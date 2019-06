Znakovi da ste stara duša i da se zato osjećate neprihvaćeno

Ljudi sa starim dušama ne vole biti ukalupljeni u društvene norme i drugima mogu djelovati kao čudaci. Oni kao da ležernije koračaju kroz život i ne zamaraju se sitnicama koje im crpe energiju bez posebnog razloga. Nisu opsjednuti materijalnim stvarima jer znaju da je to sve prolazno. Ljudi sa starim dušama su važne životne lekcije naučili iz prošlih života, a uče ih i danas.

Ne zamaraju se sitnicama kojih se za nekoliko tjedana neće ni sjećati. Vode se intuicijom, osluškuju vlastito tijelo, dobro procjenjuju ljude, često vole biti sami jer se tako pune pozitivnom energijom...

Oni se često znaju osjećati neprihvaćeno od članova obitelji i prijatelja - jer su drugačiji. Na primjer, kada nekome kažu da 'imaju osjećaj' za nešto, sugovornih ih u čudu gleda jer većina ljudi ne razmišlja tako.

Ako bliskoj osobi kažu da malo žele biti sami, to zna izgledati čudno i kod nekog potaknuti misli poput: 'Nije mu stalo do mene pa me izbjegava'. Ali, to nije tako, njima jednostavno treba vremena u samoći, da se regeneriraju.

Foto: Dreamstime

Mali krug ljudi odgovara starim dušama, jer većina ih zna iscrpljivati površnim razgovorima. Oni radije šute nego da izgovaraju bilo što, samo da pričaju.

Već kao djeca su bili drugačiji. Bili su vjerojatno strpljivi, suosjećajni, puni razumijevanja, lako su opraštali... Pitanja koja su izlazila iz njihovih usta u vrlo ranim fazama života u čudu su ostavljala roditelje i druge odrasle koji su se našli u blizini, primjerice: 'Odakle dolaze misli ili kamo idem kada sanjam?'.

Stare duše posjeduju sjećanja i sposobnosti koje su imale u prošlim životima, a ispoljavaju se u ovom životu. Zato su ponekad vrlo uspješni u nečemu iako su dolazili iz obitelji u kojoj nitko nema veze s tim talentom, niti su to radili, niti poticali.

Jedan tata je prije par godina opisao svoje dijete, koje je, čini se, stara duša: 'Moj sin je imao možda pet, šest godina. Rekao je: "Prije nego sam se rodio ovdje, imao sam sestru, je li tako? Ona i moja druga mama su vrlo stare sada. One su bile u redu nakon što se auto zapalio, ali ja sigurno nisam.'.

Stare duše, iako odudaraju od uobičajenih normi i kalupa, su vrlo dragocjene i svatko tko ih ima u blizini, trebao bi biti sretan zbog toga.