Zna se i krivac: Pića u staklenim imaju više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama...

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike.

Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.

- Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima - priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj - rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.

Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima "uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi" te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.