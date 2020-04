Život u izolaciji: Mame otkrile što njihova djeca sada cijene

Mnogi su već gotovo mjesec dana u izolaciji zbog pandemije korona virusa i iako je od vitalne važnosti održati distancu upravo sada, mnogima je to sigurno izazov.

Za neke obitelji ovo je pravi izazov. Huffington Post je zamolio čitatelje da im pošalju, što njihova djeca cijene, sada kada provode toliko vremena kod kuće.

- Starija kći je naučila da ne trebamo biti zauzeti 24 sata dnevno ili da moramo ići negdje da bismo se zabavili. Krenulo je s tim da želi negdje ići svake večeri ili vikenda, a sad ne želi otići nigdje (ionako joj to nije ni dopušteno) - Jennifer Cassiday McCartney

- Moja je kći počela voljeti obaveze... Ostavljam listu i toliko je motivirana da to radi. Obično je to oko 5 ili 6 jednostavnih stvari ... Nemam pojma zašto, ali ne bunim se - Amanda Kirkland

- Moja kći (9) je jasno shvatila koliko je važan timski rad obitelji. Zahvalna je svom ocu i meni više nego ikad prije, pita može nam pomoći oko kuće, i što je najvažnije, grli nas dok smo tužni. Trenutno ne krijemo svoje emocije i mislim da je to bilo korisno za našu djecu - Lindsay Hall Cooper

- S vremenom smo postali kreativniji. Radimo spa dane. Imam dvije djevojke od 13 i 17. Imamo kreativnog vremena pa radimo umjetnička djela. Više šetamo i provodimo više vremena zajedno. Zasad je dobro. Pečemo više. A da ne spominjem virtualnu školu - Cinthya Cunningham

- Moja 9-godišnja kći konačno je naučila voziti bicikl bez pomoćnih kotača. Njen 9-godišnji brat bio joj je 'trener' ―Lisa Klukas

- Moja petogodišnja kći voli biti kod kuće s oba roditelja. Mislim da je uzbuđena što su svi usporili i provode više vremena zajedno - Renee Cole

- Ja sam učiteljica i nekoliko učenika mi je reklo da im nedostaje škola i svi njihovi učitelji ― Lisa Sexton Smith

Foto: Dreamstime

- Sin je radio vlastite igre s kartama. Tako su detaljne. Dizajnirao je kompletnu igru ​​temeljenu na Rimskom carstvu. Nikad nisam shvatila koliko je lud za poviješću i koliko znanja već ima. Impresionirana sam - Justine Broadhurst

- Moj 12-godišnjak naučio je samostalno kositi travu - Alex Harris

- Shvaćaju koliko vole i ovise jedni o drugima. Mislili su da će im nedostajati prijatelji, ali čini se da zajedno pronalaze utjehu - MaAmanda Mortensen Wallace

- Moji tinejdžeri u potpunosti razumiju korist škole - lako se žaliti kada morate ići, ali sad kad više nema ... - Laura Jane Tubbs Lewon

- Moji su tinejdžeri zapravo odlučili provesti vrijeme sa šest godina starijom sestrom - Sabrina Soros Kareha

Foto: Dreamstime

- Moja 9-godišnjakinja više cijeni svoju 4-godišnju sestru jer ima prijateljicu za igru - Colleen J Kearns-McMeken

- Moja osmogodišnjakinja me pitala postoji li još nekih poslova koje on može raditi. Moja petogodišnjakinja me pitala hoćemo li ikad više nositi odjeću za van. Tako je dobro, hahaha. - Kim Ann Mansfield

- Iznenadila sam se koliko su samozatajni - kad im se pruži prilika - Leigh Palmer

- Oni vole igrati Minecraft zajedno i potpuno mi je to ok - Laura Jean

