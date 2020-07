Znakovi da ste doista 'izgorili' od posla - iako radite od kuće..

I dok je nekima rad od kuće dobrodošla promjena, druge je takav oblik rada gurnuo preko ruba te je okidač stresa i tjeskobe. Evo kako da prepoznate znakove toga te što možete napraviti da si olakšate

<p>Možda radimo od kuće, ali to ne znači da ne možemo i doma doživjeti tzv. burnout sindrom, iako se osjećaj možda malo razlikuje od onog standardnog, piše <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/you-can-still-burn-out-when-working-from-home-here-are-the-signs_uk_5f1041f1c5b6cec246bee7c4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmaW5ndG9ucG9zdC5jby51ay9lbnRyeS95b3UtY2FuLXN0aWxsLWJ1cm4tb3V0LXdoZW4td29ya2luZy1mcm9tLWhvbWUtaGVyZS1hcmUtdGhlLXNpZ25zX3VrXzVmMTA0MWYxYzViNmNlYzI0NmJlZTdjNCZzYT1EJnNvdXJjZT1oYW5nb3V0cyZ1c3Q9MTU5NTQxMzA3NjI0MjAwMCZ1c2c9QUZRakNORm1BWFZZOTFmREpSQktsQjV3aWhBdGttNExqUQ&guce_referrer_sig=AQAAANDM_RjOBlSxsIjuLefMgCHMVeoCanwltXP6aStKvwn4rwNH1YRCTt5mtnc1Z9_GypfyJlSX9X5gDPupFpTyLZhNLeJWUjRz-BQlY-1GLOXR3jY-VbmBsFH1kHjnQffs2RoAlrxotIK6SAfmUKnwiPgWhGSwLU6QzMWUqJvjJKIw">Huffington Post</a>.</p><p>I dok su spavaće sobe i kuhinjski stolovi zamijenili urede diljem svijeta za vrijeme pandemije, granice između posla i osobnog života sve su više zamagljene. Sve je jednostavno - provjeriti e-mailove u 21 sat jer vam je prijenosno računalo nadomak ruke ili preskočiti pauzu za ručak jer ste duboko u nekom projektu. I iako možda niste svjesni, zbog toga je i previše lako 'izgorjeti'.</p><p>Rad od kuće pruža malo mogućnosti za raznolikost u vašem radnom danu te su male šanse za socijalnu interakciju licem u lice, neradnu interakciju, a mogućnosti prekida poput putovanja do posla ili pak pauze za ručak nema, objašnjava psihoterapeutkinja Lucy Fuller.</p><p>- Naši dani zato postaju sivi, a mozak nam gori i zamućuje od tako dugog sjedenja pred ekranom. Učinkovito smo zarobljeni u ovom načinu rada bez definitivne krajnje točke kojoj se radujemo - kaže Fuller.</p><p>Psihoterapeut Philip Karahassan kaže kako ljudi nisu svjesni da mogu izgorjeti iako rade od kuće, jer se to doživljava kao opušteniji način rada. Za velik broj ljudi, to je upravo suprotno.</p><h2>Što je zapravo izgaranje?</h2><p>Prošle godine je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sagorijevanje klasificirala kao 'profesionalni fenomen' koji legitimira iskustva mnogih koji su postali žrtve takve kronične radne iscrpljenosti.</p><p>Karakteriziraju ga tri faktora: osjećaj iscrpljenosti energije, povećana mentalna distanca ili negativnost oko vašeg posla te smanjena produktivnost. Ako se ne kontrolira, može dovesti i do fizičkih problema. Jedno istraživanje povezalo je to pitanje s atrijskom fibrilacijom (AF) - nepravilnim otkucajima srca - što je glavni uzrok infarkta.</p><h2>Znakovi izgaranja kod kuće</h2><p>Kada radimo od kuće, osjećaj izgaranja može se malo razlikovati od onog koji imamo tijekom putovanja na posao i putovanja, sugerira Fuller. Fizički simptomi su najčešće manje vidljivi, no očita je tzv. mentalna nejasnoća koju karakterizira osjećaj neispavanosti, umora, zaboravljivosti. Ostali znakovi uključuju frustraciju, bijes i tugu.</p><h2>Može li se spriječiti?</h2><p>Uvođenje promjena u vašu rutinu radnog i života kako bi se spriječilo izgaranje važno je jer, kako Fuller ističe, kad naše raspoloženje počne padati, postaje još teže izvući se iz ovog stanja.</p><p>Uzimanje godišnjeg odmora ili otvaranje bolovanja svakako je dobro mjesto za početak, osobito ako se osjećate kao da vam je posljednjih nekoliko mjeseci stres previše za podnijeti.</p><p>Ako ne možete uzeti godišnji odmor, pokušajte što više odvojiti svoj radni život od kućnog života. Važno je odrediti zasebno mjesto za rad, a zasebno mjesto za odmor. </p><p>Postavite granice i ljudima oko vas. Objasnite u koje vrijeme ćete raditi i kada možete provoditi vrijeme s njima - i pridržavajte se te rutine. Umjesto putovanja na posao i sličnih službenih završetaka radnog dana, uvedite sličnu rutinu za prekid - poput šetnje, vježbanja, odlaska na sladoled i slično.</p><h2>Što mogu učiniti ako se već osjećam izgorjelo?</h2><p>Prije svega, stanite i recite sebi da radite sjajan posao i odmarajte se izvan svog kućnog okruženja, sugerira Karahassan. Idite u šetnju, sjedite sami na klupi. Ako ne možete izaći, idite pod tuš, operite lice, samo napravite nešto za vas. Ta pet ili 10-minutna pauza može vam pružiti prostor da se resetirate i preuzmete kontrolu nad svojim mislima i osjećajima, kaže Karahassan.</p><p>- Isključite ekran i i prepustite se nečemu što vam donosi radost. Izbjegavajte nezdrave poroke poput pušenja i pijenja, a umjesto toga pokušajte učiniti nešto za svoje duševno blagostanje - napravite neku vježbu, povežite se s voljenim osobama, odredite prioritete te pokušajte raditi pametnije, a ne više - ističe Karahassan.</p><p>Vježbanje zahvalnosti može promicati osjećaj pozitivnosti - zapišite tri stvari koje su vam dobro išle danas ili na kojima ste zahvalni.</p><p>Vježbe disanja su korisne, pa odvojite pet minuta svog dana, sjedite negdje udobno i usredotočite se na dah. Na telefon možete preuzeti nekoliko aplikacija za duboko disanje koje će vam pomoći da vas usmjere.</p><p>A ako ništa od ovoga ne pomaže i ako vam stres stvara nevolje, obratite se svom liječniku koji može pružiti psihološku podršku.</p>