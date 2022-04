'Žena me samo iskorištava. Sve sam joj dao, a ona po svome'

već neko vrijeme sam sa ženom za koju mislim da me zapravo samo iskorištava. Sve sam joj dao i pružio pa i oprostio, no ona i dalje radi po svome. Hoće li se to promijeniti jer ovako više ne mogu dalje. Hvala vam na odgovorima.

šifra: Tonči

Odgovor:

Direktni ste, pozitivni i poprilično stabilni, vrlo jakog intelekta. Tako- đer ste vrlo pažljivi, no zanimljivo je da uvijek naiđete na pogrešne žene. Ova na fotografiju je vrlo proračunata i vrlo lukava, gleda samo sebe i svoj interes. Oprostili ste joj i prevaru, a ona opet po svome. Nažalost, s njene strane ne vidim nikakve emocije prema vama, ona vas samo materijalno koristi. Želi vašu pažnju i skupe poklone, putovanja i ništa više. Nju nažalost ne zanimaju brak i djeca, nego samo novac i provod. To je donekle moguće shvatiti, ali biti i s drugima je već čudno. Vama je veoma stalo do nje, ali uskoro (tijekom idućih mjeseci) ćete morati shvatiti da ona nije za vas i prekinuti vezu, bez obzira koliko vam to bolno bilo. Ona će vas i dalje zvati, pogotovo kad joj usfali novca, no budite uporni i ne padajte više u zamku. Prekinite svaki kontakt i otkačite se od nje. Tijekom ljeta iduće godine vam vidim novu i mnogo stabilniju vezu. Nakon sedam mjeseci će doći do braka. Ona će biti karakterna, pažljiva, a vi iznimno zadovoljni. Očekuje vas s njom zatim i dvoje djece. U idućoj ćete godine napredovati na poslu, a u iduće dvije vas očekuje zadovoljstvo na svim poljima. Voljet ćete i biti voljeni, a to je svima najvažnije. Sretno.

Najčitaniji članci