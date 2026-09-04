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Žene otkrile koji mišići su im najprivlačniji na muškarcima: Razvijte ih uz ove vježbe

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Žene otkrile koji mišići su im najprivlačniji na muškarcima: Razvijte ih uz ove vježbe
Foto: PR
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Mnogi muškarci krenu u teretanu kako bi poboljšali izgled, no pitanje je koje dijelove tijela žene najviše primjećuju. Portal AskMen istražio je ovu temu i otkrio zanimljive odgovore koji bi mogli iznenaditi mnoge

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Mnogi muškarci prvi put počnu trenirati kako bi ostavili bolji dojam na suprotni spol. Nekima je motiv bila simpatija, drugima prekid veze ili želja za većim samopouzdanjem, no jedno pitanje često se ponavlja. Koji su mišići ženama zapravo najprivlačniji?

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Portal AskMen pokušao je pronaći odgovor razgovarajući s gotovo 75 žena. Iako nije riječ o znanstvenom istraživanju, odgovori su pokazali zanimljive obrasce i otkrili koje dijelove muškog tijela žene najčešće primjećuju.

Leđa

Dobro razvijena leđa zauzela su prvo mjesto. Široka i snažna leđa ostavljaju dojam snage, stvaraju poželjni V-oblik tijela te vizualno mijenjaju cijelu figuru više nego mnoge druge mišićne skupine.

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Za razvoj leđa preporučuju se:

  • veslanje sa šipkom
  • povlačenje na lat spravi
  • veslanje bučicom
Foto: 123RF

Stražnjica

Jedno od najvećih iznenađenja bio je velik broj žena koje su odmah istaknule dobro oblikovanu stražnjicu. Pokazalo se da to nije mišljenje samo onih koje redovito treniraju, već da mnoge smatraju kako upravo taj dio tijela pridonosi privlačnijem izgledu.

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Najbolje vježbe za gluteuse su:

  • čučnjevi
  • hip thrust
  • glute-ham podizanja
  • iskoraci
Foto: 123RF

Ramena

Široka i razvijena ramena također su visoko na popisu. Osim što stvaraju atletsku siluetu, vizualno povećavaju ruke i naglašavaju gornji dio tijela.

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Preporučene vježbe:

  • potisak iznad glave
  • uspravno veslanje
  • bočno podizanje bučica
Foto: 123RF

Noge

Iako mnogi preskaču trening nogu, žene koje su sudjelovale u anketi jasno su poručile da primjećuju snažne i razvijene noge. Posebno su izdvojile kvadricepse i stražnju ložu.

Za razvoj nogu preporučuju se:

  • čučnjevi
  • prednji čučnjevi
  • iskoraci
  • nožni potisak

Prsa

Prsa nisu završila na samom vrhu popisa, ali mnoge žene smatraju da dobro razvijen prsni koš doprinosi skladnijem i privlačnijem izgledu. Nekoliko ih je posebno izdvojilo gornji dio prsnih mišića.

Preporučene vježbe:

  • kosi potisak bučicama
  • ravni potisak bučicama
  • križanje na sajlama odozdo prema gore

Trbušni mišići

Većina žena rekla je da voli definirane trbušne mišiće, ali ne smatra da je izražen "six-pack" nužan. Umjereno definirani trbuh sasvim je dovoljan, dok je posebnu pažnju privukla takozvana V-linija iznad kukova.

Za jačanje trbuha preporučuju se:

  • podizanje nogu u visu
  • trbušnjaci na sajli
  • ab wheel rollout
Foto: 123RF

Ruke

Iako mnogi misle da su upravo ruke najvažnije, one su se našle tek pri dnu popisa. Sudionice ankete objasnile su da razvijene ruke uglavnom dolaze kao rezultat kvalitetnog treninga leđa, ramena i prsa.

Ako ih želite dodatno razviti, korisne su:

  • pregib sa šipkom za biceps
  • uski bench press
  • obrnuti pregib
  • ekstenzije za triceps
Foto: 123RF

Listovi

Na posljednjem mjestu našli su se listovi, no i njih je spomenulo dvadesetak žena. Definirani listovi posebno dolaze do izražaja tijekom toplijih mjeseci kada se nose kratke hlače te ostavljaju dojam atletske građe.

Najbolje vježbe uključuju:

  • podizanje na prste u stojećem položaju
  • podizanje na prste u sjedećem položaju
  • donkey calf raises
Foto: 123RF

Prema odgovorima žena, najprivlačnije je snažno, proporcionalno i atletski građeno tijelo, a ne pretjerano razvijena muskulatura. Drugim riječima, uravnotežen trening cijelog tijela ostavlja bolji dojam od fokusiranja isključivo na jednu mišićnu skupinu.

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