Žene, zapamtite: Zbog ovih 10 stvari se nikad ne ispričavajte!

Žene su osjetljiva bića, a istovremeno jaka i samostalno, nekad osjećaju grižnju savjesti jer su nešto rekle, a nekad zbog toga što osjećaju.

To se često događa jer slušaju glasove sa strane: 'Moraš roditi', 'tvoj hobi je urnebesan', 'odijevaš se kao frajer' i tisuću sličnih stvari. I za takve stvari se ne trebaš ispričavati.

Vrijeme je da se počneš više vrednovati, a za ovih 10 stvari se nikad nemoj ispričavati:

1. Rekla sam 'NE'

Žene često imaju problem jer su odbile nekoga. Često je lakše reći 'da', ali nitko te ne smije niti ne može prisiliti na nešto što ne želiš.

2. Jer voliš ženstvenije ili više muške stvari

Koliko ste puta čitali o ženama automehaničarkama? Vrlo rijetko, ali postoje žene koje jednostavno vole alat i stalno nešto popravljati. Zašto bi se ispričavale zbog toga?

3. Jer ne nosiš šminku

Ako si jedna od tih koja se ne šminka, sigurno si osjećala pritisak da se jednostavno moraš srediti.

4. Za izbor hrane

Ne jedeš meso? Kako misliš da ne jedeš meso? Ili obožavaš meso i ne kužiš te vegane? Kako god bilo, niti jedna niti druga krajnost ne bi se trebala ispričavati zbog toga što jedu, to je njihov individualni izbor.

5. Jer se zabavljaš.

Pogotovo ako si mama. Pozvala si prijateljice kod sebe, a imaš dijete? Pa tko ga čuva, gdje je, s kim je? To su česta pitanja koja čujemo od okoline, a stvarno se zbog toga ne trebamo ispričavati.

6. Jer si malo sebična

Sebičnost je ponekad dobra, a često i poželjna. Ne možeš misliti samo na druge, a ništa na sebe. Uzmi si vrijeme za odmaranje, ne ispričavaj se zbog toga. Uzmi zadnji dio kolača u frižideru, ne ispričavaj se zbog toga.

7. Jer imaš emocije.

Ljudi imaju emocije, svi to znaju. Nekad trebaš vrištati, nekad plakati, nekad smijati se. Imaš pravo na to da se ponekad osjećaš ljuto, veselo, iznenađeno, razočarano.

8. To što tražiš pomoć.

Nemoj se ispričavati zbog toga što tražiš pomoć, nemoj je odbijati. Nekad ne možeš sve sama i zbog toga ti ne bi trebalo biti žao.

9. Jer imaš drugačije mišljenje o nečemu.

Voljeli ljudi to tvoje mišljenje ili ne, to je njihova stvar. Ne treba zabadati nos i nuditi svoje mišljenje tamo gdje te se to ne tiče, ali ako te za njega pitanju i ako im se ne svidi, ne treba se ispričavati zbog toga.

10. Jer voliš tijelo takvo kakvo jest

Predebela si, premršava si, premišićava si, preniska si, previsoka... To čuješ od okoline, a ti si baš zadovoljna svojim tijelom. Nemoj druge slušati i nemoj se ispričavati.

