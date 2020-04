Tri greške koje mogu narušiti balans između posla i obitelji

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kakav biste prvi spoj online trebali imati prema horoskopu?

Balansiranje između posla i drugih obaveza je izuzetno teško i zahtijeva veliki fokus, posebno u ovo vrijeme i posebno za žene, koje nerijetko imaju poslovnih obaveza koje moraju riješiti od kuće, a istodovno ih čekaju i obaveze prema obitelji i kućanstvu. Problem je u tome što se često 'miješaju' i nerealno velika očekivanja koja imamo od sebe, loše zdravstvene navike, negativni stavovi i osjećaji te neučinkovito ponašanje, upozoravaju stručnjaci za ljudske resurse sa Sveučilišta Duke.

Da biste zaobišli neke od tih pritisaka, treba osvijestiti greške koje radite dok pokušavate balansirati između svega što trebate napraviti. Postoje tri vrlo ozbiljne greške koje mnogi pritom čine. Vrlo je važno osvijestiti ih i napraviti promjene, piše Forbes.

Evo gdje moguće griješite:

1. Ne promatrate stvari ovisno o trenutnoj situaciji

Česta frustracija je osjećaj kao da svako malo gubite tlo pod nogama. Uspijete pronaći dobar ritam i uhvatiti zalet mjesec, dva, a onda se pojave novi izazovi i stvari izmaknu kontroli. Trik za održavanje na nogama nije u tome da stvorite savršen raspored kojeg ćete se držati stalno, nego u tome da si ostavite dovoljno 'prostora' za prilagodbu i promjene te preslagivanje prioriteta.

Na primjer: U određenom trenutku možda će vam trebati više vremena da riješite sve zahtjeve nekog velikog klijenta, ili će biti više obiteljskih obaveza u određenom trenutku. Umjesto da se držite ustaljenog rasporeda, trebate biti sposobni preokrenuti ga i prilagoditi se promjeni.

2. Zaboravljate na 'vrijeme za sebe'

Usred velikih odgovornosti i uvijek natrpanog rasporeda, često nam prvo pada na pamet da se odreknemo poslijepodnevnog odmora, ili vremena koje jednom tjedno krademo za sebe. No, to vam je vrijeme potrebno da biste ostali psihički i fizički fit i mogli nastaviti biti produktivni.

Jedno je istraživanje o slobodnom vremenu iz 2017. pokazalo da zaposlenici koji ne koriste cijeli odmor zapravo nisu učinkoviti kao i oni koji to čine. To je iznenađujuće otkriće, s obzirom na to da često osjećamo pritisak da navalimo i dokažemo odanost tvrtki i predanost svojim radnim obavezama, tako da se odričemo - slobodnih dana.

Isto je s našom djecom i obitelji. Ako rad zauzima značajan dio našeg rasporeda, vjerojatno ćemo osjetiti osjećaj krivnje kad nismo s djecom tijekom onih malih svakodnevnih trenutaka. Ali, mogućnost da budemo prisutni i pokažemo se kao najbolji roditelj, supružnik, brat i sestra, dijete i prijatelj također zahtijevaju malo vremena. Igranje s djecom, šetnja i jednostavno vaša potpuna koncentracija djeci će biti dovoljna.

3. Vjerujete da niste u stanju pomiriti sve zahtjeve

Ne podcjenjujte snagu vjere u sebe. Penny Karabey, izvršna direktorica modnog tima Luxury Next Season, kaže da to može biti najznačajnija karika za uspostavljanje balansa između posla i privatnih obaveza.

- Posao zahtijeva veliki dio mene, no istodobno pronalazim vremena da se posvetim sinu i suprugu. Možete imati sve, ma kako to izgledalo nemoguće. Ako u to vjerujete - kaže ona. Zapitajte se koliko često sami sebe pohvalite za to što ste neke stvari odradili odlično?

Koliko često ste svjesni situacija u kojima ste uspjeli pomiriti obaveze i vrijeme koje želite posvetiti obitelji? Podsjećanje samoga sebe da je to moguće, i da ste u tome već uspijevali, može vam biti nadahnuće da u situacijama kad se stvari otmu kontroli preuzmete konce u svoje ruke. Nastavite njegovati to samopoštovanje na male načine, čak i u teškim danima.

