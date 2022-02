Nije baš novost da je muškarcima potrebno manje vremena nego ženama da postignu orgazam. A kada se to dogodi, seks je najčešće gotov. Nakon ejakulacije, muškarci prolaze kroz refraktorno razdoblje u kojem ne mogu postići drugu erekciju određeno vrijeme (žene imaju malo ili nimalo refraktornog razdoblja). To je normalno i varira, ali postoje načini da prekinete snošaj.

- Seks nije linearna situacija, već fluidna. Ne morate svaki put raditi sve iste stvari istim redoslijedom - kaže dr. Carol Queen, seksologinja iz Good Vibrationsa. Osim toga, sposobnost da dugo izdržite nije nužno ključ za seksualno uživanje vaše partnerice. Iako, naravno, ni vi ne želite da se stvari prebrzo završe.

Ipak, evo najboljih metoda koje možete isprobati ako želite duže izdržati u krevetu.

1. Provedite ritual prije predigre

Masturbiranje prije seksa je jedan od načina da si date vremena. Korištenjem refraktornog razdoblja, kaže Queen, dajete si priliku da izdržite dulje sa svojom partnericom.

2. Uključite igračke

Ako tražite alat koji će vam pomoći da dulje izdržite u krevetu, razmislite o prstenu za penis. Neće djelovati svim muškarcima, ali Queen kaže da može pomoći produžiti erekciju ograničavanjem protoka krvi iz penisa.

3. Strateški promijenite pozu

- Promjena položaja dobar je izvor ometanja - kaže Queen. Naime, što više nepoznato, to bolje.

- Tijelu je mnogo teže doživjeti orgazam u položaju u kojem prije nije doživjelo orgazam. Ako obično doživljavate orgazam ležeći, možda će vam trebati više vremena da postignete orgazam stojeći. To je zbog načina na koji vaše tijelo razumije svoj položaj u prostoru i na koje se mišiće treba osloniti. Promjena položaja je izvrstan način da stvari ostanu zabavne, a da vašem tijelu date vremena da promijeni fokus - kaže Duran.

4. Usporite

Dobar seks je maraton, a ne sprint.

- Mnogi muškarci brzaju tijekom spolnog odnosa. No polagano kretanje može biti osjećajnije, intimnije i ugodnije te može olakšati praćenje nadolazećeg orgazma - kaže Queen. Dakle, ako želite duže izdržati u krevetu, jednostavno pokušajte usporiti. To nije utrka. Zapravo, to je jedno od rijetkih životnih područja u kojima se prvim mjestom zapravo nalazite na posljednjem mjestu.

5. Isprobajte edging ​​tehniku

Edging tehnika se odnosi na oblik kontrole orgazma gdje pojedinac smanjuje stimulaciju neposredno prije nego što dođe do neizbježne ejakulacije. Drugim riječima, to znači usporiti prije nego što dostignete točku bez povratka. Prema Queen, najbolje je da sami isprobate tu tehniku ​​prije nego što je unesete u spavaću sobu.

- Najbolji način za početak učenja ove metode je tijekom masturbacije, kada se stvarno možete usredotočiti na fizičke i seksualne promjene koje vode do vrhunca - kaže Queen. Neki muškarci tvrde da edging zapravo može dovesti do vrhunskih orgazama, pa od toga neće imati koristi samo vaša partnerica.

6. Odvratite si pažnju

Iako zvuči kao klišej, u tome postoji zrnce istine. Razmišljajte o znojnim čarapama nakon teretane (ili o bilo čemu drugom što vam odvlači pažnju) kada se orgazam približava. Iako to nije dokazano, razmišljanje o neseksualnim stvarima pomaže zanemariti osjećaj i daje na vremenu, piše Fatherly.