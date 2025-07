'Ženo, prevaren sam': Prije 50 godina nestao je Jimmy Hoffa

Obrazovan, bistar, odlučan i ozbiljan, tako su mnogi opisivali sindikalnog organizatora po imenu Jimmy Hoffa, što je sigurno pridonijelo da se 1958. godine popne u sindikalnoj hijerarhiji do mjesta predsjednika Teamstersa, najvećeg sindikata u SAD-u u to vrijeme. Smatrali su ga jednim od najmoćnijih ljudi u zemlji. To ga je, čini se, dovelo do toga da počne surađivati s mafijom, pa mu s godinama pripisuju veze s organiziranim kriminalom. Zbog toga je bio pod stalnom istragom FBI-a. Bio je i u zatvoru no Richard Nixon preinačio mu je kaznu, nakon što je Hoffa financirao njegovu predsjedničku kampanju. Pušten je na slobodu 1971. godine, uz uvjet da se kloni sindikalnih aktivnosti.

