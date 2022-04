'Ulovila sam dečka na striptizu, izašla sam na binu u tangama i ostavila sam ga pred svima'

Naoružana čipkastim tangama i platformskim štiklama ukrašenim Swarovski kristalima, mama dvoje djece Missy Peterson šokirala je svog dečka. Potajno mu je stavila uređaj za praćenje na auto i saznala da ide u striptiz klub. Kako bi mu se osvetila, dogovorila se s osobljem kluba, skočila na pozornicu i napravila striptiz.

POGLEDAJTE VIDEO: Profesionalke u akciji

- Izašla sam na pozornicu u grudnjaku i tangama koje mi je dala jedna od striptizeta, prišla mu i rekla: 'O, želiš show? Sad ću ti ja pokazati što je show - rekla je 40-godišnja Missy o nastupu zahvaljujući kojem je na kraju i zaradila - 680 kuna (100 dolara).

Njezin TikTok video u kojem objašnjava što je napravila je dosad pogledalo skoro 4 milijuna ljudi.

Agentica za nekretnine iz Laguna Beacha u Kaliforniji, ispričala je novinarima da je njezin vječito 'varljivi' bivši dečko Matthew - čije prezime je odlučila ne otkriti zbog privatnosti - ranije priznao da je posjećivao striptiz klubove, plaćao striptizetama plesove u krilu, a potom i imao seks s nekima od njih. U želji da ostane vjeran Missy, 'obećao' je da će u potpunosti izbjegavati striptiz klubove, objasnila je.

Ali, unatoč obećanju, njezin dečko je počeo 'nestajati' i onda se Missy odlučila na ugradnju GPS-a u auto što se na kraju pokazalo kao dobra odluka - jer je ubrzo saznala gdje on to nestaje piše New York Post.

- Kad sam vidjela da je u striptiz klubu, zgrabila sam periku i striptizetske platforme koje držim u ormaru i otišla u klub - rekla je.

Nakon što je slatkorječivo nagovorila izbacivača da ju pusti unutra, Missy, koja nikad nije bila u striptiz klubu, je ispričala paru striptizeta zašto je tu, za koje je kasnije rekla da su bile itekako voljne pomoći joj provesti njezin plan da 'sredi propalicu'.

- Jedna od njih mi je rekla: 'Moraš izaći na pozornicu, bit će urnebesno' - prisjetila se.

Missy je rekla da su je žene pozvale u backstage, gdje su joj 'dale odjeću koju treba obući, 20-minutni tutorial o tome kako plesati na pozornici i piće za hrabrost'.

Nakon što je popila gutljaj alkohola, Missy je, u donjem rublju, skočila na pozornicu uz remiksiranu pjesmu Rihanne i priredila svom bivšem iznenađenje života.

- Bio je u apsolutnom šoku kada me vidio. Bio je stvarno ljut. Ali nije me bilo briga, prilazila sam svim drugim muškarcima u klubu, plesala pred njima i dobro zaradila - ispričala je.

Nakon što je 'zavodljivo' otplesala samo jednu pjesmu - tijekom koje je ostala odjevena u grudnjak i gaćice, te se suzdržavala od plesa u krilu Missy je ponosno pokazala srednji prst svom bivšem.

- Rekla sam: 'Nikad me više nećeš vidjeti', okrenula sam se i otišla - pohvalila se i dodala da su joj vlasnici kluba nudili posao prije nego što je pobjegla.

I iako je pristojno odbila ponudu za posao, Missy se nakon nastupa osjećala snažno i samouvjereno.

- Sjajno sam se osjećala. Mislim da je to bio genijalan način da se stvari završe - rekla je, napominjući da ju je njen bivši od tada počeo zvati '10 puta dnevno s blokiranih brojeva' u pokušaju da se pomire.

- Bio je tako dobar osjećaj vidjeti kako 'žene pomažu ženama' - Missy je dodala:

A cyber skepticima koji sumnjaju u istinitost njezine uzbudljive priče o prekidu rekla je: 'Samo ste jadni i ljubomorni što se niste sami sjetili tako nešto napraviti.'

