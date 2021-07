- Ljudi mi često kažu: 'Mora da je jako depresivno svaki dan gledati kako se ljudima raspadaju brakovi. Utječe li to na tvoj vlastiti brak?' Koliko god iznenađujuće zvučalo, mislim da to što sam odvjetnik za razvode imalo prilično pozitivan učinak na moj brak - kaže autorica članka odvjetnica Jacqueline Newman, autorica knjige 'Soon-To-Be Ex: A Guide to Your Perfect Divorce and Relaunch'.

- Za početak, moj posao mi omogućuje da zavirim iza zavjese i sagledam stvarne odnose ljudi. Nitko nije savršen, kao što to ljudi vole prikazivati na društvenim mrežama, a to je i dio problema, jer se postavljaju nerealna očekivanja kod ljudi koji onda uspoređuju svoj 'realni' brak s onim što vide na Internetu, a što je daleko od realnog - objašnjava.

U svojoj karijeri Jacqueline je iz prve ruke naučila što je potrebno da bi brak uspio, a svoja saznanja je odlučila podijeliti na Your Tangu. Ovo su njezini savjeti za sretan i dugoročan brak:

Naučite kako pregovarati

U životu odvjetnika pregovori su svakodnevni alat, a svoje iskustvo u pregovaranju sam prenijela i u svoj brak. Na primjer, kad smo se suprug i ja uselili u prvi stan, imali smo malu kuhinju koja nije imala perilicu posuđa. Iako mrzim što je u sudoperu prljavo posuđe, također mi nije previše stalo ni do pranja posuđa. Dakle, dogovor koji smo moj suprug i ja sklopili kad je taj da ću ja prati rublje, a on prati posuđe. To bi bilo u redu, ali moja tolerancija na sudoper prljavog posuđa puno je manja od tolerancije moga supruga.

Dakle, druga nagodba koju smo sklopili je da kad više ne mogu gledati hrpu prljavog posuđa da ga podsjetim na dogovor, a on ima 24 sata od trenutka mog zahtjeva da ga opere. Tijekom tog razdoblja nisam smjela prigovarati, niti ponovo podsjećati. Iako je nekad čekao 23 sata i 55 minuta, uvijek bi oprao suđe prije isteka roka od 24 sata. Ova vježba bila je korisna u izgradnji povjerenja u našoj vezi, ali i lekcija meni da se naučim strpljenju.

Nema udaraca 'ispod pojasa'

Druga stvar koju sam naučila u svojoj odvjetničkoj praksi i koju sam odmah počela primjenjivati u braku je da se ne svađam 'prljavo'. Ako dođe do svađe kontroliram svoje osjećaje i promislim dva puta o tome što želim reći jer jednom kad nešto izađe iz mojih usta - to ne mogu povući. A u svađama, kad je čovjek ljut, puno puta se kaže nešto što se ne misli, samo kako bi se partner 'pobijedio' u svađi, što je kratkoročna pobjeda, a izgovorene riječi ostaju zauvijek.

Na primjer, puno puta sam imala klijenticu koja je prije brakorazvodne parnice u različitim situacijama prijetila svojem mužu da ako ne napravi XY stvar da će mu zabraniti viđanje djece ili ako ne prestane s nečim da će se razvesti od njega i uzeti mu sve što ima.

Ove vrste komentara su parničarsko zlato jer će se iskoristiti kako bi se ispričala priču o majci koja će svoju djecu koristiti u parnici za skrbništvo kao pijune kako bi dobila ono što želi ili ispričale priču o ocu koji svojim financijama želi bankrotirati svoju bivšu suprugu.

Sada, u oba slučaja, pretpostavljam da niti jedan klijent nije stvarno mislio ono što je rekao, već je govorio iz bijesa.

To je jedan od razloga zašto sam uvijek oprezna s riječima. Znam da se jednog dana mogu okrenuti protiv mene. A rezultat ove suzdržanosti je da kad se svađam sa svojim suprugom, razgovor ostaje civiliziran i produktivan (unatoč onome što bilo tko od nas možda stvarno misli). Poanta - govorite samo ono što stvarno mislite i osjećate te dva puta razmislite koliko vaše riječi imaju stvaran utjecaj na partnera i vezu.

Izbjegavajte riječ 'razvod'

Kao što ne želim u svađi reći nešto što bih naknadno mogla požaliti, u svim našim godinama braka, također nikada nisam koristila riječ 'razvod' tijekom svađe. Niti jednom nisam zaprijetila, natuknula ili čak upotrijebila riječ koja se rimuje s riječju 'razvod'. Razlog je taj što ja imam veći uvid u to što taj pojam zapravo znači više od prosječnog čovjeka. Za mene, ako bih ikad spomenula razvod ili čula partnera da priča o njemu, to nije nešto što bih olako odbacila, već bih to shvatila kao ozbiljni problem.

Iz prve ruke znam (ili ono što iz prve ruke može znati osoba koja se zapravo nije razvela) ozbiljnu štetu koju razvod može donijeti obitelji. Čula sam potresne priče kada su moji klijenti morali reći svojoj djeci da mama i tata više ne žive zajedno. Čula sam da se klijenti žale na gubitak šire obitelji i prijatelja u razvodu.

Vidjela sam financijske žrtve koje obitelji moraju podnijeti kako bi izdržavale dva domaćinstva, a ne jedno. Dakle, osim ako se ozbiljno ne želite razvesti, nemojte pričati o tome.

Neka kvalitetno provođenje zajedničkog vremena bude prioritet

Iako je većina supružnika imala nešto zajedničko i voljeli su se u jednom trenutku dovoljno da se odluče na zajednički život, često te zajedničke karakteristike s vremenom padnu u zaborav. Brak postaje više poslovni odnos koji uključuje odgoj djece i tko koga vozi u vrtić ili kod bake. Ono što se na kraju događa jest da supružnici gube identitet muža i žene, a preuzimaju identitet majke i oca.

Da bismo pokušali zadržati status muža i žene, suprug i ja smo pokušali uspostaviti tjedni sudar. To je par mjeseci funkcioniralo, ali na kraju se ispostavilo da subota, koju smo odredili za izlazak i druženje, je bila prepuna obveza - od dječjih rođendana, kupnje namirnica, čišćenja i niza drugih obveza, zahvaljujući kojima bismo na kraju dana bili iscrpljeni, pa bi naše druženje bilo ostavljeno za neki drugi put.

Taj tjedni sudar sam onda odlučila gledati kao odlazak u teretanu. Iako mi se nije dalo otići, poslije treninga sam se bolje osjećala i bilo mi je drago da sam otišla. Istu tu psihologiju sam počela primjenjivati i na izlazak - iako mi se nije dalo sređivati i izlaziti već n-ti put iz kuće, napravila bih to i na kraju večeri bi mi bilo drago.

Ta druženja su bila izvrsne za naš brak, ali u konačnici nerealan cilj za nas u ovoj fazi života. Sada na praktičniji način, pokušavamo barem jednom mjesečno sami izaći van i barem dva puta godišnje pokušati 'pobjeći' za vikend.

Zaključak

Brak je težak. Čak i oni dobri brakovi znaju ponekad biti teški, a oni teški još teži. Bit će padova i trenutaka kada stvarno mislite da je vaš supružnik sjajan, a ponekad i kada vam baš nije drag.

Važno je biti realan u vezi s brakom i ne uspoređivati ​​svoj odnos sa slikama koje vaša srednjoškolska neprijateljica objavljuje na Facebooku njezine nasmijane djece i zgodnog supruga.

Morate birati svoje bitke, a zatim pustiti sitnice. Naučite pregovarati sa supružnikom i boriti se pošteno. Nadam se da će vam se ovi savjeti dovoljno svidjeti da provedete neko kvalitetno vrijeme s njim.

Ako uspijete naučiti rasti zajedno, a ne razdvajati se, vaš brak će napredovati, i vrlo vjerojatno se nećemo 'poslovno' sresti.