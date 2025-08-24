Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPREZNO!

Zna se i krivac: Pića u staklenim imaju više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zna se i krivac: Pića u staklenim imaju više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama...
Foto: Canva

Šokantno otkriće! Staklene boce s više mikroplastike nego plastične. Krivci? Čepovi! ANSES otkriva pet puta više čestica nego u plastičnim bocama i limenkama

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike.

POGLEDAJ VIDEO: Tihana živi bez plastike: Dala nam je savjete za početnike

Pokretanje videa...

Tihana živi bez plastike: Dala nam je savjete za početnike 00:58
Tihana živi bez plastike: Dala nam je savjete za početnike | Video: 24sata/pixsell

Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce. 

KLJUČNI PROBLEMI OSTAJU Ženeva: Nema konsenzusa o obvezujućem sporazumu o plastici na pregovorima
Ženeva: Nema konsenzusa o obvezujućem sporazumu o plastici na pregovorima

- Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima - priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj - rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.

Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima "uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi" te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.

PROBLEMA OTPADA Većinu otpada u Jadranu čini plastika: 'More se nije samo zagadilo i neće se samo očistiti'
Većinu otpada u Jadranu čini plastika: 'More se nije samo zagadilo i neće se samo očistiti'
NA TRGU PETRA PRERADOVIĆA Kampanja 'Vrati se prirodi' o negativnom utjecaju korištenja jednokratnih plastičnih vrećica
Kampanja 'Vrati se prirodi' o negativnom utjecaju korištenja jednokratnih plastičnih vrećica

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Djevica je dobro raspoložena, Vodenjak će dobiti novi posao...
OD 24.8. DO 30.8

Veliki tjedni horoskop: Djevica je dobro raspoložena, Vodenjak će dobiti novi posao...

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda
10 svakodnevnih navika koje najviše štete zdravlju bubrega
DNEVNO OBRADE 180 LITARA KRVI

10 svakodnevnih navika koje najviše štete zdravlju bubrega

Bubrezi su vitalni organi koji svakodnevno pročišćavaju krv, uklanjaju toksine i održavaju ravnotežu tekućina i minerala u tijelu. Iako mnogi na njih ne obraćaju pažnju dok ne nastanu problemi, upravo svakodnevne navike imaju veliki utjecaj na njihovo zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025