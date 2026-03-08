Zemlje u kojima možete živjeti s manje od 1000 eura mjesečno

2. VIJETNAM. Vijetnam je jedna od najdinamičnijih zemalja jugoistočne Azije i idealan je za strance koji žele živjeti uz niže troškove. Gradovi poput Hanoj i Ho Chi Minh City brzo se razvijaju te su puni kafića, coworking prostora i uličnih štandova s hranom. Najam stana u središnjim dijelovima gradova kreće se između 230 i 320 eura, dok mjesečni trošak za namirnice za jednu osobu rijetko prelazi 90 eura. Prijevoz je također vrlo jeftin i iznosi oko 45 eura mjesečno. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA