok velik je i živahan grad s vrhunskim restoranima, odličnim bolnicama i poznatim noćnim tržnicama.
Moderni stanovi u popularnim četvrtima mogu se pronaći za oko 280 eura mjesečno, dok režije iznose dodatnih 45 do 65 eura. S ukupnim mjesečnim budžetom od 1.000 eura moguće je bez problema pokriti i zdravstveno osiguranje te živjeti vrlo ugodno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. VIJETNAM.
Vijetnam je jedna od najdinamičnijih zemalja jugoistočne Azije i idealan je za strance koji žele živjeti uz niže troškove. Gradovi poput Hanoj i Ho Chi Minh City brzo se razvijaju te su puni kafića, coworking prostora i uličnih štandova s hranom.
Najam stana u središnjim dijelovima gradova kreće se između 230 i 320 eura, dok mjesečni trošak za namirnice za jednu osobu rijetko prelazi 90 eura. Prijevoz je također vrlo jeftin i iznosi oko 45 eura mjesečno.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
3. MALEZIJA.
Malezija nudi modernu infrastrukturu i urbanu udobnost uz relativno niske troškove života. U stambenim četvrtima glavnog grada Kuala Lumpur stan se može unajmiti za 320 do 420 eura mjesečno.
Lokalna kuhinja spaja okuse različitih kultura, a obrok u restoranima često košta manje od 5 eura. Osim glavnog grada, među strancima je popularan i otok Penang zbog sporijeg tempa života, bogate kulture, povijesne arhitekture i izvrsne hrane.
| Foto: Canva
4. FILIPINI.
Filipini su odličan izbor za sve koji žele živjeti blizu oceana, a pritom zadržati niske troškove života. Engleski jezik široko je rasprostranjen, što strancima olakšava svakodnevni život i upoznavanje novih ljudi.
| Foto: WIkipedia
5. INDONEZIJA.
Indonezija je savršena za one koji žele živjeti u tropskom raju bez velikih troškova. Iako su dijelovi Balija skuplji, obližnji otoci poput Lomboka nude znatno povoljniji način života.
U tim mirnijim područjima moguće je pronaći jednostavnu kuću ili vilu za 180 do 370 eura mjesečno. Lokalni obroci vrlo su jeftini i često koštaju svega nekoliko eura u tradicionalnim restoranima.
| Foto: Canva
6. PORTUGAL.
U Europi je Portugal jedno od najpovoljnijih mjesta za život na zapadu kontinenta. Zemlja nudi toplu klimu, pristupačan zdravstveni sustav, odličnu hranu i opušten tempo života.
Gradovi Lisabon i Porto vrlo su popularni, ali su cijene stanovanja ondje visoke. U gradovima poput Braga, Coimbra ili Evora stan se može unajmiti za 370 do 550 eura, što ostavlja dovoljno prostora u budžetu za ostale troškove.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. BUGARSKA.
Bugarska je skriveni dragulj istočne Europe koji nudi niže troškove života od mnogih susjednih zemalja. Gradovi poput Sofija i Plovdiv bogati su poviješću, a stanovi se mogu pronaći za 230 do 320 eura mjesečno.
Mjesečna karta za javni prijevoz stoji oko 23 eura, dok se u lokalnim restoranima obilni tradicionalni obroci mogu pojesti za 4 do 7 eura. Ljubitelji prirode mogu uživati i u blizini pješčanih plaža Crnog mora, ali i planinskih skijališta.
| Foto: Fotolia
8. RUMUNJSKA.
Rumunjska ima neke od najljepših srednjovjekovnih gradova i planinskih krajolika u regiji, ali i gradove koji postaju važna tehnološka i kreativna središta. U gradovima poput Cluj-Napoca i Timișoara stanovi se obično iznajmljuju za 230 do 320 eura.
Tradicionalna hrana je ukusna i pristupačna, a privatni zdravstveni sustav nudi kvalitetnu skrb po relativno niskim cijenama. Mnogi digitalni nomadi biraju ovu zemlju i zbog jednog od najbržih i najjeftinijih interneta na svijetu.
| Foto: Calin-Andrei Stan
9. MAĐARSKA.
Mađarska nudi pristupačan život u Europi, spajajući bogatu kulturu s nižim troškovima života. Stanovi u glavnom gradu Budimpešta obično koštaju između 320 i 420 eura mjesečno, dok režije iznose oko 90 eura.
Odlazak u restoran također je povoljan, a zasitan tradicionalni obrok obično stoji između 5 i 9 eura. Grad je siguran i lako se njime kretati zahvaljujući razvijenoj mreži tramvaja i podzemne željeznice.
| Foto: Istvan Kadar Photography
10. GRUZIJA.
Gruzija je jedinstvena zemlja na spoju Europe i Azije, poznata po gostoljubivosti. U glavnom gradu Tbilisi moderni stanovi s režijama obično se iznajmljuju za 230 do 320 eura mjesečno.
Jedna od najvećih prednosti za strance je vizna politika. Građani oko stotinu zemalja mogu boraviti u Gruziji do godinu dana bez vize.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. MEKSIKO.
Kombinacija bogate kulture, raznolike prirode i relativno niskih troškova života čini Meksiko vrlo popularnom destinacijom za strance. Iako turistička obalna mjesta mogu biti skuplja, gradovi u unutrašnjosti poput Merida i Oaxaca nude odličnu vrijednost.
Udoban smještaj može se pronaći za 280 do 460 eura mjesečno, često u kućama s prepoznatljivom lokalnom arhitekturom. Hrana je ukusna i povoljna, a na lokalnim tržnicama svježe namirnice mogu se kupiti po vrlo niskim cijenama.
| Foto: Raquel Cunha
12. EKVADOR.
Ekvador je raznolika zemlja u kojoj možete živjeti uz ocean ili u planinama. Mnogi se odlučuju za grad Cuenca zbog lijepe povijesne arhitekture, ugodne klime i velike zajednice stranaca.
Najam stana obično se kreće između 230 i 320 eura mjesečno. Zbog blage klime u planinskim područjima stanovnici rijetko moraju plaćati skupo grijanje ili hlađenje.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
13. KOLUMBIJA.
Kolumbija je postala popularna destinacija za one koji traže živopisnu kulturu i prijateljsku atmosferu. Osim velikih gradova, manji gradovi poput Armenia, Bucaramanga i Pereira nude još povoljnije cijene.
Najam stanova u tim područjima iznosi 230 do 370 eura, a zbog proljetne klime tijekom cijele godine troškovi režija ostaju vrlo niski. Vlada je uvela i nove vize koje olakšavaju dugoročan boravak digitalnim nomadima.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
14. PERU.
Peru nudi iznenađujuće ugodan i pristupačan način života. Planinski gradovi poput Arequipa i Cusco poznati su po spektakularnim pogledima i niskim troškovima života.
Skroman stan može se pronaći za 230 do 320 eura, često u sigurnim četvrtima pogodnima za šetnju. Kupnja na lokalnim tržnicama može smanjiti troškove hrane na oko 90 eura mjesečno za jednu osobu.
| Foto: Mavritsina Irina
15. ARGENTINA.
Argentina je velika i slikovita zemlja poznata po gradovima europskog stila i odličnoj gastronomiji. Stranci s prihodima iz inozemstva često mogu živjeti vrlo ugodno.
U gradovima poput Mendoza ili Cordoba stan se može iznajmiti za 280 do 420 eura mjesečno. Namirnice i restorani znatno su jeftiniji nego u Sjevernoj Americi ili Europi, a večera sa steakom i čašom lokalnog vina stoji oko 14 eura.
| Foto: Wikipedia