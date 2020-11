Žene koje rađaju kasnije imaju više energije, bolje su kondicije

Žene u dvadestima lakše ostanu trudne i imaju manji rizik od razvoja gestacijskog dijabetetsa i komplikacija, no one koje su rađale u tridestima dulje ostaju zdrave

<p>Američke mame pokrenule su novi trend, a tridesete su nove dvadesete, piše <a href="https://www.businessinsider.com/healthier-have-baby-20s-or-30s-pregnant-give-birth-2019-6?utm_campaign=sf-bi-science&utm_medium=social&utm_source=facebook.com">BusinessInsider</a>. U usporedbi s razdobljem od prije 50 godina, žene su danas 25 posto starije kad se odlučuju na roditeljstvo. No postavlja se pitanje podnosi li tijelo teže trudnoću u kasnijoj dobi te je li time povećan rizik za zdravlje djeteta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti Hrvatica o tome je li lakše trudnicama u dvadesetima ili starijima</p><p>No rađanje u bilo kojoj dobi nosi određene rizike. Za početak, dijete treba uzdržavati što je teže u ranijoj životnoj dobi zbog financijske nestabilnosti. Tu je i problem mogućnosti začeća. Žene u dobi od 20 do 24 godine imaju 86 posto mogućnosti začeća unutar jedne godine, no u kasnijim tridesetima ta mogućnost opada na 50 posto.</p><p>Tu je i pitanje zdravlja. U dvadesetima je manja mogućnost spontanog pobačaja, razvoja gestacijskog dijabetesa, visokog krvnog tlaka i preeklampsije te drugih komplikacija u trudnoći. No kad je riječ o zdravlju u kasnijem životu, bolje je za trudnoću čekati tridesete. Mame koje su rađale u toj dobi imaju više energije, bolje su kondicije i trpe manje bolova u usporedbi sa ženama koje rađale ranije.</p><p>To može dodatno pojasniti i znanstveno otkriće da žene koje su rađale u tridesetima žive dulje. Rad objavljen 2015. godine navodi da žene koje su rađale u dobi od 33 godine imaju veću vjerojatnost doživjeti 95 i više godina u usporedbi sa ženama koje su prvo dijete imale prije 30. rođendana.</p><p> </p><p>Danska studija je otkrila da su obrazovane majke koje su imale 31 do 34 godine kad su rodile, tijekom života zaradile su oko 40.000 kuna više od žena s prosječnim obrazovanjem, a kod onih koje su rodile u dobi od 25 godina riječ je o razlici od 480.000 kuna.</p><p>Dodatno, kad je riječ o djeci, majke koje su rađale kasnije imaju djecu koja su sigurnija, pametnija, pa čak i viša rastom. Usto, u kasnijim trudnoćama je veća vjerojatnost blizanačkih trudnoća. Naime, starije trudnice imaju veće razine hormona FSH koji stimulira rad jajnika.</p><p>Uobičajeno, žene oslobađaju samo jedno jajašce tijekom ovulacije, no što su bliže menopauzi, oslobađaju ih sve više zbog čega je veća vjerojatnost da će tijekom ovulacije imati dva jajašca.</p><p>Bez obzira je li riječ o blizanačkim trudnoćama ili onima sa samo jednom bebom, jedna je stvar prilično sigurna: Nakon poroda više nikad nećete biti isti.</p><p> </p>