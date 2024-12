Žive jaslice u Postojnskoj jami: Na neke stijene se ide dizalicom

Da ste prolazili Postojnskom jamom krajem ljeta iznenadila bih vas velika gužva. U masi ljudi koji idu prema ulazu u svjetski poznatu špilju sigurno bi vam 'za oko' zapela velika grupa ljudi različitih uzrasta. Odmah biste shvatili da to nisu turisti koji putuju iz daleka da bi vidjeli ovaj prirodni fenomen - smiju se, vježbaju koreografiju, drže papire ali i svoje instrumente.

Pokretanje videa... 01:50 žive jaslice na opatovini | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

U toj masi stoje amaterski glumci, lokalni stanovnici Postojnske jame i okolice čekajući svoj red na audiciju. Krajem ljeta tradicionalno se traže 'glumci' za jedan od najvećih spektakala s temom rekonstrukcije božićne priče. Glavne uloge su dodijeljene školovanim glazbenicima, a ansambl već tradicionalno čine amateri koji pet dana u godini odijevaju kostime i svojim ulogama anđela, pastira, sudaca... čine Žive jaslice posebnim.

Foto: Nikola Zoko

Žive jaslice u Postojnskoj jami prvi su put uprizorene prije 34.godine kao 14-minutna predstava s 12 izvođača danas su spektakularni projekt koji traje 90 minuta, kroz 18 Biblijskih prikaza u kojima sudjeluje preko stotinu izvođača - glumaca, pjevača, instrumentalista i plesača.

Žive jaslice u Postojnskoj jami prve su žive jaslice ikad postavljene u Sloveniji van sakralnog objekta, duž najduže podzemne pozornice na svijetu (duljine 5 km), a zanimljivo je to da od tada (davne 1989. godine) do danas lik Josipa još uvijek koristi izvorni štap. Zbog jedinstvenosti i ljepote interpretacije Žive jaslice u Postojnskoj jami proglašene su jednim od najljepših svjetskih rekonstrukcija božićne priče.

Foto: Nikola Zoko

- Žive jaslice u Postojnskoj jami imaju dugogodišnju tradiciju i svake se godine trudimo ovom projektu udahnuti nešto novo. Činimo to već 34.puta i od prvog prikaza pa sve do danas one izazivaju veliku pažnju posjetitelja. Tijekom manifestacije Žive jaslice, u pet dana koliko one traju, Postojnsku jamu posjeti 22.000 posjetitelja. Pripreme se za ovaj projekt odvijaju od početka rujna do pred sam početak jer sve mora biti usklađeno u potpunosti. Scenaristi godinama rade odličan posao pripremajući 18 Biblijskih scena za brojnu publiku. Ljubav prema ovom projektu i predanost svakog sudionika koji u ovom projektu sudjeluje je ogromna i to se osjeti kad gledate program. Zanimljivo je da su neki izvođači bili pastiri ili mali anđeli na samim počecima, a danas u programu sudjeluju njihova djeca - rekao je direktor kompleksa Postojnska jama Marjan Batagelj dodajući kako predstava traje devedeset minuta tijekom kojih nema stanke.

Foto: Nikola Zoko

U kružnoj šetnji posjetitelji uživaju u prirodnim ljepotama špilje imajući osjećaj da i sami sudjeluju u programu. A da sve bude toliko posebno i zadivljujuće pripreme su vrlo zahtjevne. Kako je otkrio, ogroman je logistički izazov organizirati događaj ispod zemlje, bez WiFi-a i bez lakoće pristupu površini. Glumci se na neke pozicije postavljaju dizalicama i na tim pozicijama stoje šest sati kako bi tijekom 16 izvedbi svakog dana odradili svoju ulogu. Dodamo li još to da je temperatura u špilji konstantnih 10 °C te da se konstantno događa kapanje vode sa stalaktita, pećinskih ukrasa izazov je još veći. Žive jaslice sastoje se od 5 vokalnih i 5 instrumentalnih izvedbi, plesnih točki, svjetlosnih i zvučnih efekata a sve što vidite napravljeno je u skladu s prirodnom baštinom i strogim špiljskim bontonom.

Foto: Nikola Zoko

- Ovogodišnja tema Živih jaslica je očuvanje planeta Zemlja i priroda. Održavanje Zemlje zdravom i briga o klimi znači i brigu o špiljama. Jer na kraju sve loše što ljudi učine na površini završava u špiljama. Globalno zatopljenje dopire do pećina. Dakle, ako se Zemlja zagrijava, zagrijavaju se i pećine. Što znači da se mijenja životna sredina za sve ono što živi u špiljama što svakako nije dobro - rekao je direktor Batagelj ponosno dodajući kako se prilikom postavljanja scena za Žive jaslice prije svega poštuju pravila špilje.

Foto: Nikola Zoko

Osim po profesionalnoj organizaciji cijelog projekta, domaćini se uvijek ponose i zvijezdama koje nose program u Špilji. Tako će 34.Žive jaslice u Postojnskoj jami obilježiti nastupi svjetski poznatih glazbenika. Sumika Kanazawa, Milanska operna diva iz Japana, pjesmom Princess Mononoke i Koncertnoj dvorani Postojnske jame pjeva o čudu Božića i života čovjeka i prirode. Ivan Defabiani, talijanski pjevač kojeg često uspoređuju s Joséom Carrerasom, izvodi pjesmu The Lord's Prayer u podnožju Velike planina. U programu sudjeluje i Slovenska operna pjevačica Anea Mercedes Anžlovar čija izvedba pjesme Ave Maria on the Mountain publiku ostavlja bez daha što bi se moglo reći slušajući i mlade članove ansambla Tinkaru, Robyn, Anabelu, Niku, Marka, Anastaziju koji s posebnom pažnjom na svojim instrumentima ili pjevajući izvode skladbe.

Foto: Nikola Zoko

- Jedan od najvećih izazovi Živih jaslica u Postojnskoj jami je kako osigurati sigurnost naših izvođača. Unutrašnjost špilje je vrlo specifična, pa moramo pažljivo planirati sve aspekte događaja- od pozornica na kojima stoje izvođači , do staza kojima se kreću posjetitelji. Mi uvijek želimo da događaj protekne glatko i da nas oduševi posjetitelja. Poseban dio toga je rad s lokalnim stanovništvom zajednici i našim partnerima. Tijekom godina smo gradili stvarno snažan odnos temeljen na povjerenju i snažnom veze. I to je čarolija Božića, zar ne? - rekao je event manager Dragan Kiković uživajući u generalnoj probi red novinarima koja je do posljednjeg detalja prošla glatko.

Foto: Nikola Zoko

Žive jaslice u Postojnskoj jami održavaju se ove godine od 25.- 30. 12. 2024. Prva predstava počinje u 13:30, svaka iduća 15 minuta kasnije.

Foto: Nikola Zoko

U jednom danu se održava 16 predstava, a broj ulaznica je ograničen. Kako biste bili sigurni da imate svoje mjesto i da ćete moći uživati u ovom spektaklu poželjno je kupiti ulaznice online. I za kraj - kad ste u Postojni, uz tisućljetnu Postojnsku jamu svakako posjetite i druge atrakcije destinacije poput Predjamskog dvorca, interpretacijskog centra Expo i Vivarija u kojima ćete čuti priču o životu čovječje ribice u ovoj špilji. Uz kupovinu ulaznica za Žive jaslice ulaznice ostale ulaznice kupite 50% povoljnije.