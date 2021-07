Svatko ima svoju definiciju srodne duše, a 12 žena je otkrilo kako su prepoznale svoju:

- Znala sam da je moja srodna duša jer je bio toliko nervozan na prvom spoju da je naručio cijelu bocu vina za sebe. Moja socijalna nespretnost i tjeskoba su se samo poklopili. Zaručili smo se tri mjeseca kasnije i ove godine slavimo šest godina braka - Nataliya (32)

- Znala sam da je moja srodna duša kada smo bili sami u tišini 'na vrhu grada'. U blizini nije bilo nikoga i osjećala sam da bih mogla provesti cijeli život na tom hladnom, vjetrovitom mjestu ako bi on bio sa mnom. Bio je to trenutak povezivanja - Sirapi (27)

- Brian mi uvijek iznova pokazuje kako je moja srodna duša. Jedan od trenutaka koji nikada neću zaboraviti je kada mi je djed preminuo. Brian je bio na kampiranju u drugoj državi, a kada je čuo što se dogodilo odmah je došao. Nije ništa ponio samo je došao. Nikad neću zaboraviti taj trenutak ili mnoge druge od tada - Katelyn (32)

- Kad sam upoznala svog supruga osjetila sam duboku povezanost koju nisam mogla objasniti. Otprilike nakon tjedan dana veze, organizirao mi je posebnu rođendansku zabavu. Odgodio je sve što je imao za taj dan samo kako bi meni dao nešto posebno i nezaboravno. Bila je to jedna od osobina koja je pokazala da je on za mene! - Jordan (34)

- Znala sam da mi je partner srodna duša kad sam shvatila da ima nedostataka, a da ih ja volim - Lana (29)

- Mislim da mi je prvi put odsvirao jednu od svojih pjesama. Bio je samo on i akustična gitara. Sada zajedno stvaramo glazbu i dijelimo je s publikom. To je neopisiv osjećaj. Zaljubljujem se iznova, svaki put - Veronica (40)

- Naručio je čokoladni shake za predjelo na jednom od naših prvih spojeva - Kat (34)

- Vjerujem da srodne duše ne moraju nužno biti romantične, jer svoju sam pronašla kod najbolje prijateljice. Kad sam je prvi put upoznala u srednjoj školi, odmah sam to shvatila. Kako je vrijeme prolazilo, mogli smo dijeliti svaku misao koju smo imali, bez obzira koliko neobičnu. Razgovor s njom natjerao me da razmišljam na različite načine i bez napora smo vodili duboke razgovore o svemu. Danas, iako živimo na suprotnim krajevima zemlje, i dalje se osjećamo povezanima na način koji se čini beskonačnim. To je više od prijateljstva i drugačije od romantične ljubavi - Erin (26)

- Osjećala sam se kao da nikad ne propuštam ništa što se događa oko mene ako je on bio sa mnom. Sa njim je sve bolje! - Maddie (25)

- Na fakultetu sam vidjela simpatičnog dečka koji svira gitaru. U šali sam mu poslala poruku da bi me trebao odvesti na kavu. Čim smo popričali znala sam da je on pravi dečko za mene. Bilo je to kao da ga znam cijeli život. Došao je na kavu i nikad nije otišao - Amanda (26)

- Neočekivano sam završila u cirkusu nakon što sam dobila besplatnu kartu. Morgan je radila kao zaštitarka na vratima. Primijetila me kako prolazi u svojoj kratkoj crvenoj haljini. Nekoliko dana kasnije, našla me na Facebooku i poslala poruku. Prošle su gotovo četiri godine i zaručile smo se - Chaya (24)

- Znala sam da sam pronašla svoju srodnu dušu jer sam mu ja bila prva koju je kontaktirao kad mu je bilo najteže. Odabrao je mene da mi prizna najčudnije, najdublje i najcrnje misli. Tada sam znala da mu značim kao što i on meni znači - Yousra (20)