Da bake znaju najbolje, to pokazuju neki njihovi korisni savjeti kojih se često prisjetimo tijekom života, a zapamtili smo ih najmanje dvadesetak. Bake i djedovi su svoju mudrost skupljali godinama. Stariji ljudi više cijene ljepotu života. Prepoznaju istinske životne trenutke i svjesnije upravljaju svojim raspoloženjima. Nećete ih naći kako se brinu zbog sitnica pa su time i mnogo sretniji. Tome su ih naučile godine. Njihovi zdravorazumski savjeti smjernica su sretnijem životu.

Mudrost raste sa starošću

Istraživanja pokazuju i kako godine prati povećan osjećaj sreće. Znanstvenici pretpostavljaju kako se to događa jer stariji ljudi su vremenom naučili više cijeniti život, od mlađih generacija. Većinu starije populacije, posebice one starije od 65 godina, najviše veseli to što konačno mogu provoditi vrijeme sa svojom obitelji.

- Oni imaju dovoljno životnog iskustva da shvate kako su upravo ljudi jedan od najvažnijih izvora dobrih osjećaja - tvrdi američka psihologinja Sarah Brokaw. Ako želite biti sretni poput njih, ne trebate dugo čekati, kao ni čekati mirovinu.

Za početak poslušajte starije, ozbiljnije shvatite njihove riječi i učite iz njihovih primjera. Ne treba olako shvaćati njihove savjete, jer sposobnost usmjeravanja na pozitivne umjesto na negativne osjećaje dolazi s godinama, ali nikada nije prerano da poput njih - postanete optimist.

Uvijek se nasmijte

Čak i kad se osjećate loše, nasmiješite se - umjetan osmijeh ima moć da se vrlo brzo transformira u pravi. Mislite na lijepe stvari i drage uspomene i pomažite drugima.

Živite u sadašnjosti

Roditelji često misle da su im djeca prebrzo narasla pa ih muči da su nešto možda propustili i nisu stigli uživati u određenim trenutcima njihovog odrastanja. Ali su zato djedovi i bake itekako svjesni kako je sve prolazno i znaju da trebaju izvući maksimum iz svakog trenutka.

Neuspjeh će vas ojačati

Mudriji ljudi znaju da je život nepredvidljiv, kao i što znaju da je sve prolazno. Svjesni su i da sve loše što vas zadesi jednom će proći i to im donosi duševni mir, pa i u onim najtežim situacijama. Kada počinite pogrešku, iz nje naučite lekciju, a zatim prestanite razmišljati o istoj. Radije uživajte u uspjesima.

Bit će bolje

Kada je teško, sjetite se riječi vaših baka i djedova - da uvijek može biti gore i da ćete se jednog dana vjerojatno smijati stvarima od kojih vas trenutno boli glava.

Budite zahvalni

Kada ste mladi, većinu stvari ne shvaćate ozbiljno. S godinama ljudi počinju uviđati stvarnu vrijednost stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo, poput zdravlja, krova nad glavom, prijateljstava, i svih onih nematerijalnih bogatstava. Izdvojite nekoliko trenutaka svakog dana kako biste razmislili o svim lijepim trenucima i ljudima koji vas vole.

Mržnja nikom ne koristi

Iako su neki ljudi u stanju godinama pamtiti tuđa nedjela, i smišljati osvetu, vrijeme im prolazi u nesreći. Ljubitelji života znaju da treba što prije oprostiti jer negativni osjećaji uništavaju dobro raspoloženje.