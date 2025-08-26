Na današnji je dan Američki kongres usvojio 19. amandman kojim je ženama dano pravo glasa, što je postao temelj daljnje borbe za ravnopravnost spolova
Žene u SAD-u dobile pravo glasa, čime je otvoren put borbi za ravnopravnost spolova
Današnji dan u SAD-u se obilježava kao Dan ženske ravnopravnosti, u spomen na 26. kolovoza 1920., kad je Američki kongres usvojio 19. amandman Ustava, kojim je ženama u SAD-u dano pravo glasa.
