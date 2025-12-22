Žive jaslice uz dvije Hrvatice: 'U Postojnskoj jami glas moram prilagoditi prirodnoj akustici'

Bilo je to veličanstvenih pet kilometara, Žive jaslice u Postojnskoj jami nikoga nisu ostavile ravnodušnim. I dobro je to, uoči generalne probe na kojoj smo bili prošloga četvrtka, rekao nam je direktor Marjan Batagelj: "Postojnska jama nije najljepša svjetska pozornica za uprizorenje ovog biblijskog događaja, već je glavna zvijezda u kojoj smo mi svi gosti".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Anja je prva vozačica špiljskog vlakića u svijetu | Video: Park Postojnska jama/24sata

Ove godine Žive jaslice slave 35. obljetnicu, a u njoj sudjeluje oko stotinu ljudi.

Foto: Nikola Zoko

Od 25. do 30. prosinca Postojnska jama se pretvara u najveću podzemnu pozornicu na svijetu. Na čak pet kilometara dugoj ruti, uz vožnju špiljskim vlakićem i šetnju kroz veličanstvene dvorane.

Žive jaslice u Postojnskoj jami odvijaju se na ruti dugoj oko pet kilometara, koja kombinira vožnju špiljskim vlakićem i šetnju (1,5 km) kroz spektakularne dvorane.

Foto: Nikola Zoko

Priča je ispričana kroz 18 biblijskih prikaza, a počinje u podnožju Velike gore u prizoru Navještenje Zahariji s pjevačkim nastupom talijanskog opernog pjevača Ivana Defabianija s pjesmom "The Lords Prayer". Na Velikoj gori anđeo Gabrijel najavljuje Djevici Mariji da će roditi sina Božjeg, a mlada hrvatska sopranistica Leonarda Kavedžić pjeva "Ave Mariju".

Foto: Nikola Zoko

- Božićno vrijeme je moje omiljeno doba godine, kad osjećam mir, ispunjenje i inspiraciju. Osjećam da ljudi u ovom trenutku slušaju svim srcem, pa svojom interpretacijom želim slušateljima pružiti trenutak zahvalnosti, topline i unutarnje nježnosti. Veselim se pjevanju u Postojnskoj jami, koja je potpuno drugačija od običnih mjesta: morate pažljivo usmjeravati svoj glas i prilagođavati ga prirodnoj akustici. To je ono što izvedbi u jednoj od najposjećenijih jama na svijetu daje gotovo mističan dodir - kaže Leonarda, talentirana sopranistica i studentica magistarskog studija solo pjevanja na Glazbenoj akademiji u Ljubljani, kojoj je ovo ujedno i prvi nastup na ovom spektaklu.

Foto: Nikola Zoko

Uz nju, tu je još jedna hrvatska glazbenica, violončelistica Ana Miculinić, studentica Glazbene akademije u Ljubljani. Glazbeno prati betlehemske pastire i anđele dok posjetitelje vodi do završetka doživljaja Živih jaslica u Koncertnoj dvorani. Izvodi skladbu "Gabrijelova oboa", glavnu temu iz filma "Misija" skladatelja Ennija Morriconea.

Foto: Nikola Zoko

Spektakularan prikaz ovih jaslica će u pet dana, koliko traju izvedbe, vidjeti oko 22.000 posjetitelja, a među njima i mnogo Hrvata. Mnogi se i vraćaju jer prizori u jami zaista su veličanstveni, okruženje je to prirodnog remek-djela.

Foto: Nikola Zoko

- Desetljećima Žive jaslice povezuju generacije, obitelji i prijatelje koji uživaju u ovom jedinstvenom programu. U njemu sudjeluju poznati svjetski glazbenici, ali i stanovnici ovoga kraja, odijevajući kostime, čineći ovaj divan ansambl - dodao je Marjan Batagelj.

Postojnska jama je najduža turistička špilja u Europi, duga 24 kilometra, s više od 200 godina turističke tradicije. Do danas ju je posjetilo više od 42 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Redateljica programa Živih jaslica je Lidija Bernik, a producent Janez Jordan.