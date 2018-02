'Žena je vidjela SMS-ove i sad zna da imam mladu ljubavnicu'

Ovaj muškarac vara svoju suprugu, ali uhvatila ga je u preljubu. Sada traži savjet na portalu The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre.

Ovo je njegova priča, a niže je savjet koji je dobio:

Imam divnu suprugu, ali svejedno nisam odolio iskušenju sa ženom koja sad čeka naše dijete. Bio sam sretno oženjen muškarac do prije dvije godine. Meni je 35 godina, a mojoj supruzi 39. Imamo troje djece starosti 11, 8 i 5 godina.

Ja vodim vlastiti posao održavanja imovine i jedna žena me pitala da napravim neki posao za nju. Kada sam završio jedan posao, našla je nešto novo za mene.

Jednog kasnog poslijepodneva me nazvala i rekla da ima hitan problem s vodovodnim cijevima. Otišao sam tamo, no kada sam došao, rekla je kako se radilo o lažnom alarmu, ali pozvala me na piće. Ona je u kasnim 20-im godinama i jako je seksipilna.

Foto: Dreamstime

Nakon nekoliko pića sam je poljubio i uslijedio je seks. Bilo je nevjerojatno. Nastavili smo se viđati narednih šest mjeseci, ali onda je moja supruga saznala za aferu jer je pregledavala poruke na mojem mobitelu. Rekla je da će mi oprostiti, ali da ta afera mora završiti.

Složio sam se, ali ipak sam se vratio kontaktu s tom ženom, nastavio sam s preljubom. Prije dva mjeseca me šokirala kada je rekla da je trudna i da želi to dijete. Znao sam da ću svojoj supruzi slomiti srce pa sam iselio iz naše obiteljske kuće. Rekao sam joj tada da trebam prostora kako bi razbistrio glavu.

Moja supruga je najljepša i najdivnija žena koju znam. Nikada me nije razočarala, a kad sam otišao mislila je da trebam prostora kako bi riješio neke traume iz djetinjstva.

Oca nisam poznavao, a majka mi je bila alkoholičarka. Većinu vremena kada sam došao iz škole bila je pijana ili je ležala bez svijesti. Njezina obitelj nije željela imati posla s njom.

Sada živim u prljavoj kamp kućici sasvim sam. Znam da ne volim ljubavnicu, ali želim biti uključen i financijski pomagati svojem djetetu.

Nekako sam svojoj supruzi rekao za bebu i bila je jako povrijeđena. Znam da sam ja za sve ovo kriv. Izgleda da sam sposoban uništiti svaku šansu za sreću. Da nema moje djece, više ne bih bio ovdje.

Foto: Dreamstime

Savjet:

Tvoje djetinjstvo je bilo nesumnjivo vrlo štetno, ali sada si odrasla osoba i možeš dobiti pomoć kako bi sredio emocije i način na koji se nosiš s njima.

Posjeti svojeg liječnika i ispričaj mu kako se osjećaš, što si napravio... Zatraži savjet i potraži stručnu pomoć putem Nacoa - Nacionalnog udruženja za djecu alkoholičara.

Objasni svojoj supruzi kako znaš da si zabrljao, ali da radiš prave stvari kako bi se ispravno nosio s prošlošću. Ljubavnici reci da je afera gotova, ali da češ brinuti o svojem djetetu i biti dio njegovog života.