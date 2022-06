Žena se probudi bez sjećanja na 23 godine svog života: Misli da ima 6, a da ju je zaručnik oteo

Chloe Barnard (29) se može probuditi pored svog zaručnika ne znajući tko je on ni gdje se nalazi zbog rijetke bolesti mozga. Često probudi misleći da je dijete ili tinejdžerica nakon što je izgubila godine sjećanja i pretpostavlja da ju je devetogodišnji partner James (39) oteo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrana za mozak

Sjećanje joj se obično vrati u roku od 24 sata, ali James ju je prisiljen u tom periodu smirivati. U tome mu pomažu Chloeini roditelji, Trish (49) i Davida (56), dok ona Jamesa naziva pedofilom, prijeti mu i pokušava uvjeriti roditelje da zovu policiju.

Chloe, iz Melton Mowbraya u Leicestershireu, rekla je: 'Mogu se vratiti u bilo koju dob. Vratila sam se u šestu godinu. To je bilo užasno.'

- Jedne noći, posvađala sam se oko neke sitnice s Jamesom i otišla spavati. Ubrzo me nešto probudilo. Vidjela sam stubište, sišla dolje i shvatila da ne znam gdje sam. Ali sam pomislila 'mora da je moja kuća jer ima stubište, a ja imam samo šest godina'.

- Moj partner je bio na sofi sa psom, za kojeg nisam znala da je moj. Sjela sam na stepenice i rekla 'Tko si ti, i tko je pas? Želim svoju mamu i tatu'. Znao je što treba učiniti, a to je prvenstveno ne paničariti. Vratio me gore i legao se u krevet potpuno gol i rekao mi da uđem u krevet. Rekla sam mu da ne idem u krevet s pedofilom i da želim svoje roditelje. Stajala sam uz krevet s medvjedićem iz djetinjstva u rukama - prepričava jednu od epizoda koje je imala.

- Probala sam nazvati policiju, ali on mi je uzeo telefon. Nisam mu se željela ni približiti, a kuda da me dira. Uzela sam ključ i uperila ga prema njemu kako bih mu dala do znanja da ću ga napasti ako mi se približi - ispričala je.

Pitao me što ću s tim, a ja sam rekla da ako mi se približi, da ću ga udariti s ključem i da želim svoju mamu i tatu, priča dalje.

- Umirio me i rekao 'znam tvoje mamu i tatu'. Nazvali smo ih i objasnili su mi što mi se događa i kad sam se sljedećeg jutra probudila, bila sam sasvim dobro - prisjeća se.

Kaže da 'drugi put kad se dogodila epizoda da joj se sjećanje vratilo u 16-u godinu. Probudila se i pitala Jamesa tko je on. Odmah mu je bilo jasno da je u pitanju epizoda pa ju je odlučio povesti sa sobom na posao (on je vozač kamiona) kako ne bi ostala sama i ozlijedila se ili nešto napravila.

- Pitala sam da li moji mama i tata znaju da sam s njim i zamolila ga da ih nazove, a mama mi je rekla da se volimo i da smo zaručeni. Željela sam joj vjerovati, ali nisam i bilo mi je jako teško. Rekla sam mu da mi treba stanka od vožnje i stali smo na benzinskoj te sam otišla stati u red za WC. Gledala sam ljude koji tamo rade i pokušavala privući njihovu pozornost u želji da netko pozove policiju. Bila sam uvjerena da me je oteo. Jedan od zaposlenika benzinske me je pitao jesam li dobro, a ja sam mu odgovorila da nisam sigurna. Rekla sam mu da sam došla s kamionom, ali da ne poznajem vozača, a da mi je mama rekla da je sve u redu. Nisam znala što da napravim - ispričala je prisjećajući se koliko je bila zbunjena i uplašena.

Dodaje da su joj ponudili da pozovu policiju, ali da je odbila jer je ipak vjerovala svojoj mami.

- Vratila sam se u kamion i odlučila spavati. Kad sam se probudila mislila sam da imam 19 godina, a tad sam već godinu dana bila s Jamesom. Pitala sam ga zašto smo u kamionu na što mi je dogovorio da sam u epizodi i da odem ponovo spavati - prisjeća se.

Kaže da je opet zaspala i da kad se probudila da je bila sa svim svojim sjećanjima.

Chloe ima epizodu svakih nekoliko mjeseci koja je obično izazvana stresom ili nedostatkom sna, ali liječnici sumnjaju da bi to moglo biti povezano s moždanim udarom koji je imala kad je imala 19 godina.

Dijagnoza joj je postavljena 2018. nakon odlaska u pub s Jamesom i Davidom i njegovom djevojkom gdje odjednom nije mogla prepoznati svog zaručnika unatoč tome što su bili u petogodišnjoj vezi, zaboravila je voziti i pretpostavila da je još uvijek s bivšim.

- Popili smo piće, otišla sam na WC, vratila se i mislila da sam tu kao plus jedan s tatom jer nisam prepoznala druge dvije osobe. Sjela sam se i ponašala kao da je takva situacija. Mislila sam da je James bio tatin prijatelj ili netko s posla.

- Uopće nisam prepoznala svog zaručnika. Popili smo pića do kraja, odlučili otići i nakon što smo izašli van mi je tata mahnuo i otišao s autom, a ja sam ostala stajati i pitajući se što se događa - ispričala je.

- Moj partner kojeg nisam prepoznala pitao je hoću li ući u auto, ja sam rekla ok, ali nisam bila sigurna što se događa jer sam bila uvjerena da sam izašla s tatom - kaže.

- Sjela sam na suvozačevu stranu, a taj muškarac (moj zaručnik kojeg nisam prepoznala) mi je rekao da bih ja trebala voziti budući da sam jedva išta popila. Pomislila sam si kako je nepristojan, ali sam ipak sjela na vozačko mjesto. I shvatila da ne znam voziti - ispričala je dalje Kate što se događalo prvi put kad je imala epizodu.

Pitao je hoću li upaliti auto, a ja sam mu rekla da ne znam voziti. Položila sam vozački prije godinu dana, ali ja se tog nisam sjećala, nisam znala da se to dogodilo, ispričala je.

- Pitao je znam li tko je on, na što sam odgovorila da ne znam. Rekla sam mu da imam dečka jer sam mislila da sam još uvijek s bivšim. James je izašao iz auto, a ja sam se zaključala i nazvala mamu - priča Kate.

- Mama mi je rekla da mi je James dečko. Smirila me i došla po mene. Bila je zabrinuta da ću imati još jedan moždani udar - rekla je.

Chloe vjeruje da umor i stres igraju veliku ulogu u epizodama pa se trudi dovoljno spavati i ostati što smirenija, no svjesna je da bi u bilo kojem trenu mogla imati epizodu, piše britanski Sun.

- Medicinsko osoblje mi je reklo da to što se meni događa svakih par mjeseci se obično ljudima dogodi dva puta u životu. Što više spavam i što imam manje stresa u životu je bolje za mene. Nisu sigurni postoji li veza s mojim moždanim udarom koji sam pretrpjela, ali, ako jest, čudno je da se prva epizoda dogodila šest godina nakon moždanog - zaključuje.

- Moram se nositi s tim, ali to te uništava iznutra, ponekad zna potrajati cijeli tjedan prije nego se 'osvijestim' i nastavim svoj normalni život - kaže i dodaje da se 'James jako dobro nosi s tim, ali da ga to zabrinjava. Ne mogu zamisliti da se moram brinuti za nekoga tko prolazi to što ja prolazim'.

