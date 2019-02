Dr. Virović Jukić: Nemojte piti, alkohol izaziva čak 200 bolesti

Alkohol je i dalje jedan od vodećih uzroka kronične bolesti jetre i razloga za transplantaciju jetre u Hrvatskoj, učestaliji od, primjerice, virusnih hepatitisa, nealkoholne masne bolesti jetre povezane s metaboličkim sindromom (prekomjerna debljina, šećerna bolest, povišeni krvni tlak) ili drugim uzrocima oštećenja jetre, govori nam doc. dr. Lucija Virović Jukić, gastroenterologinja i voditeljica Odjela za hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Liječnica ističe da je alkohol otrov koji negativno djeluje na organe probavnog, živčanog, krvožilnog, endokrinog i dišnog sustava koji ujedno dovodi i do veće sklonosti organizma infekcijama i zloćudnim tumorima te ima negativan učinak na organizam u cjelini.

Jetra je organ koji obično najviše stradava kroz dugotrajan prekomjeran unos alkohola. Ona je mjesto gdje se alkohol metabolizira, odnosno razgrađuje, a spojevi koji nastaju prilikom razgradnje alkohola u jetri otrovni su za organizam, bilo direktno ili posredno, dovodeći do upalnih procesa u organizmu. Alkohol može negativno djelovati i na druge probavne organe, prvenstveno gušteraču, gdje može uzrokovati akutnu i kroničnu upalu (pankreatitis), zatim na želudac i crijeva. Središnji živčani sustav (mozak) kao i periferni živci također su podložni štetnim učincima alkohola. Alkohol djeluje i na endokrinološki sustav, odnosno na žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, te može dovesti do poremećaja spolnih hormona i neplodnosti, kao i šećerne bolesti – tumači doc.dr. Virović Jukić utjecaj alkohola na organizam.

Liječnica također ističe da je alkoholizam često povezan s pothranjenošću i većom učestalošću infekcija, prvenstveno dišnog sustava, kao i s većom učestalošću zloćudnih bolesti, ponajprije usta, ždrijela i jednjaka. Dakle, organa kroz koje alkohol ulazi u organizam. I na kraju, ali izuzetno važno i možda suprotno mišljenju mnogih, prekomjerna konzumacija alkohola dovodi do bolesti srca i jedan je od čestih uzroka bolesti krvožilnog sustava. Sve u svemu, kaže gastroenterologinja, alkohol prema nekim podacima može biti uzročni čimbenik za razvoj više od 200 bolesti i povreda, koje osim već navedenih organskih sustava uključuju i neuropsihijatrijska stanja, namjerne i nenamjerne povrede, mogućnost prijevremenog poroda i razvoja fetalnog alkoholnog sindroma (oštećenje djeteta nastalo majčinom prekomjernom konzumacijom alkohola tijekom trudnoće).

- Osim negativnih utjecaja na fizičko zdravlje, ne treba zanemariti niti štetne učinke alkohola na psihičko zdravlje pojedinca i mogućnost razvoja ovisnosti o alkoholu sa svim negativnim posljedicama koje ono nosi, ne samo za pojedinca koji konzumira alkohol, nego i za obitelj i širu zajednicu, poput zlostavljanja članova obitelji, neispunjavanja društvenih uloga, napada i ubojstava te nenamjerne povrede nastale u prometnim nesrećama, na radnom mjestu ili u domu - govori doc.dr. Virović Jukić.

S druge strane, često čujemo da je dobro popiti, primjerice, čašu crnog vina nakon ručka i da to pomaže našem zdravlju. Ima li istine u tome? Gastroenterologinja kaže kako se umjerena konzumacija crvenog vina često povezuje sa zdravim načinom života, što se pripisuje visokoj koncentraciji flavonoida. Flavonoidi su spojevi prisutni u crvenom vinu koji svojim djelovanjem kao antioksidansi mogu pozitivno djelovati na krvožilni sustav. Neki znanstvenici pretpostavljaju da alkohol smanjuje razinu kolesterola u cirkulaciji, a time i proces ateroskleroze, koji dovodi do suženja arterija, dok s druge strane sprečava nastanak krvnog ugruška koji dovodi do začepljenja arterije. Korisni učinci alkohola, iako često spominjani, zapravo nisu nedvojbeno dokazani, ističe doc.dr. Virović Jukić.

- Možemo zaključiti da čak i ako konzumiranje vina ima određene pozitivne učinke na kardiovaskularne bolesti, rizik koji konzumacija alkohola predstavlja za mnoge ljude nadmašuje potencijalnu korist. Razlog je što nakupljanje štetnih tvari nastalih razgradnjom alkohola može dovesti do oštećenja brojnih organa s teškim posljedicama po zdravlje, uključujući i smrt – zaključuje liječnica.

Iako nisu svi koji piju ovisnici, niti spadaju među one koji redovito prekomjerno piju, i akutna pijanstva sa sobom nose velike opasnosti za organizam. Akutno opito stanje, kaže liječnica, povezano je s gubitkom pamćenja, oslabljenim vidom, otežanim govorom, hodom i usporenim refleksima. Alkohol djeluje kao depresor središnjeg živčanog sustava, što uzrokuje poteškoće u obradi informacija i otežava rješavanje i jednostavnih problema, a također dovodi do smanjenja straha, primjerice, od posljedica vlastitih postupaka. Na taj način doprinosi nasilnom ponašanju. Alkohol remeti finu motornu koordinaciju i osjećaj ravnoteže, što može prouzročiti padove i ozljede. Sve su ovo posljedice učinka alkohola koji utječe na receptore i neutransmitere u mozgu, pa tako i na kognitivne funkcije, raspoloženja, emocije i reakcije.

Uz kronični alkoholizam svi vežemo cirozu jetre, odnosno, završni stadij ili završnu fazu mnogih jetrenih bolesti, uključujući i alkoholne bolesti jetre. Važno je znati da alkoholna bolest jetre obuhvaća tri različita stanja koja se mogu i međusobno preklapati: alkoholnu masnu jetru, alkoholni hepatitis i alkoholnu cirozu jetre.

- Važno je istaknuti da danas, osim transplantacije jetre, nemamo djelotvornog lijeka za cirozu. Međutim, ukoliko se bolest na vrijeme utvrdi i prepozna, prije nego su nastupile komplikacije bolesti, a osoba prestane s konzumacijom alkohola, ciroza ne mora dovesti do kliničkih posljedica i komplikacija, odnosno do tegoba i vidljivih znakova bolesti. Nastavi li pak osoba s cirozom jetre konzumirati alkohol, pa i u manjim količinama, daljnje oštećenje jetrenog tkiva dovodi do oštećenja jetrene funkcije i komplikacija vezanih uz poremećaj krvotoka jetre. Drugim riječima, javlja se oticanje nogu i trbuha (ascites), žutica, poremećaj stanja svijesti (encefalopatija), krvarenje iz proširenih krvnih žila (varikoziteta) jednjaka i želuca uz učestale infekcije i druge komplikacije. Ovo su po život opasna stanja, u pravilu zahtijevaju liječenje u bolnici, gdje se uz apstinenciju primjenjuju i specifične mjere liječenja, a unatoč naporima, ciroza jetre u ovoj fazi može završiti i smrću bolesnika – kaže doc.dr. Virović Jukić.

Razlike: Žene su podložnije štetnosti alkohola

Žene su značajno podložnije štetnom djelovanja alkohola u odnosu na muškarce. Prilikom konzumacije iste količine alkohola, žene će u pravilu imati veću koncentraciju alkohola u krvi u odnosu na muškarce. Pretpostavlja se da je to dijelom posljedica različitog volumena distribucije alkohola u krvi, a dijelom genetski stečenih razlika u aktivnosti enzima zaduženih za apsorpciju alkohola iz želuca i za njegovu razgradnju u organizmu. Poznata je činjenica da se ciroza jetre u žena javlja ranije i nakon konzumacije manjih količina alkohola nego u muškaraca.

Negativni učinci akutnog pijanstva

Osim negativnog učinka alkohola na mozak i živčani sustav, ne treba zaboraviti i druge štetne učinke koji mogu nastati uslijed akutnog pijanstva: hipotermija (snižena tjelesna temperatura), hipoglikemija (niska razina šećera u krvi), konvulzije (grčevi), poremećaji srčanog ritma i disanja, dehidracija, gubitak svijesti. Povremeno konzumiranje većih količina alkohola može dovesti i do akutne upale želuca (gastritis) ili gušterače, koja može dovesti do niza komplikacija, a u svojoj teškoj formi u konačnici rezultirati i smrću bolesnika.

Već dva pića na dan kod žena može izazvati cirozu

Prema opće prihvaćenom mišljenju, za nastanak ciroze potrebno je svaki dan piti više od 30 grama alkohola (što je ekvivalent 3 pića dnevno) za muškarce i 20 grama, odnosno 2 pića za žene. Drugim riječima, količine manje od ovih u pravilu se smatraju umjerenima i većinom ne dovode do ciroze, iako neka društva navode i strože kriterije, odnosno 2 pića dnevno za muškarce i za žene kao relativno sigurne količine alkohola. Za nastanak uznapredovale alkoholne bolesti i ciroze jetre, smatra se da je potrebno oko 80 grama alkohola dnevno kroz najmanje 5 godina, a većina bolesnika s cirozom jetre pije oko 160 grama alkohola dnevno kroz 8-10 godina. Pod jednim pićem podrazumijeva se oko 100-150 mL vina (10-12 vol.%) ili 360 mL piva (5 vol.%) ili 45 mL žestokog alkoholnog pića (40 vol.%).

Godišnje se samo u Vinogradskoj obavi 1000 pregleda

Na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC "Sestre milosrdnice" koji je Referentni centar Ministarstva zdravstva za oštećenje jetre ksenobioticima (a među kojima je najvažniji alkohol), godišnje se obavi oko 10000 pregleda, od čega otprilike svaki peti bolesnik dolazi na pregled zbog povišenih jetrenih enzima ili kliničkih simptoma povezanih s uznapredovalim oštećenjem jetre, odnosno cirozom. Oštećenje jetre je u našoj sredini u većini slučajeva povezano s prekomjernim pijenjem alkohola i pretilosti.

Mnogi nakon dijagnoze i dalje piju

Na žalost, dio pacijenata i dalje pije nakon dijagnoze ciroze jetre. Veliki problem s kojim se susreću u radu svi stručnjaci koji se bave raznim bolestima i oštećenjima vezanim uz unos alkohola jest činjenica da bolesnici vrlo često (svjesno ili nesvjesno) negiraju probleme vezane uz alkohol, odnosno negiraju pijenje alkohola, ili značajno umanjuju njegovu količinu. Takvim je bolesnicima u pravilu najteže pomoći, i multidisciplinarni pristup u suradnji s psihijatrima je izuzetno važan. Prihvaćanje problema je prvi korak ka liječenju. Dio bolesnika, nažalost najčešće onih suočenih s već razvijenom cirozom i njezinim komplikacijama, prihvatit će naš savjet i prestati piti alkohol. Kod onih bolesnika koji nastave piti alkohol, ciroza jetre će napredovati uz razvoj komplikacija koje u konačnici dovode do smrti bolesnika.

KAKO ALKOHOL RAZARA ORGANIZAM:

Oštećuje gušteraču i izaziva dijabetes

Pijenje veće količine alkohola u kratkom vremenu može dovesti do akutne upale gušterače (akutnog pankreatitisa), koji se najčešće manifestira žestokim bolovima u trbuhu, praćenim mučninom, povraćanjem i slabošću. Dugotrajno štetno djelovanje alkohola, odnosno njegovih metabolita na gušteraču, dovodi do kronične upale (kroničnog pankreatitisa) kojeg prate bolovi u trbuhu, proljev i mršavljenje. Kao posljedica oštećenja gušterače u kojoj se luči inzulin, može doći do razvoja šećerne bolesti.

Razara želudac - prijete gastritis, čirevi, povraćanja...

Oštećenje sluznice želuca i crijeva alkoholom može se manifestirati akutnim ili kroničnim gastritisom, nastankom ulkusa, odnosno čireva želuca i dvanaesnika, žgaravicama, povraćanjem, proljevima i neadekvatnom apsorpcijom hranjivih tvari u crijevu (čemu doprinosi i oštećenje gušterače). U jednjaku i želucu može doći do stvaranja varikoziteta, odnosno proširenih krvnih žila, koje mogu puknuti i uzrokovati unutarnje krvarenje. Bolesnici mogu povraćati svježu ili tamnu krv, imati crnu stolicu, slabost, nesvjesticu.

Slabi srčani mišić

Štetni učinak alkohola manifestira se na srcu pojavom alkoholne kardiomiopatije, odnosno oštećenja srčanog mišića koje može dovesti do srčanog popuštanja. Bolesnici se žale na oticanje nogu i trbuha, osjećaj nedostatka zraka i ubrzan rad srca.

Začepljenje krvnih žila

Povišen krvni tlak i oštećenje koronarnih krvnih žila također mogu biti posljedice unosa alkohola, a mogu dovesti do začepljenja krvnih žila srca ili mozga (srčani ili moždani udar).

Smanjena potencija i neplodnost

Oštećenje spolnih žlijezda i poremećaj spolnih hormona dovodi do smanjenja libida i potencije te neplodnosti, a u trudnica do mogućih neželjenih ishoda trudnoće (prijevremeni porod, fetalni alkoholni sindrom).

Prijeti slabokrvnost

Štetni utjecaj alkohola na koštanu srž i krvotvorne organe može dovesti do slabokrvnosti odnosno anemije, kojoj doprinosi i slaba prehrana, odnosno nedostatak pojedinih vitamina, a ponekad i ponavljana krvarenja u probavnom sustavu.

Pate mišići

Slabljenje mišića i oštećenje živaca dovodi do pojave grčeva, obično u nogama.

Pada imunitet

Alkohol i slaba prehrana slabe imunološki sustav, pa su alkoholičari skloniji infekcijama, posebno dišnog sustava - upali pluća i tuberkulozi. Bolesnici s razvijenom cirozom dodatno su podložni infekcijama (dišnog ili mokraćnog sustava, trbušne šupljine i kože).

Otiče trbuh, pucaju kapilare, muškarcima rastu grudi

Alkohol dovodi do promjene u vanjskom izgledu bolesnika: atrofije mišića, otekline trbuha uslijed nakupljanja slobodne tekućine (ascitesa), žućkaste obojenosti kože i očiju, proširenih kapilara kože, crvenila dlanova, povećanja dojki u muškaraca, a smanjenja u žena uz druga obilježja virilizacije (pojačanu dlakavost).

Slabi pamćenje

Živčani sustav također je vrlo osjetljiv na štetno djelovanje alkohola i njegovih metabolita, pa oštećenje mozga i perifernih živaca može dovesti do trnaca i bolova u nogama, encefalopatije, demencije, poremećaja sna i epilepsije. Problem ovisnosti o alkoholu često je povezan s poremećajima raspoloženja i sna, a u akutnoj fazi i sindromom apstinencije od alkohola.

Raste rizik od raka

Ljudi koji piju prevelike količine alkohola imaju veći rizik za razvoj zloćudnih tumora: usta, glasnica, ždrijela, jednjaka, debelog crijeva, jetre, a kod žene i dojke. U konačnici alkoholičari imaju veću smrtnost u odnosu na zdravu populaciju.

