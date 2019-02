Ženski mozak je mlađi i bolje čita misli, a muški se orijentira

Znanstvenici su do danas otkrili oko stotinu razlika u mozgu muškaraca i žena, a najnovije je istraživanje pokazalo da je ženski mozak mlađi od muškoga u prosjeku - 3,8 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za nas žene to je odlično, možemo se hvaliti da smo mlađe! No šalu na stranu, istraživanje bi moglo pomoći u razumijevanju zašto žene u starijoj dobi ostaju mentalno zdravije nego muškarci no to ne znači da one ne obolijevaju od neurodegenerativnih bolesti - kaže neurologinja Vida Demarin.

Stariji muškarci imaju veće rupe u sjećanjima i slabiju sposobnost govora u odnosu na žene koje 'štiti mlađi' mozak, zaključili su znanstvenici sa Sveučilišta Washington. U istraživanju su kroz skenove uspoređivali 205 muškaraca i žena - analizirajući njihovu životnu dob s 'dobi' njihova mozga (koliko energije, glukoze i kisika troše). Utvrdili su da kako starimo, mozak sagorijeva manje glukoze za razvoj, a više za svakodnevne aktivnosti i mentalne izazove.

No, razlike između muškog i ženskog mozga vidljive su i u strukturama vezanima za emocije i planiranje. Muški mozak organiziran je da uskladi percepciju i djelovanje, a žene su usmjerene prema koordinaciji 'srca i uma'. To znači da muškarci imaju bolje motoričke i orijentacijske sposobnosti, dok žene bolje čitaju tuđe misli.

Muški mozak

Zbog sive tvari bolji je fokus

Muški mozak koristi sedam puta više sive tvari za obradu informacija, zato su bolje usredotočeni na neki zadatak ili igru.

Zato djeluju hladnokrvniji

Muškarci imaju verbalne centre na lijevoj hemisferi koja im je dominantnija pa rjeđe povezuju riječi sa sjećanjima ili osjećajima.

Foto: Dreamstime

Nemaju potrebu pričati o osjećajima

Muškarci manje razmišljaju o emocijama i brže prijeđu na idući zadatak. Zato se često kaže da izbjegavaju osjećaje.

Manje privrženi zbog hormona

Muškarci su agresivniji zbog više razine testosterona, a uz to su im manje drage veze (ljubavne, prijateljske, obiteljske) jer obrađuju manje oksitocina, hormona povezivanja, kojim su žene blagoslovljene, kaže akademkinja Vida Demarin.

Ženski mozak

Bolje su u multitaskingu

Ženski mozak koristi gotovo deset puta više bijele tvari. Zato žene brže obavljaju više zadataka istovremeno, dok muškarci imaju bolji fokus na jedno.

Upijaju sve što se događa

Žene imaju veći hipokampus, centar za pamćenje, te veće gustoću neuralnih veza u njemu. Zato puno više osjećaju što se to događa oko njih tijekom dana jer sve upijaju svim osjetilima.

Foto: Dreamstime

Mirnije zbog više ‘molekula’ sreće

Žene u mozgu imaju više neurokemikalija poput serotonina koji pomaže da mirnije sjede na jednom mjestu dulje vremena.

Pričaju sve do zadnjeg detalja

Žene mogu 'procesuirati' govor u obje strane mozga i zato koriste više riječi kada raspravljaju ili opisuju nešto što ih je potreslo ili impresioniralo.