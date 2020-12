Kad smo došli doma, podijelili smo snimke s članovima obitelji i svi su bili jako uzbuđeni što prvi put vide bebu - započeo je Nathan Edge (26) objašnjavajući za Today kako je potpuno slijep već sedam godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto trudnice žude za određenom hranom?

- Rijetko me to pogađa i dobro se nosim sa svojim stanjem, no sada me iznenada jako pogodilo jer sam shvatio da nikad neću vidjeti te snimke - kazao je.

- Pokušao sam zamisliti kako izgleda dok su mi drugi prepričavali snimku, no sad sam u mogućnosti sam stvoriti pravu sliku svog djeteta. Ovo je nevjerojatno. Mogao sam proći kroz čitav život ne znajući kako ta snimka izgleda - pojasnio je.

Svoju priču podijelio je na Twitteru, a čitatelji iz cijelog svijeta zasuli su ga porukama podrške.

- Ovo je predivno, no natjeralo me da razmislim o tome što sve uzimam zdravo za gotovo. Hvala što si mi dao tu perspektivu - stoji u jednom od komentara.

- Nevjerojatno! Kako profinjeno! Kakva uspomena kad beba naraste - dodaje još jedan čitatelj.

Edge kaže da su mu se javili i drugi ljudi s oštećenjima vida koji se također nadaju da će jednog dana postati roditelji.

- Ultrazvučne snimke su važan dio putovanja u kojem postajete roditelji. Svi bi to trebali iskusiti - zaključio je Edge.