Žene u 30-im godinama zbog pandemije nikad neće biti plaćene kao muškarci

U ženskoj populaciji pandemija je uzrokovala manje radnih sati te više otkaza i ta se razlika neće nadoknaditi sve do 2052. godine, tvrde najnovija istraživanja

<p>Britanska udruga <strong>The Fawcett Society</strong> analizirala je učinak pandemije na jednakost spolova na radnom mjestu i kažu da je riječ o poražavajućim podacima, piše <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/women-mid-30s-will-never-know-equal-pay_uk_5fb78296c5b6c5acb06e8ed9?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmaW5ndG9ucG9zdC5jby51ay9lbnRyeS93b21lbi1taWQtMzBzLXdpbGwtbmV2ZXIta25vdy1lcXVhbC1wYXlfdWtfNWZiNzgyOTZjNWI2YzVhY2IwNmU4ZWQ5JnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNjA2Mjg4NTAzMzg3MDAwJnVzZz1BRlFqQ05FUmcybTJWT0dPZzhXRGJUV0Jadml2UWZMMFRn&guce_referrer_sig=AQAAADo_91VSkkI9ExvvMFKFT4xcJBlrmLy8OsxklGFrRrPF7eefA4DMXME-OqHia38zbwaazl-ND5kDkwpQcw_rMe45qFEH1ldf5P5nWjrKKKGTLcNb2RLnJ_nyWqOsuaEdEtMLKVsGG-ygTtYsXKU_oG0VtabyuGQY953I65Qq4acI">HuffingtonPost</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako tražiti povišicu</p><p>Istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je kako je pandemija prouzročila ozbiljno stanje i žene su zabrinute za svoja radna mjesta, prihode i napredovanje. Udruga je objavila istraživanje kako bi obilježili Dan jednakih plaća koji, prema procjenama stručnjaka, označava datum kad zbog razlika u visini prihoda žene do kraja godine rade besplatno.</p><p><br/> Istraživanjem su obuhvatili 8400 odraslih i ustanovili da je trećina radnika koje imaju djecu izgubila posao ili im se smanjila satnica zbog skrbi o djeci tijekom pandemije. Pokazalo se ipak i da bi određene promjene mogle voditi do ravnopravnosti, a to je činjenica da je više zaposlenih očeva provodilo vrijeme s djecom kod kuće.</p><p>- Jednakost u podjeli poslova kod kuće mogla bi rezultirati jednakim mogućnostima na tržištu rada te smanjiti tzv. kaznu za majčinstvo te izjednačiti sadašnju nejednakost u visini prihoda - tvrde iz Fawcett Society.</p><p>- Tijekom posljednjeg stoljeća krize s kojima se ova pandemija može usporediti bile su povijesne prekretnice. Tako je Drugi svjetski rat omogućio stvaranje socijalne države, a nezadovoljstvo je dovelo do nove ere Thatcherizma. Kriza uzrokovana pandemijom opet nas je dovela do raskrižja i jasno je da se to odnosi na nejednakost u visini primanja - dodala je generalna tajnica udruge <strong>Sam Smethers</strong>.</p><p>Podaci su pokazali da su žene azijskog i crnačkog podrijetla te etničkih manjina najviše oštećene.</p><p>- Moramo priznati rasnu i spolnu nejednakost koja postoji u Velikoj Britaniji te je umanjiti. Zato nam trebaju podaci o plaćama po spolu i etničkim skupinama - istaknula je Smethers.</p><p>Pozvala je vladu da uloži u skrb o djeci te poboljša uvjete za plaćeni dopust tatama kako bi se ekonomija oporavila i omogućila ženama da ne zaostaju.</p>