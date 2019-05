Život iz snova: Putuju svijetom - otkrili kako sve to financiraju

Britanski par živi kako bi putovao po svijetu i objavljuju fotografije na Instagramu koje stvaraju zavist otkrivaju tajne svog nevjerojatnog načina života.

Jack Goodwin-Jones (26) i Becky O'Connell (25) upoznali su se kad su studirali na Sveučilištu Sheffield Hallam u Engleskoj. Na svom Instagram profilu pod nazivom 'twotickets.toanywhere' sebe opisuju kao travel blogeri. Na njemu objavljuju fotografije koje opisuju njihove avanture i obilaske egzotičnih mjesta.

Uspjeli su uštedjeti za putovanja tako što su manje trošili na obroke, preskakali pića s prijateljima, a trošenje novaca na izlaske po klubovima i barovima nazvali su 'ubojicom broj jedan'. Mladi par sanjao je o bijegu od uobičajenog načina života. Za njih je bolje obilaziti šarena mjesta, nego svaki dan putovati na posao u istom gradu.

Njihovo prvo zajedničko putovanje bio je odlazak na Cipar u lipnju 2014. godine. Nakon nekog vremena shvatili koliko istinski vole zajedno istraživati nova mjesta. Instagram profil ispunjen im je impresivnim fotografijama iz Kambodže, Australije, Tajlanda, Španjolske, Slovačke, Singapura i mnogih drugih mjesta.

Dok njihovi vršnjaci sjede za uredskim stolovima, Jack i Becky su zajedno posjetili trideset i četiri zemalja. U prosjeku šest do sedam zemalja godišnje.

- Ne volimo to govoriti ljudima jer ispada da se hvalimo, ali stvarno volimo svoj život i način na koji ga živimo. Putujemo svaki dan i nemamo strogi raspored. Slobodni smo probuditi se kada želimo. Da se ne lažemo, to zna biti i pet ujutro kako bi vidjeli što više, ali osjećaj je potpuno drugačiji. Nijedan posao od devet do pet nam ne bi to mogao dati. Sloboda koju imamo pomaže nam da naše misli budu jasnije i sretnije i da odlučujemo o vlastitoj rutini - kaže Jack.

Prije nego što su počeli putovati, uštedjeli su pozamašnu svotu novca.

- Nismo izlazili u skupe restorane. Možda dva puta godišnje smo izašli s prijateljima. Samo smo radili i minimalno trošili. Bilo je lakše uštedjeti - objašnjavaju mladi avanturisti.

Godinu dana su putovali i živjeli od ušteđevine.

- Imali smo novaca, no nikada nismo odsjeli u skupim hotelima. Umjesto toga birali smo hostele i smještaje kod drugih ljudi. Cijene su prihvatljivije, čisto je i obično je uključen i neki dobar doručak - tvrdi par.

Nakon godinu dana potrošili su novac i shvatili ako žele nastaviti putovati da ga trebaju zaraditi. Trenutno podučavaju engleski djecu iz Kine i to na internetu oko 12 sati tjedno. Manje putuju nego prije, ali ipak uspijevaju.

Ipak nije sve tako savršeno kako je prikazano na Instagramu.

- Na svom profilu objavljujemo savršene trenutke, ali dok neprestano putujete događaju se svakakve situacije koje i nisu uvijek tako ugodne. To može biti cjelodnevno čekanje na prelazak granice - kaže mladi par.

Vole ono što rade, ali im nedostaje obitelj.

- Teško je biti stalno odvojen od obitelji i prijatelja. Od kada smo počeli putovati bili smo svega dva puta kod kuće. Na sreću postoji Face Time - kaže Becky.

Mladi par daje praktične savjete za druge parove koji također žele biti travel blogeri.