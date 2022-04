Znakovi da vam je seksualni život u krizi i kako ga oporaviti

Devet je znakova da bi vašem seksualnom životu moglo koristiti malo osvježenja, prema mišljenju seksualne terapeutkinje Rachel Wright. Ne dobivamo puno edukacije, ako ona uopće postoji, o tome kako izgleda zdrav seksualni život. Naš seksualni odgoj nam daje puno onoga što ne smijemo raditi, a malo onoga što trebamo činiti. Dakle, kako znati kada vašem seksualnom životu treba malo više pažnje i ljubavi?

Evo nekoliko znakova da ovaj važan - seksualni - dio vašeg života treba malo ljubavi:

1. Seks vam je naporan

Zašto je ovo crvena zastavica? Ako vam je seks naporan, važno je zapitati se zašto vam se to čini. Je li to tako jer smatrate da se od vas očekuje seks ili ga vi očekujete od svog partnera? Osjećate li se kao da biste nešto trebali raditi? Kad se nešto počne činiti kao obaveza, to je vjerojatno zato što smo to mentalno pretvorili u jednu. Nažalost, općenito je to istina. Seks, zbog načina na koji ga naše društvo prikazuje, čini da ovaj izuzetno seksi događaj izgleda tako da on dolazi prirodno svaki put, a svaka uključena osoba je zadovoljna svojim željenim potrebama.

- Međutim, ono što vam društvo i mediji ne govore je sljedeće: u seks je uključeno puno komunikacije, namjernosti, planiranja i nereda. Dakle, ako se seks osjeća kao obaveza, pokušajte svom partneru reći nešto poput: 'Hej, seks mi se u posljednje vrijeme čini napornim i to me rastužuje jer se stvarno volim povezati s tobom na ovaj način. Možemo li razgovarati o nekim mogućim načinima da oboje zadovoljimo naše potrebe?' - predlaže terapeutkinja.

2. Vaš seksualni život je neuravnotežen

Uvijek dajete ili uvijek primate. Zašto je ovo crvena zastavica? 'Želim reći da nema ništa loše u tome da dajete više ili primate više ako je to ono o čemu ste vi i vaš partner razgovarali da uživate raditi zajedno i što najbolje odgovara svakoj od vaših potreba', napominje Wright. U ovom scenariju, radi se o neujednačenoj seksualnoj ravnoteži gdje postoji velika šansa da nema puno otvorene komunikacije. Ako osjećate da postoji neujednačena ravnoteža u vašem seksualnom životu, pokušajte započeti razgovor ovako: 'Hej, dušo, primijetio sam da mi u posljednje vrijeme udovoljavaš puno više nego ja tebi, na koje načine mogu pomoći da bolje ispuniš svoje potrebe?'; ili: 'Hej dušo, želim reći da ti volim udovoljavati i osjećam da postoji malo neujednačena ravnoteža u našem seksualnom životu. Volim zadovoljavati tvoje potrebe, a možeš li i ti pomoći da zadovoljimo moje?'.

Izbjegavanje krivnje i radoznalo približavanje našim partnerima također će ublažiti udarac teških razgovora. Ovi razgovori mogu biti neugodni, ali to što su neugodni ne znači da su loši razgovori. Oni pomažu!

3. Jedna osoba uvijek inicira

Zašto je ovo crvena zastavica? Postoje uistinu beskrajni razlozi zbog kojih je došlo do ove situacije i stoga je važno da se obje osobe koje su uključene pitaju zašto se to događa. Za osobu koja inicira, važno je zapitati se kako se osjeća kao inicijator svaki put i zašto? Za osobu koja ne inicira, važno je zapitati se zašto ne osjeća želju za iniciranjem?

Omogućavanje svakoj osobi prostora da iskreno odgovori dat će svakom partneru uvid u razloge druge osobe, a onda je lakše i razumjeti odakle problem dolazi i smisliti sljedeće korake i poboljšati odnos.

4. Kada čujete riječ 'seks', mislite samo na penetraciju

Zašto je ovo crvena zastavica? 'Volim definirati seks kao smisleno iskustvo užitka - što znači da mnogo toga može pasti pod okrilje seksa. Volim definirati seks na ovaj način jer za neke ljude koji se bore za postizanje orgazma, seks nije orgazam. Za neke koji se bore sa seksualnom traumom, seks bi mogao biti intimni dodir i maženje', kaže Wright, Dok je drugima masturbacija jednako seks kao i prodorni seks s partnerom - iako su različiti, oboje su oblici seksualnog izražavanja. Ako je ovo nešto s čime se vi i/ili vaš partner borite, možda bi bilo dobro istražiti druge puteve užitka.

Isprobajte erotsku masažu, isprobajte oralni užitak, istražite nove seksualne igračke - uzbuđujte se na nove načine sami i sa svojim partnerom kako biste otkrili nove oblike užitka. Zabavno je, uzbudljivo, erotično i iznimno važno!

5. Niste sigurni što želite ili volite

Zašto je ovo crvena zastava? 'Nismo odrasli u društvu u kojem se poticalo naše samostalno seksualno istraživanje, a još se manje o njemu govorilo. Ako niste sigurni kako uživate u dodiru i što je užitak za vaše tijelo, vrijeme je da krenete u malu avanturu. Odvojite malo vremena upoznajući svoje tijelo i sve različite načine na koje vaše tijelo reagira na užitak – ne samo da je ovo uzbudljivo za vaše osobno seksualno iskustvo, već će vam pomoći da bolje komunicirate partnerima što vam se sviđa', predlaže terapeutkinja, jer to omogućuje vašim partnerima da vam budu bolji ljubavnici i stvara povezanije iskustvo među vama. Da biste imali sretan i ugodan seks, potrebno je dati malo prioriteta 'sebi'.

6. 'Nemam vremena' ili 'Ne isplati se' su razmišljanja koja vam se vrte oko seksa

Zašto je ovo crvena zastavica? Ako je seks stvar koju ste skinuli sa svog užurbanog rasporeda, vrijeme je da se preispitate. Osim što je dobar osjećaj, seks i povezanost koju pruža, imaju razne dobrobiti za vas i vašeg partnera. Ako ste prezauzeti za seks, postavite si ova pitanja: 'Zašto sam previše zaposlena za seks?'; 'Što bih mogao skinuti s rasporeda da bih dao prednost seksu?'; 'Izbjegavam li namjerno imati vremena za seks ili se iskreno ne osjećam kao da imam vremena?'; 'Postoji li nešto čega se bojim?'; 'Zaslužujem li usporiti i uživati ​​u ugodnim stvarima?'.

Postavljanje sebi ovih pitanja moglo bi vam pomoći da dođete do zaista onoga što osjećate jer ponekad moramo kopati kako bismo otkrili zašto je nešto tako kako jeste. U konačnici, zaslužujete zadovoljstvo. Bez obzira na to koliko ste zaposleni.

7. Monotono je - svaki put radiš istu stvar

Zašto je ovo crvena zastavica? Često nema razloga zašto se to ponekad događa u vezama, a postoje korisne stvari koje će vas i vašeg partnera izvući iz seksualne kolotečine. Toliko čimbenika može utjecati na to da seks postane monoton - raspored, godišnja doba, djeca, posao, umor - sve to. Jedna od najvažnijih ključnih stvari koje treba zapamtiti u ovoj situaciji je sljedeća - ako vi i vaš partner imate monoton seks, vi i dalje imate seks - što znači da se svaka osoba pojavljuje jer joj je stalo.

- Sada je vjerojatno vrijeme za razgovor pun ljubavi o ovoj situaciji. Pristupite sa znatiželjom i namjerom. Nešto poput: 'Dušo, volim kada imamo seks i želim da zajedno istražimo ​​nove oblike seksualne intimnosti. Je li ti ugodno razgovarati o tome?' - predlaže Rachel.

8. Niste našli vremena za solo seks

Zašto je ovo crvena zastavica? 'Istina je da je solo seks važan iz mnogo više razloga od samo orgazma, iako je i on sjajan razlog. Solo igranje odličan je način za dekompresiju, omogućuje osobno istraživanje, a namjernost koju ulažemo u bolje razumijevanje vlastitog tijela pomoći će nam da se osjećamo sigurnije sa seksualnim partnerima. Osim toga - masturbacija je samo jedan od mnogih načina da se brinemo o svom zdravlju. Vi i vaše tijelo to zaslužujete - kaže Wright.

9. Ne možete se sjetiti kada ste si zadnji put kupili 'seksi poslasticu'

Zašto je ovo crvena zastava? Baš kao što možemo ući u seksualne kolotečine s partnerima, možemo ući u seksualne kolotečine sa samima sobom. To znači da je možda vrijeme da počastite svoje tijelo nečim ukusnim. Nova igračka, nova seksi odjeća u kojoj se osjećate privlačno - učinite sve zbog čega se osjećate dobro - samo da biste se osjećali dobro, prenosi MBG.

- Nemojte se ljutit na sebe ako ste se poistovjetili s jednim ili čak sa svime navedenim. Nisu nas pretjerano učili kako sebe cijeniti i dati prednost seksu. Upravo suprotno - seks je za mnoge od nas povezan sa stidom, zbunjenošću i nesigurnošću. Možete imati seksualni život kakav želite, bez obzira na sve. Potrebno je samo malo usredotočene namjere i pažnje - ističe Wright.

