Živjela je od 200 kalorija na dan: 'Debela si! Najbrži način da izgubiš težinu je da ne jedeš'

Prije nego što je Chloe Cherry (24) postala filmska glumica i prije nego što je osvojila publiku kao Faye u 'Euphoriji', iznimno talentirana zvijezda glumila je u drugoj vrsti zabave: Porno filmovima. Nedavno je progovorila i o tome kako je s 18 godina razvila poremećaj hranjenja, nakon što bi bi joj agent u industriji s oznakom X rekao da je 'debela', prenosi portal Glamour.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenski biciklist boluje od bulimije

Chloeina porno karijera započela je 2015. godine, kad je počela raditi za agenciju Hussle Models koja regrutira porno zvijezde i modele, a nakon toga je glumila u više od 200 filmova za odrasle. I nije trebalo dugo do toga da se i njeno tijelo nađe pod 'producentskom lupom'. Naime, govoreći o podcastu Call Her Daddy Chloe je ispričala kako ju je njen agent vrlo rano prozvao 'debelom'.

- Rekao je: Svi kažu da si debela i najbrži način da izgubiš težinu je da ne jedeš. Šokiralo me kad mi je to rekao - priča sada 24-godišnja glumica. Kaže kako ju je taj komentar jako zasmetao i doveo do toga da doista razvije poremećaj prehrane.

- Rekao mi je to kad sam imala 18 godina. Nikad mi to nitko do tada nije rekao, no nakon toga, moja težina mi je postala opsesija - kaže Chloe, koja sada uživa u zdravijem odnosu s hranom.

Tada je započela strogu dijetu i ograničila se na 200 kalorija dnevno. uvjerena da će moći prikrivati problem ako bude pila jedan zdravi sok dnevno - od zelenog povrća. .No, narušila je zdravlje i da bi se oporavila, morala je prestati sa svim dijetama te prekinuti s veganskim načinom prehrane koji je bila usvojila.

- Bila sam samo jadna i nisam se dobro ponašala prema svom tijelu. Sada kad ne brojim ni jednu kaloriju i doslovno jedem sve što želim i učini sve što želim, moje tijelo zapravo izgleda bolje nego ikada u životu - pojašnjava Chloe. Danas, kaže, nikako ne ograničava vlastitu prehranu.

- Mnogi možda misle da sada imam poremećaj prehrane jer sam zapravo mršavija nego u vrijeme kad sam gladovala, ali nije tako - kaže te dodaje kako je iznimno važno da ljudi koji imaju problema s poremećajem prehrane na vrijeme potraže pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje.

